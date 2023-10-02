https://ria.ru/20231002/tuman-1900073174.html

Московских автомобилистов предупредили о тумане

Московских автомобилистов предупредили о тумане - РИА Новости, 02.10.2023

Московских автомобилистов предупредили о тумане

Автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге из-за тумана в Москве до утра вторника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T23:48

2023-10-02T23:48

2023-10-02T23:51

общество

москва

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге из-за тумана в Москве до утра вторника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 3 октября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231002/sneg-1899915410.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва