https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899836652.html

В Хабаровске мужчина облил бензином и поджег свою жену

В Хабаровске мужчина облил бензином и поджег свою жену - РИА Новости, 02.10.2023

В Хабаровске мужчина облил бензином и поджег свою жену

Жительница Хабаровского края погибла от ожогов после того, как супруг облил ее бензином и поджег, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:27

2023-10-02T09:27

2023-10-02T12:19

происшествия

хабаровск

хабаровский край

хабаровский район

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ХАБАРОВСК, 2 окт — РИА Новости. Жительница Хабаровского края погибла от ожогов после того, как супруг облил ее бензином и поджег, сообщила региональная прокуратура. "Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой облил ее бензином и поджег. Спустя несколько дней от полученных телесных повреждений 44-летняя женщина скончалась в медучреждении", — уточнили в ведомстве. Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение против 41-летнего злоумышленника по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью.По данным следствия, инцидент произошел в дачном доме СНТ "Озерки" в районе села Черная Речка Хабаровского района. Дело будет рассматривать Хабаровский краевой суд.

https://ria.ru/20230929/proisshestvie-1899496675.html

https://ria.ru/20230831/podrostki-1893437238.html

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, хабаровский край, хабаровский район