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В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z - РИА Новости, 02.10.2023
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20:23 02.10.2023 (обновлено: 21:23 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/tekhnika-1900056819.html
В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z
В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z - РИА Новости, 02.10.2023
В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z
Пользователи соцсетей обратили внимание на продажу игрушечных моделей военной техники с буквой Z в американских интернет-магазинах. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:23
2023-10-02T21:23
украина
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на продажу игрушечных моделей военной техники с буквой Z в американских интернет-магазинах.Так, на eBay можно найти ряд уменьшенных копий машин с этой символикой. К примеру, "Камаз" можно купить примерно за 45 долларов, за ЗИЛ просят около 50. Кроме того, ранее пользователи соцсетей также обратили внимание, что в американском интернет-магазине Wallmart на продажу выставили игрушечный ЗИЛ с буквой Z на двери, сопроводив посты скриншотами. Сейчас такого товара на платформе нет.Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
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украина, россия, в мире
Украина, Россия, В мире
В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z

В американских интернет-магазинах появились игрушечные модели техники с буквой Z

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГрузовик ВС РФ в зоне СВО
Грузовик ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Грузовик ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на продажу игрушечных моделей военной техники с буквой Z в американских интернет-магазинах.
Так, на eBay можно найти ряд уменьшенных копий машин с этой символикой. К примеру, "Камаз" можно купить примерно за 45 долларов, за ЗИЛ просят около 50.
Скриншот сайта магазина Wallmart, выложенный пользователем сервиса Reddit
Скриншот сайта магазина Wallmart, выложенный пользователем сервиса Reddit
Скриншот сайта магазина Wallmart, выложенный пользователем сервиса Reddit
Кроме того, ранее пользователи соцсетей также обратили внимание, что в американском интернет-магазине Wallmart на продажу выставили игрушечный ЗИЛ с буквой Z на двери, сопроводив посты скриншотами. Сейчас такого товара на платформе нет.
Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
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