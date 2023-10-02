Рейтинг@Mail.ru
Участники бизнес-миссии провели более 200 встреч на Иннопроме в Казахстане - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/uchastniki-1900018149.html
Участники бизнес-миссии провели более 200 встреч на Иннопроме в Казахстане
Участники бизнес-миссии провели более 200 встреч на Иннопроме в Казахстане - РИА Новости, 02.10.2023
Участники бизнес-миссии провели более 200 встреч на Иннопроме в Казахстане
Российские экспортеры провели более 200 переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа на завершившейся 27 сентября международной промышленной выставке... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:55
2023-10-02T17:55
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
казахстан
россия
киргизия
иннопром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские экспортеры провели более 200 переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа на завершившейся 27 сентября международной промышленной выставке "Иннопром. Казахстан", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."27 сентября завершилась международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан", в рамках которой прошла деловая миссия российских компаний Made in Russia. За 3 дня выставки отечественные экспортеры провели более 200 переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа. Организатор миссии – Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.Там отмечается, что свою продукцию под национальным брендом Made in Russia на выставке представили 18 российских промышленных предприятий. Их контрагентами стали более 240 иностранных организаций, в том числе крупные отраслевые объединения, государственные и коммерческие компании из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран.Ключевыми вопросами переговоров стали перспективы и форматы сотрудничества в области международных и внутренних перевозок, поставок российского технологического оборудования для нефтегазового и энергетического секторов, металлообработки и химической промышленности, разработки программного обеспечения и внедрения систем автоматизации и роботизации бизнес-процессов на базе промышленных роботов, экспорта строительных материалов, а также машин, оборудования и продукции для сельского и коммунального хозяйства, медицины и других отраслей.В рамках круглого стола "Россия и Казахстан: развивая сотрудничество в условиях геополитической турбулентности", состоявшегося 26 сентября, представители органов власти, профильных организаций и бизнес-кругов России и Казахстана обсудили потребности казахстанских предприятий в закупках российских оборудования и продукции и условия их поставок, а также организацию совместных проектов.В работе круглого стола приняли участие глава представительства РЭЦ Олег Печенкин и заместитель Торгового представителя России в Казахстане Антон Гумённый. Они рассказали о механизмах государственной поддержки экспорта на зарубежных рынках и возможностях экономической кооперации и интеграции на казахстанском рынке."Иннопром" прошел в Казахстане впервые. Общая выставочная площадь превысила 12 тысяч квадратных метров. В выставке приняли участие более 400 компаний из 20 стран мира. Они представили в Астане инновационную продукцию таких отраслей промышленности, как машиностроение, судостроение, станкостроение, химическая, металлургическая, текстильная и авиационная промышленности.
https://ria.ru/20230912/proekty-1895841544.html
казахстан
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, казахстан, россия, киргизия, иннопром
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Казахстан, Россия, Киргизия, Иннопром

Участники бизнес-миссии провели более 200 встреч на Иннопроме в Казахстане

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские экспортеры провели более 200 переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа на завершившейся 27 сентября международной промышленной выставке "Иннопром. Казахстан", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"27 сентября завершилась международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан", в рамках которой прошла деловая миссия российских компаний Made in Russia. За 3 дня выставки отечественные экспортеры провели более 200 переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа. Организатор миссии – Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что свою продукцию под национальным брендом Made in Russia на выставке представили 18 российских промышленных предприятий. Их контрагентами стали более 240 иностранных организаций, в том числе крупные отраслевые объединения, государственные и коммерческие компании из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран.
Ключевыми вопросами переговоров стали перспективы и форматы сотрудничества в области международных и внутренних перевозок, поставок российского технологического оборудования для нефтегазового и энергетического секторов, металлообработки и химической промышленности, разработки программного обеспечения и внедрения систем автоматизации и роботизации бизнес-процессов на базе промышленных роботов, экспорта строительных материалов, а также машин, оборудования и продукции для сельского и коммунального хозяйства, медицины и других отраслей.
Старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
РЭЦ поддерживает проекты по изменению логистики для экспортеров
12 сентября, 14:25
В рамках круглого стола "Россия и Казахстан: развивая сотрудничество в условиях геополитической турбулентности", состоявшегося 26 сентября, представители органов власти, профильных организаций и бизнес-кругов России и Казахстана обсудили потребности казахстанских предприятий в закупках российских оборудования и продукции и условия их поставок, а также организацию совместных проектов.
В работе круглого стола приняли участие глава представительства РЭЦ Олег Печенкин и заместитель Торгового представителя России в Казахстане Антон Гумённый. Они рассказали о механизмах государственной поддержки экспорта на зарубежных рынках и возможностях экономической кооперации и интеграции на казахстанском рынке.
"Иннопром" прошел в Казахстане впервые. Общая выставочная площадь превысила 12 тысяч квадратных метров. В выставке приняли участие более 400 компаний из 20 стран мира. Они представили в Астане инновационную продукцию таких отраслей промышленности, как машиностроение, судостроение, станкостроение, химическая, металлургическая, текстильная и авиационная промышленности.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаКазахстанРоссияКиргизияИннопром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала