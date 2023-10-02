https://ria.ru/20231002/tailand-1900031748.html
Школа в Таиланде отказалась от идеи штрафовать за проваленный экзамен
Школа в Таиланде отказалась от идеи штрафовать за проваленный экзамен - РИА Новости, 02.10.2023
Школа в Таиланде отказалась от идеи штрафовать за проваленный экзамен
Учитель одной из школ на севере Таиланда предложил брать с учеников штраф за каждый несданный экзамен, но после негативной реакции в социальных сетях... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:55
2023-10-02T17:55
2023-10-02T17:55
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Учитель одной из школ на севере Таиланда предложил брать с учеников штраф за каждый несданный экзамен, но после негативной реакции в социальных сетях администрация школы отказалась от этой идеи, сообщает местное издание Thaiger. В средней школе одного из крупнейших городов на севере страны Чиангмай предложили заключить так называемый "меморандум о взаимопонимании" между учителем и учениками. Документ предполагает, что необходимо заплатить штраф в размере 2 тысяч батов (около 55 долларов), если школьник не сдал экзамен или получил отметку о плохом поведении. Меморандум должны подписать сами ученики и их родители. Как уточняет издание, инициатива вызвала негативную реакцию в социальных сетях. После этого одна из представителей партии "Движение вперед" Парами Вайджонгчароен пообщалась с директором школы и объяснила, что это была инициатива одного учителя, а не всей школы. "Директор школы и представители администрации не отдавали приказ о реализации меморандума о взаимопонимании. Скорее всего, это была инициатива одного классного руководителя. Директор школы проинформировал всех учителей, учеников и родителей, что меморандум отменен", - приводит издание слова Парами Вайджонгчароен. Как поясняет Вайджонгчароен, такая инициатива незаконна. В случае, если школьник не сдал экзамен, то учителю необходимо дополнительно объяснить материал и пересмотреть свою методику обучения, но ученика нельзя наказывать финансово. В конце июня местные СМИ сообщали, что Столичная администрация Бангкока разрешила ученикам 437 школ носить обычную одежду один раз в неделю. До этого школьники могли носить только специальную форму.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, бангкок, в мире
Школа в Таиланде отказалась от идеи штрафовать за проваленный экзамен
Thaiger: школа в Таиланде передумала штрафовать учеников за проваленный экзамен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Учитель одной из школ на севере Таиланда предложил брать с учеников штраф за каждый несданный экзамен, но после негативной реакции в социальных сетях администрация школы отказалась от этой идеи, сообщает местное издание Thaiger
.
В средней школе одного из крупнейших городов на севере страны Чиангмай предложили заключить так называемый "меморандум о взаимопонимании" между учителем и учениками. Документ предполагает, что необходимо заплатить штраф в размере 2 тысяч батов (около 55 долларов), если школьник не сдал экзамен или получил отметку о плохом поведении. Меморандум должны подписать сами ученики и их родители.
Как уточняет издание, инициатива вызвала негативную реакцию в социальных сетях. После этого одна из представителей партии "Движение вперед" Парами Вайджонгчароен пообщалась с директором школы и объяснила, что это была инициатива одного учителя, а не всей школы. "Директор школы и представители администрации не отдавали приказ о реализации меморандума о взаимопонимании. Скорее всего, это была инициатива одного классного руководителя. Директор школы проинформировал всех учителей, учеников и родителей, что меморандум отменен", - приводит издание слова Парами Вайджонгчароен.
Как поясняет Вайджонгчароен, такая инициатива незаконна. В случае, если школьник не сдал экзамен, то учителю необходимо дополнительно объяснить материал и пересмотреть свою методику обучения, но ученика нельзя наказывать финансово.
В конце июня местные СМИ сообщали, что Столичная администрация Бангкока
разрешила ученикам 437 школ носить обычную одежду один раз в неделю. До этого школьники могли носить только специальную форму.
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