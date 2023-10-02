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Пушилин: новые оружейные заводы на Украине станут целью для ВС России - РИА Новости, 02.10.2023
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14:11 02.10.2023 (обновлено: 14:12 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/tsel-1899951463.html
Пушилин: новые оружейные заводы на Украине станут целью для ВС России
Пушилин: новые оружейные заводы на Украине станут целью для ВС России - РИА Новости, 02.10.2023
Пушилин: новые оружейные заводы на Украине станут целью для ВС России
Новые производственные объекты по выпуску любого вооружения на Украине, если таковые будут появляться, станут законной целью для Вооруженных сил России, а на... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:11
2023-10-02T14:12
украина
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Новые производственные объекты по выпуску любого вооружения на Украине, если таковые будут появляться, станут законной целью для Вооруженных сил России, а на исход конфликта их строительство не повлияет, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Мы можем говорить, что такие действия со стороны оружейных компаний, а это основные лоббисты продолжения горячей фазы войны, абсолютно понятны. Для них выгодно производить и реализовывать именно сейчас... Украинский полигон еще является и рекламной площадкой, об этом тоже не стоит забывать&quot;, - сказал Пушилин в ответ на просьбу прокомментировать заявление Владимира Зеленского о создании на Украине международного альянса по производству оружия.При этом, отметил он, это никак не повлияет на ситуацию на линию фронта и соотношение сил. "Кто-то просто больше заработает денег, кто-то опять приносит в жертву Украину, имеется в виду режим Зеленского", - отметил глава региона. "Если будут появляться какие-то производственные точки, объекты на территории Украины, здесь абсолютно точно можно говорить, что это такие же законные цели будут для наших Вооруженных сил, как и другие военные производственные мощности, которые сейчас практически еженедельно уничтожаются или наносится им существенный вред. Поэтому я здесь могу сказать с уверенностью: как-то кардинально на соотношение сил на линии фронта это не повлияет... Но исход войны здесь для меня абсолютно очевиден", - подчеркнул Пушилин. В субботу в Киеве первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1). По его итогам, как заявили в МИД страны, украинские компании заключили 20 договоров с иностранными партнерами о производстве дронов, бронетехники и боеприпасов.
https://ria.ru/20230922/tsel-1898055742.html
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украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский
Украина, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский
Пушилин: новые оружейные заводы на Украине станут целью для ВС России

Пушилин: новые оружейные заводы на Украине станут законной целью для ВС России

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Денис Пушилин
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Денис Пушилин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Новые производственные объекты по выпуску любого вооружения на Украине, если таковые будут появляться, станут законной целью для Вооруженных сил России, а на исход конфликта их строительство не повлияет, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Мы можем говорить, что такие действия со стороны оружейных компаний, а это основные лоббисты продолжения горячей фазы войны, абсолютно понятны. Для них выгодно производить и реализовывать именно сейчас... Украинский полигон еще является и рекламной площадкой, об этом тоже не стоит забывать", - сказал Пушилин в ответ на просьбу прокомментировать заявление Владимира Зеленского о создании на Украине международного альянса по производству оружия.

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Гагин: самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для ВС России
22 сентября, 15:53
При этом, отметил он, это никак не повлияет на ситуацию на линию фронта и соотношение сил.
«
"Кто-то просто больше заработает денег, кто-то опять приносит в жертву Украину, имеется в виду режим Зеленского", - отметил глава региона.
«
"Если будут появляться какие-то производственные точки, объекты на территории Украины, здесь абсолютно точно можно говорить, что это такие же законные цели будут для наших Вооруженных сил, как и другие военные производственные мощности, которые сейчас практически еженедельно уничтожаются или наносится им существенный вред. Поэтому я здесь могу сказать с уверенностью: как-то кардинально на соотношение сил на линии фронта это не повлияет... Но исход войны здесь для меня абсолютно очевиден", - подчеркнул Пушилин.
В субботу в Киеве первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1). По его итогам, как заявили в МИД страны, украинские компании заключили 20 договоров с иностранными партнерами о производстве дронов, бронетехники и боеприпасов.
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УкраинаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир Зеленский
 
 
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