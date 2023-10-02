https://ria.ru/20231002/terakt-1899917044.html

Военному ВСУ, приказавшему бомбить нефтебазу в России, предъявили обвинение

Военному ВСУ, приказавшему бомбить нефтебазу в России, предъявили обвинение - РИА Новости, 02.10.2023

Военному ВСУ, приказавшему бомбить нефтебазу в России, предъявили обвинение

Заочное обвинение в теракте предъявлено украинскому военному, отдавшему приказ об атаке бомбардировщиками нефтебазы в Брянской области в 2022 году, сообщается в РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:48

2023-10-02T12:48

2023-10-02T12:54

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

украина

брянская область

су-24м

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заочное обвинение в теракте предъявлено украинскому военному, отдавшему приказ об атаке бомбардировщиками нефтебазы в Брянской области в 2022 году, сообщается в Telegram-канале СК России."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело, возбужденное по факту сброса двух бомб на территорию нефтеналивной станции ООО "НК "Русснефть-Брянск". Обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), заочно предъявлено командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгению Булацику", - говорится в сообщении.По данным следствия, 30 апреля 2022 года утром члены экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24м 7-й брТА (бригада тактической авиации) исполняли "заведомо незаконный приказ" Булацика и других вышестоящих должностных лиц военного и политического руководства Украины.Они управляли двумя фронтовыми бомбардировщиками Су-24м, несущими не менее двух фугасных авиационных бомб по 500 килограммов с зарядом бомбы каждая на 221 килограмм взрывчатого вещества, и незаконно пересекли воздушное пространство РФ, после чего сбросили над территорией Брянской области прицельно не менее двух бомб по нефтеналивной станции "Русснефть-Брянск". Затем бомбардировщики проследовали в направлении воздушного пространства Украины."В результате падения и взрыва авиационных бомб на территории нефтеналивной станции была создана опасность гибели не менее 10 гражданских лиц, находящихся в момент атаки на территории предприятия, а также разрушено и повреждено имущество, чем собственнику причинен значительный имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов рублей", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230728/obvineniya-1886808059.html

https://ria.ru/20230506/obvineniya-1870107182.html

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брянская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, украина, брянская область, су-24м