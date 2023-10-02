https://ria.ru/20231002/tramp-1900046181.html

Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты

Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты - РИА Новости, 02.10.2023

Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты

Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в выборах как "мятежнику". РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T19:14

2023-10-02T19:14

2023-10-02T19:14

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в выборах как "мятежнику". "Ходатайство об истребовании дела отклонено", - говорится в опубликованном списке постановлений инстанции. Ранее в этом году иск против Трампа в нескольких штатах подал республиканец Джон Кастро, он настаивал, что бывшего президента нельзя допускать к работе на выборных должностях из-за поправки к конституции, запрещающей замещать позиции "бунтовщикам и мятежникам". Политик при этом хоть и привлекается к ответственности по делу о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, но не был признан виновным. В первой инстанции требование было отклонено, поскольку там сочли, что у истца не было оснований для соответствующего обращения. Заявлявший о намерении участвовать в выборах в 2024 году Кастро утверждал в ответ, что как конкурент имеет право жаловаться на соперника. Процесс против Трампа о штурме Капитолия начнется в Вашингтоне, как ожидается, 4 марта 2024 года. В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов. Решение ведущей дело судьи Тани Чуткан означает, что процесс будет проходить в разгар президентской кампании, в которой участвует Трамп. Защита просила отложить разбирательство до 2026 года и, получив отказ, заявила, что не сможет к назначенной дате "обеспечить адекватное представительство". Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.

https://ria.ru/20231002/opros-1900041380.html

https://ria.ru/20230930/parodiya-1899581257.html

сша

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сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, в мире