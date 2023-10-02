https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899842418.html

Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности

Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности - РИА Новости, 02.10.2023

Под Красноярском задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности

В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в убийстве жителя Минусинска в 1994 году, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:04

2023-10-02T10:04

2023-10-02T10:04

происшествия

красноярский край

минусинск

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в убийстве жителя Минусинска в 1994 году, сообщает региональный главк СК. Следствие установило, что в 1994 году двое 25-летних мужчин с 40-летним директором фермерского хозяйства поехали на "Камазе" в Красноярск для реализации товара. Следователи полагают, что на проселочной дороге в Минусинском районе они по очереди выстрелили из обреза в мужчину, закопали тело в лесополосе рядом с дорогой. После они похитили продукты из грузовика и скрылись. "В Красноярском крае задержаны подозреваемые в убийстве жителя Минусинска, совершенном 29 лет назад", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что подозреваемые арестованы, в ближайшее время им предъявят обвинение.

https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899346838.html

красноярский край

минусинск

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, минусинск, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)