https://ria.ru/20231002/terminal-1900002709.html

В Архангельске к 2040 году построят терминал мощностью 25 миллионов тонн

В Архангельске к 2040 году построят терминал мощностью 25 миллионов тонн - РИА Новости, 02.10.2023

В Архангельске к 2040 году построят терминал мощностью 25 миллионов тонн

Новый терминал мощностью в 25 миллионов тонн будет построен в морском порту Архангельска к 2040-му году и станет одним из основных мероприятий плана... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:37

2023-10-02T16:37

2023-10-02T16:40

архангельская область

экономика

архангельск

россия

александр цыбульский

михаил мишустин

архангельская область

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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АРХАНГЕЛЬСК, 2 окт – РИА Новости. Новый терминал мощностью в 25 миллионов тонн будет построен в морском порту Архангельска к 2040-му году и станет одним из основных мероприятий плана комплексного развития Архангельского транспортного узла, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее комплексный план развития Архангельского транспортного узла до 2035 года, что стало результатом планомерной совместной работы правительства Архангельской области с федеральным центром. "Одно из основных мероприятий плана – строительство нового терминала в морском порту Архангельск ориентировочной мощностью 25 миллионов тонн к 2040 году. В Двинском заливе Белого моря для этого будет создан глубоководный морской район", – сообщил глава региона. Ранее на совещании с вице-премьерами Мишустин рассказал о том, что подготовлена дорожная карта по усилению ключевого для Арктики Архангельского транспортного узла. Это значительно укрепит транспортный каркас на Северо-Западе России. Власти рассчитывают, что до конца следующего десятилетия перевозки через Архангельский порт, как минимум, утроятся. "Это позволит реализовать ряд крупных промышленных проектов, благодаря чему в стране появятся новые рабочие места на сотнях предприятий, которые будут задействованы в создании и эксплуатации новых перевалочных и производственных мощностей", - сообщил Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По словам Цыбульского, Архангельский порт – важнейшая точка в большой системе развития Северного морского пути, инфраструктура которого создается по поручению президента России. По словам губернатора, строительство терминала и глубоководного морского района будет проходить в несколько этапов. В 2024 году заинтересованные инвесторы и правительство Архангельской области должны разработать инвестиционную декларацию, а Росморречфлот рассмотреть ее. В 2025–2026 годах должна быть завершена разработка проектной документации и начато строительство. Ввод в эксплуатацию и нового терминала, и глубоководного района морского порта Архангельск намечен на 2031 год. "План предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию в 2026 году морского терминала по отгрузке свинцово-цинкового концентрата на архипелаге Новая Земля. Кроме того, важнейшая часть этого плана – обновление ледокольного флота и судов ледового класса, развитие железнодорожной и автодорожной инфраструктуры, в том числе строительство новых подъездных путей и мостов к действующим и новым терминалам морского порта Архангельск", – добавил Цыбульский. Также документ предписывает проработку целесообразности строительства и реконструкции береговой инфраструктуры в Архангельске для стоянки морских спасательных судов и стоянки гидрографических и лоцмейстерских судов в морском порту Архангельск. Значимая часть плана касается обновления ледокольного флота и судов ледового класса. Она подразумевает завершение строительства ледокола проекта 23620 для работы в районе Белого моря и принятие решения о создании научно-экспедиционного судна проекта НЭС-126. Новый корабль должен обеспечить работу труднодоступных метеорологических станций Росгидромета и ведение экологического мониторинга в Арктике.

https://ria.ru/20230906/korpus-1894466237.html

https://ria.ru/20230831/dogovor-1893445871.html

https://ria.ru/20230628/territorii-1880937422.html

архангельск

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архангельская область

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Наталья Макарова

экономика, архангельск, россия, александр цыбульский, михаил мишустин, архангельская область, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), гидрометцентр