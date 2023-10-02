Рейтинг@Mail.ru
Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899842418.html
Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности
Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности - РИА Новости, 02.10.2023
Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности
В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в убийстве жителя Минусинска в 1994 году, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:04
2023-10-02T10:04
происшествия
красноярский край
минусинск
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в убийстве жителя Минусинска в 1994 году, сообщает региональный главк СК. Следствие установило, что в 1994 году двое 25-летних мужчин с 40-летним директором фермерского хозяйства поехали на "Камазе" в Красноярск для реализации товара. Следователи полагают, что на проселочной дороге в Минусинском районе они по очереди выстрелили из обреза в мужчину, закопали тело в лесополосе рядом с дорогой. После они похитили продукты из грузовика и скрылись. "В Красноярском крае задержаны подозреваемые в убийстве жителя Минусинска, совершенном 29 лет назад", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что подозреваемые арестованы, в ближайшее время им предъявят обвинение.
https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899346838.html
красноярский край
минусинск
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, минусинск, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Минусинск, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности

Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве фермера 30 лет назад

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в убийстве жителя Минусинска в 1994 году, сообщает региональный главк СК.
Следствие установило, что в 1994 году двое 25-летних мужчин с 40-летним директором фермерского хозяйства поехали на "Камазе" в Красноярск для реализации товара. Следователи полагают, что на проселочной дороге в Минусинском районе они по очереди выстрелили из обреза в мужчину, закопали тело в лесополосе рядом с дорогой. После они похитили продукты из грузовика и скрылись.
"В Красноярском крае задержаны подозреваемые в убийстве жителя Минусинска, совершенном 29 лет назад", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подозреваемые арестованы, в ближайшее время им предъявят обвинение.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В Кузбассе раскрыли двойное убийство
29 сентября, 09:04
 
ПроисшествияКрасноярский крайМинусинскКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала