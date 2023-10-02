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Северо-запад Подмосковья окутал густой туман - РИА Новости, 02.10.2023
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06:48 02.10.2023 (обновлено: 09:06 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/tuman-1899824617.html
Северо-запад Подмосковья окутал густой туман
Северо-запад Подмосковья окутал густой туман - РИА Новости, 02.10.2023
Северо-запад Подмосковья окутал густой туман
Густой туман опустился на Подмосковье, граничащее с северо-западом Москвы, видимость не превышает 100 метров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T06:48
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московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Густой туман опустился на Подмосковье, граничащее с северо-западом Москвы, видимость не превышает 100 метров, передает корреспондент РИА Новости.По состоянию на 6.30 плохая видимость на дорогах зафиксирована в Путилкове, находящемся в километре от МКАД. Многоэтажки утонули в тумане, фонари тускло пробиваются через пелену. Ранее сообщалось, что в понедельник в столице сохранится высокая вероятность дождей, а температура не поднимется выше плюс 14-16 градусов и будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов по области.
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Северо-запад Подмосковья окутал густой туман

На Подмосковье опустился густой туман, видимость не превышает ста метров

© iStock.com / WeiseMaxHelloweenТуман
Туман - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© iStock.com / WeiseMaxHelloween
Туман. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Густой туман опустился на Подмосковье, граничащее с северо-западом Москвы, видимость не превышает 100 метров, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 6.30 плохая видимость на дорогах зафиксирована в Путилкове, находящемся в километре от МКАД. Многоэтажки утонули в тумане, фонари тускло пробиваются через пелену.
Ранее сообщалось, что в понедельник в столице сохранится высокая вероятность дождей, а температура не поднимется выше плюс 14-16 градусов и будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов по области.
 
Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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