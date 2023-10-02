https://ria.ru/20231002/tekhnika-1900056819.html

В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z

В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z - РИА Новости, 02.10.2023

В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z

Пользователи соцсетей обратили внимание на продажу игрушечных моделей военной техники с буквой Z в американских интернет-магазинах. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T20:23

2023-10-02T20:23

2023-10-02T21:23

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ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на продажу игрушечных моделей военной техники с буквой Z в американских интернет-магазинах.Так, на eBay можно найти ряд уменьшенных копий машин с этой символикой. К примеру, "Камаз" можно купить примерно за 45 долларов, за ЗИЛ просят около 50. Кроме того, ранее пользователи соцсетей также обратили внимание, что в американском интернет-магазине Wallmart на продажу выставили игрушечный ЗИЛ с буквой Z на двери, сопроводив посты скриншотами. Сейчас такого товара на платформе нет.Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230517/z-1872468254.html

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украина, россия, в мире