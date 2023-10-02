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Северо-запад Подмосковья окутал густой туман

Северо-запад Подмосковья окутал густой туман - РИА Новости, 02.10.2023

Северо-запад Подмосковья окутал густой туман

Густой туман опустился на Подмосковье, граничащее с северо-западом Москвы, видимость не превышает 100 метров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T06:48

2023-10-02T06:48

2023-10-02T09:06

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Густой туман опустился на Подмосковье, граничащее с северо-западом Москвы, видимость не превышает 100 метров, передает корреспондент РИА Новости.По состоянию на 6.30 плохая видимость на дорогах зафиксирована в Путилкове, находящемся в километре от МКАД. Многоэтажки утонули в тумане, фонари тускло пробиваются через пелену. Ранее сообщалось, что в понедельник в столице сохранится высокая вероятность дождей, а температура не поднимется выше плюс 14-16 градусов и будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов по области.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье), общество