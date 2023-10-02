Трамп считает иск о мошенничестве против себя обманом и постановкой
Трамп назвал иск о мошенничестве против себя и Trump Organization постановкой
© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 2 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал обманом и постановкой гражданский иск против него и его компании Trump Organization, слушание по которому начинается в понедельник в суде Манхэттена в Нью-Йорке.
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"Это обман, это постановка", - заявил он журналистам перед началом судебного процесса.
Трамп сообщил, что в данном деле не было потерпевших.
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"Преступление совершается против меня, потому что наши окружной и генеральный прокуроры коррумпированы", - добавил экс-президент, отметив, что данное дело является попыткой навредить ему в рамках предвыборной кампании.
Ранее в понедельник генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс пообещала привлечь к ответу Трампа, выступая перед слушаниями в Нью-Йорке по гражданскому делу о мошенничестве. Она пообещала добиться справедливости, "независимо от того, какое положение занимает" подозреваемый. Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
В 2022 году Джеймс подала иск против бывшего президента США Дональд Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.