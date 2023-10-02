https://ria.ru/20231002/tuman-1899824617.html
Северо-запад Подмосковья окутал густой туман
Северо-запад Подмосковья окутал густой туман - РИА Новости, 02.10.2023
Северо-запад Подмосковья окутал густой туман
Густой туман опустился на Подмосковье, граничащее с северо-западом Москвы, видимость не превышает 100 метров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T06:48
2023-10-02T06:48
2023-10-02T09:06
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885427105_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b9ee8cf63d51241b23789bf3a018a2c.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Густой туман опустился на Подмосковье, граничащее с северо-западом Москвы, видимость не превышает 100 метров, передает корреспондент РИА Новости.По состоянию на 6.30 плохая видимость на дорогах зафиксирована в Путилкове, находящемся в километре от МКАД. Многоэтажки утонули в тумане, фонари тускло пробиваются через пелену. Ранее сообщалось, что в понедельник в столице сохранится высокая вероятность дождей, а температура не поднимется выше плюс 14-16 градусов и будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов по области.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885427105_433:68:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b85882cd241461ec7b7dbe9c4a22345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Северо-запад Подмосковья окутал густой туман
На Подмосковье опустился густой туман, видимость не превышает ста метров