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Tesla поставила в III квартале на 27 процентов машин больше, чем год назад - РИА Новости, 02.10.2023
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17:32 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/tesla-1900021020.html
Tesla поставила в III квартале на 27 процентов машин больше, чем год назад
Tesla поставила в III квартале на 27 процентов машин больше, чем год назад - РИА Новости, 02.10.2023
Tesla поставила в III квартале на 27 процентов машин больше, чем год назад
Американский производитель электромобилей Tesla поставил в третьем квартале текущего года 435 059 машин, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:32
2023-10-02T17:32
экономика
остин
авто
техас
пало-альто
илон маск
tesla motors
toyota corolla
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla поставил в третьем квартале текущего года 435 059 машин, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в релизе компании. В квартальном выражении при этом поставки снизились на 6,7%. Поставки электромобилей Model S и X составили 15 985, сократившись на 16,9% в квартальном выражении и на 14,4% - в годовом. Компания поставила 419 074 машин Model 3 и Y, квартальное снижение составило 6,2%, а в годовом выражении показатель вырос на 28,8%. Tesla в третьем квартале произвела 430 488 машин. К аналогичному периоду прошлого года показатель увеличился на 17,6%, к предыдущему кварталу снижение составило 10,3%. Производство Model S и X составило 13 688 машин, снизившись на 31,3% в годовом выражении и на 29,7% - в квартальном. При этом машин Model 3 и Y было произведено 416 800, что на 20,5% больше значения третьего квартала прошлого года, но на 9,4% меньше, чем во втором квартале текущего. Компания отмечает, что снижение показателей производства в квартальном выражении вызвано плановыми простоями производств, связанными с их модернизацией. При этом Tesla по-прежнему ожидает, что по итогам текущего года произведет около 1,8 миллиона машин. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://ria.ru/20230621/tesla-1879473179.html
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экономика, остин, авто, техас, пало-альто, илон маск, tesla motors, toyota corolla
Экономика, Остин, Авто, Техас, Пало-Альто, Илон Маск, Tesla motors, Toyota Corolla
Tesla поставила в III квартале на 27 процентов машин больше, чем год назад

Tesla поставила в III квартале 435,1 тысяч машин, на 27% больше год назад

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники на выставке автопроизводителя Tesla на ЭКСПО
Сотрудники на выставке автопроизводителя Tesla на ЭКСПО - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сотрудники на выставке автопроизводителя Tesla на ЭКСПО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla поставил в третьем квартале текущего года 435 059 машин, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в релизе компании.
В квартальном выражении при этом поставки снизились на 6,7%. Поставки электромобилей Model S и X составили 15 985, сократившись на 16,9% в квартальном выражении и на 14,4% - в годовом. Компания поставила 419 074 машин Model 3 и Y, квартальное снижение составило 6,2%, а в годовом выражении показатель вырос на 28,8%.
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Tesla в третьем квартале произвела 430 488 машин. К аналогичному периоду прошлого года показатель увеличился на 17,6%, к предыдущему кварталу снижение составило 10,3%. Производство Model S и X составило 13 688 машин, снизившись на 31,3% в годовом выражении и на 29,7% - в квартальном. При этом машин Model 3 и Y было произведено 416 800, что на 20,5% больше значения третьего квартала прошлого года, но на 9,4% меньше, чем во втором квартале текущего.
Компания отмечает, что снижение показателей производства в квартальном выражении вызвано плановыми простоями производств, связанными с их модернизацией. При этом Tesla по-прежнему ожидает, что по итогам текущего года произведет около 1,8 миллиона машин.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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ЭкономикаОстинАвтоТехасПало-АльтоИлон МаскTesla motorsToyota Corolla
 
 
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