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"Страшная цена": названа страна, которая лишится всего из-за Украины

"Страшная цена": названа страна, которая лишится всего из-за Украины - РИА Новости, 02.10.2023

"Страшная цена": названа страна, которая лишится всего из-за Украины

Германия заплатит "страшную цену" за свою антироссийскую политику, такое мнение выразил в статье для Newsweek историк Тарик Сирил Амар. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T05:01

2023-10-02T05:01

2023-10-02T12:53

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Германия заплатит "страшную цену" за свою антироссийскую политику, такое мнение выразил в статье для Newsweek историк Тарик Сирил Амар.Как отметил автор, на Западе твердят, что Россия должна "потерпеть поражение" на Украине, иначе рухнет весь международный порядок, а усиление Китая является вызовом, из-за чего следует "обезопасить себя". Однако на самом деле самая большая проблема, скорее всего, исходит из Германии, указал он."Мы предполагали, что первой страной, которая прогнется под экономическим бременем конфликта на Украине, станет Россия. Однако сейчас мы видим, что санкционное оружие в значительной степени потерпело неудачу. Российская экономика устойчива и даже растет. Но что, если первой споткнется Германия?" — задался вопросом Амар.Состояние экономики ФРГ взывает у немцев беспокойство: они "потеряли веру" в политическую элиту, поддерживающую иностранные интересы, и разочаровались в ценностях и методах правящих центристов, выразил мнение историк.По его словам, немецкая модель управления переживает двойной кризис: в экономике и в политике. У этого много причин, три из них связаны с конфликтом на Украине. "Во-первых, широко распространилось мнение, что Берлин пожертвовал собственными жизненно важными интересами в угоду стратегии Запада. Во-вторых, вызывает сильное беспокойство слишком большая потеря суверенитета. А в-третьих, последствия рецессии и экономического спада также тревожат", — перечислил Амар.Кроме того, здесь можно упомянуть и страх перед эскалацией конфликта и его перерастанием в открытое противостояние между НАТО и Россией, продолжил автор, заметив, что "разрушительный потенциал" здесь "очевиден"."За послушное следование западной политике в отношении Москвы и Пекина Берлину придется заплатить страшную цену", — добавил историк.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, россия, германия, владимир путин, нато