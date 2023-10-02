https://ria.ru/20231002/tserkov-1899819034.html
В результате обрушения церкви в Мексике погибли семь человек
В результате обрушения церкви в Мексике погибли семь человек - РИА Новости, 02.10.2023
В результате обрушения церкви в Мексике погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли и еще десять получили ранения при обрушении крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро, штат Тамаулипас, следует из... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T03:47
2023-10-02T03:47
2023-10-02T10:12
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ЧМЕХИКО, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и еще десять получили ранения при обрушении крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро, штат Тамаулипас, следует из обновленной информации регионального министерства безопасности. Ранее сообщалось о трех погибших и двух пострадавших. "В результате этой аварии, к сожалению, подтверждена смерть 7 человек. Кроме того, 10 раненых были спасены и уже переведены: 3 в гражданскую больницу, а остальные 7 - в больницу общего профиля Карлоса Кансеки", - говорится в сообщении на странице пресс-службы министерства безопасности Тамаулипаса в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). По информации местных СМИ, крыша церкви в прибрежном городе Сьюдад-Мадеро на юге штата Тамаулипас обрушилась во время церемонии крещения, точное число прихожан и служителей церкви, находившихся внутри здания, неизвестно. По сообщению минбезопасности штата, авария могла предположительно произошла в результате "неисправности конструкции". На месте происшествия продолжается разбор завалов. Губернатор Тамаулипаса Америко Вильяреаль выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу и направил для координации спасательных работ глав регионального МВД, службы гражданской защиты и минздрава.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230907/iran-1894650480.html
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тамаулипас, мексика, россия, в мире
Тамаулипас, Мексика, Россия, В мире
В результате обрушения церкви в Мексике погибли семь человек
В результате обрушения церкви в Мексике погибли семь человек, десять пострадали
ЧМЕХИКО, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и еще десять получили ранения при обрушении крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро, штат Тамаулипас, следует из обновленной информации регионального министерства безопасности.
Ранее сообщалось о трех погибших и двух пострадавших.
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"В результате этой аварии, к сожалению, подтверждена смерть 7 человек. Кроме того, 10 раненых были спасены и уже переведены: 3 в гражданскую больницу, а остальные 7 - в больницу общего профиля Карлоса Кансеки", - говорится в сообщении на странице пресс-службы министерства безопасности Тамаулипаса в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ
как экстремистская).
По информации местных СМИ, крыша церкви в прибрежном городе Сьюдад-Мадеро на юге штата Тамаулипас обрушилась во время церемонии крещения, точное число прихожан и служителей церкви, находившихся внутри здания, неизвестно. По сообщению минбезопасности штата, авария могла предположительно произошла в результате "неисправности конструкции". На месте происшествия продолжается разбор завалов.
Губернатор Тамаулипаса Америко Вильяреаль выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу и направил для координации спасательных работ глав регионального МВД, службы гражданской защиты и минздрава.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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