https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899842418.html
Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности
Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности - РИА Новости, 02.10.2023
Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности
В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в убийстве жителя Минусинска в 1994 году, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:04
2023-10-02T10:04
2023-10-02T10:04
происшествия
красноярский край
минусинск
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в убийстве жителя Минусинска в 1994 году, сообщает региональный главк СК. Следствие установило, что в 1994 году двое 25-летних мужчин с 40-летним директором фермерского хозяйства поехали на "Камазе" в Красноярск для реализации товара. Следователи полагают, что на проселочной дороге в Минусинском районе они по очереди выстрелили из обреза в мужчину, закопали тело в лесополосе рядом с дорогой. После они похитили продукты из грузовика и скрылись. "В Красноярском крае задержаны подозреваемые в убийстве жителя Минусинска, совершенном 29 лет назад", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что подозреваемые арестованы, в ближайшее время им предъявят обвинение.
https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899346838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, минусинск, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Минусинск, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности
Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве фермера 30 лет назад