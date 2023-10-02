https://ria.ru/20231002/tuman-1900073174.html
Московских автомобилистов предупредили о тумане
Московских автомобилистов предупредили о тумане - РИА Новости, 02.10.2023
Московских автомобилистов предупредили о тумане
Автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге из-за тумана в Москве до утра вторника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T23:48
2023-10-02T23:48
2023-10-02T23:51
общество
москва
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге из-за тумана в Москве до утра вторника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 3 октября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231002/sneg-1899915410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Московских автомобилистов предупредили о тумане
Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге из-за тумана в Москве
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге из-за тумана в Москве до утра вторника, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 3 октября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров.
«
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе