https://ria.ru/20231002/uchastniki-1900018149.html

Участники бизнес-миссии провели более 200 встреч на Иннопроме в Казахстане

Участники бизнес-миссии провели более 200 встреч на Иннопроме в Казахстане - РИА Новости, 02.10.2023

Участники бизнес-миссии провели более 200 встреч на Иннопроме в Казахстане

Российские экспортеры провели более 200 переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа на завершившейся 27 сентября международной промышленной выставке... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:55

2023-10-02T17:55

2023-10-02T17:55

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

казахстан

россия

киргизия

иннопром

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские экспортеры провели более 200 переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа на завершившейся 27 сентября международной промышленной выставке "Иннопром. Казахстан", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."27 сентября завершилась международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан", в рамках которой прошла деловая миссия российских компаний Made in Russia. За 3 дня выставки отечественные экспортеры провели более 200 переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа. Организатор миссии – Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.Там отмечается, что свою продукцию под национальным брендом Made in Russia на выставке представили 18 российских промышленных предприятий. Их контрагентами стали более 240 иностранных организаций, в том числе крупные отраслевые объединения, государственные и коммерческие компании из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран.Ключевыми вопросами переговоров стали перспективы и форматы сотрудничества в области международных и внутренних перевозок, поставок российского технологического оборудования для нефтегазового и энергетического секторов, металлообработки и химической промышленности, разработки программного обеспечения и внедрения систем автоматизации и роботизации бизнес-процессов на базе промышленных роботов, экспорта строительных материалов, а также машин, оборудования и продукции для сельского и коммунального хозяйства, медицины и других отраслей.В рамках круглого стола "Россия и Казахстан: развивая сотрудничество в условиях геополитической турбулентности", состоявшегося 26 сентября, представители органов власти, профильных организаций и бизнес-кругов России и Казахстана обсудили потребности казахстанских предприятий в закупках российских оборудования и продукции и условия их поставок, а также организацию совместных проектов.В работе круглого стола приняли участие глава представительства РЭЦ Олег Печенкин и заместитель Торгового представителя России в Казахстане Антон Гумённый. Они рассказали о механизмах государственной поддержки экспорта на зарубежных рынках и возможностях экономической кооперации и интеграции на казахстанском рынке."Иннопром" прошел в Казахстане впервые. Общая выставочная площадь превысила 12 тысяч квадратных метров. В выставке приняли участие более 400 компаний из 20 стран мира. Они представили в Астане инновационную продукцию таких отраслей промышленности, как машиностроение, судостроение, станкостроение, химическая, металлургическая, текстильная и авиационная промышленности.

https://ria.ru/20230912/proekty-1895841544.html

казахстан

россия

киргизия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, казахстан, россия, киргизия, иннопром