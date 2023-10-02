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В Хабаровске мужчина облил бензином и поджег свою жену - РИА Новости, 02.10.2023
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09:27 02.10.2023 (обновлено: 12:19 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899836652.html
В Хабаровске мужчина облил бензином и поджег свою жену
В Хабаровске мужчина облил бензином и поджег свою жену - РИА Новости, 02.10.2023
В Хабаровске мужчина облил бензином и поджег свою жену
Жительница Хабаровского края погибла от ожогов после того, как супруг облил ее бензином и поджег, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:27
2023-10-02T12:19
происшествия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 2 окт — РИА Новости. Жительница Хабаровского края погибла от ожогов после того, как супруг облил ее бензином и поджег, сообщила региональная прокуратура. "Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой облил ее бензином и поджег. Спустя несколько дней от полученных телесных повреждений 44-летняя женщина скончалась в медучреждении", — уточнили в ведомстве. Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение против 41-летнего злоумышленника по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью.По данным следствия, инцидент произошел в дачном доме СНТ "Озерки" в районе села Черная Речка Хабаровского района. Дело будет рассматривать Хабаровский краевой суд.
https://ria.ru/20230929/proisshestvie-1899496675.html
https://ria.ru/20230831/podrostki-1893437238.html
хабаровск
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, хабаровский район
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Хабаровский район
В Хабаровске мужчина облил бензином и поджег свою жену

В Хабаровске мужчина облил бензином и поджег свою жену, она умерла в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 2 окт — РИА Новости. Жительница Хабаровского края погибла от ожогов после того, как супруг облил ее бензином и поджег, сообщила региональная прокуратура.
"Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой облил ее бензином и поджег. Спустя несколько дней от полученных телесных повреждений 44-летняя женщина скончалась в медучреждении", — уточнили в ведомстве.
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Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение против 41-летнего злоумышленника по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью.
По данным следствия, инцидент произошел в дачном доме СНТ "Озерки" в районе села Черная Речка Хабаровского района.
Дело будет рассматривать Хабаровский краевой суд.
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