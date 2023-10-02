Рейтинг@Mail.ru
Московских автомобилистов предупредили о тумане - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 02.10.2023 (обновлено: 23:51 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/tuman-1900073174.html
Московских автомобилистов предупредили о тумане
Московских автомобилистов предупредили о тумане - РИА Новости, 02.10.2023
Московских автомобилистов предупредили о тумане
Автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге из-за тумана в Москве до утра вторника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T23:48
2023-10-02T23:51
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757329995_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_27889bee3df7fb57c40d256f325af4da.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге из-за тумана в Москве до утра вторника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 3 октября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231002/sneg-1899915410.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757329995_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_8df7aeb1d5de96bae648cb5aa6fe6dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
Московских автомобилистов предупредили о тумане

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге из-за тумана в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение во время тумана в Москве
Автомобильное движение во время тумана в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение во время тумана в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге из-за тумана в Москве до утра вторника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 3 октября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров.
«
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Собака гуляет в московском районе Ясенево - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе
Вчера, 12:43
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала