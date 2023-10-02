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В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z
В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z - РИА Новости, 02.10.2023
В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z
Пользователи соцсетей обратили внимание на продажу игрушечных моделей военной техники с буквой Z в американских интернет-магазинах. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:23
2023-10-02T20:23
2023-10-02T21:23
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ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на продажу игрушечных моделей военной техники с буквой Z в американских интернет-магазинах.Так, на eBay можно найти ряд уменьшенных копий машин с этой символикой. К примеру, "Камаз" можно купить примерно за 45 долларов, за ЗИЛ просят около 50. Кроме того, ранее пользователи соцсетей также обратили внимание, что в американском интернет-магазине Wallmart на продажу выставили игрушечный ЗИЛ с буквой Z на двери, сопроводив посты скриншотами. Сейчас такого товара на платформе нет.Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
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РИА Новости
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украина, россия, в мире
В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z
В американских интернет-магазинах появились игрушечные модели техники с буквой Z
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на продажу игрушечных моделей военной техники с буквой Z в американских интернет-магазинах.
Так, на eBay можно найти ряд уменьшенных копий машин с этой символикой. К примеру, "Камаз" можно купить примерно за 45 долларов, за ЗИЛ просят около 50.
Кроме того, ранее пользователи соцсетей также обратили внимание, что в американском интернет-магазине Wallmart на продажу выставили игрушечный ЗИЛ с буквой Z на двери, сопроводив посты скриншотами. Сейчас такого товара на платформе нет.
Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
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