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Таксисту, лишенному прав из-за лекарственного опьянения, отменили наказание - РИА Новости, 02.10.2023
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16:19 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/taksist-1899996530.html
Таксисту, лишенному прав из-за лекарственного опьянения, отменили наказание
Таксисту, лишенному прав из-за лекарственного опьянения, отменили наказание - РИА Новости, 02.10.2023
Таксисту, лишенному прав из-за лекарственного опьянения, отменили наказание
Верховный суд РФ отменил наказание таксисту, которого лишили прав за употребление лекарств, не входящих в перечень наркотических и психотропных, сказано в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:19
2023-10-02T16:19
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ростовская область
госдума рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил наказание таксисту, которого лишили прав за употребление лекарств, не входящих в перечень наркотических и психотропных, сказано в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях. В Ростовской области сотрудник ДПС остановил водителя и заметил его странное поведение, нарушение речи и покраснение. Алкотестер не обнаружил в выдыхаемом им воздухе следов этилового спирта, но медосвидетельствование нашло в анализах лекарства - обезболивающее и успокоительное. В итоге суд оштрафовал его и на полтора года лишил водительских прав. Мужчина оспорил решение, указав, что работа водителем такси является источником существования его и семьи, наркотические средства и психотропные вещества он не употреблял, с чем и дошел до ВС РФ. Суд обратил внимание, что веществ, обнаруженных экспертизой, нет в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Коллегия сослалась на решение Конституционного суда РФ, который изучал правовой пробел, препятствующий привлечению к административной ответственности за управление машиной после приема лекарств, которые хоть и не относятся к наркотическим и психотропным, но могущие ухудшать его внимание и реакцию. "Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности", - напомнил ВС РФ. Дело направлено на пересмотр. Водитель сможет вернуть себе права, если дело рассмотрят до принятия законопроекта, который уравнивает пьяную езду и езду в состоянии "лекарственного опьянения". Законопроект был внесен в Госдуму в июне.
https://ria.ru/20230915/mvd-1896557355.html
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россия, ростовская область, госдума рф, происшествия
Россия, Ростовская область, Госдума РФ, Происшествия
Таксисту, лишенному прав из-за лекарственного опьянения, отменили наказание

Суд отменил наказание таксисту, лишенному прав из-за опьянения лекарством

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил наказание таксисту, которого лишили прав за употребление лекарств, не входящих в перечень наркотических и психотропных, сказано в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.
В Ростовской области сотрудник ДПС остановил водителя и заметил его странное поведение, нарушение речи и покраснение. Алкотестер не обнаружил в выдыхаемом им воздухе следов этилового спирта, но медосвидетельствование нашло в анализах лекарства - обезболивающее и успокоительное. В итоге суд оштрафовал его и на полтора года лишил водительских прав.
Мужчина оспорил решение, указав, что работа водителем такси является источником существования его и семьи, наркотические средства и психотропные вещества он не употреблял, с чем и дошел до ВС РФ.
Суд обратил внимание, что веществ, обнаруженных экспертизой, нет в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Коллегия сослалась на решение Конституционного суда РФ, который изучал правовой пробел, препятствующий привлечению к административной ответственности за управление машиной после приема лекарств, которые хоть и не относятся к наркотическим и психотропным, но могущие ухудшать его внимание и реакцию.
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"Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности", - напомнил ВС РФ.
Дело направлено на пересмотр. Водитель сможет вернуть себе права, если дело рассмотрят до принятия законопроекта, который уравнивает пьяную езду и езду в состоянии "лекарственного опьянения". Законопроект был внесен в Госдуму в июне.
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