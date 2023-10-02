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СМИ: сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли - РИА Новости, 02.10.2023
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23:16 02.10.2023 (обновлено: 23:37 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/svyaz-1900071314.html
СМИ: сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли
СМИ: сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли - РИА Новости, 02.10.2023
СМИ: сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли
Банковские следователи подозревали сына президента США Джо Байдена Хантера в связи с "восточноевропейской сетью секс-торговли людьми" и фальсификации чеков для... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T23:16
2023-10-02T23:37
в мире
сша
хантер байден
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Банковские следователи подозревали сына президента США Джо Байдена Хантера в связи с "восточноевропейской сетью секс-торговли людьми" и фальсификации чеков для выплат проституткам, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на документы американского Минфина. &quot;Байден отправлял деньги лицам, которые могли быть причастны к сети восточноевропейской проституции&quot;, — приводит издание цитату из документа, показанного конфиденциальным источником.В статье отмечается, что следователи наблюдали за несколькими клиентами банка Wells Fargo, подозреваемыми в участии в сети незаконной секс-торговли людьми. По данным СМИ, в этой схеме был замешан сын Джо Байдена.Уточняется, что в документе, который банк Wells Fargo предоставил Минфину США 17 декабря 2019, указаны "25 лиц, связанных с предполагаемой сетью и подозрительные транзакции на почти семь миллионов долларов, несколько из которых включают чеки от Хантера, которые, как они предполагают, могли быть подделаны, чтобы скрыть его платежи проституткам с его делового счета". Издание пишет, что с сетью связана "находящаяся в Китае компания, в которую отправлялись деньги". По информации СМИ, за счетами сына Байдена-младшего следили еще в декабре 2019. Это произошло после того, как следователи обнаружили отчисления сына президента США и его компаний предполагаемой "восточноевропейской сети проституции". Хантеру Байдену также вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". Это первый в истории случай предъявления обвинений сыну действующего президента США. По официальным данным, Байден-младший не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту. Ему также предъявили отдельное обвинение в том, что в 2018 году он владел пистолетом "Кольт", зная, что использует запрещенные препараты. Максимальное наказание за это — десять лет тюрьмы. Байден-младший пошел на сделку со следствием по обвинениям в неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Однако судья не стала утверждать сделку.
https://ria.ru/20230927/bayden-1899006018.html
https://ria.ru/20230914/obvineniya-1896419775.html
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в мире, сша, хантер байден, президентские выборы в сша, китай, технологии
В мире, США, Хантер Байден, Президентские выборы в США, Китай, Технологии
СМИ: сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли

Daily Mail: сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли

© AP Photo / Saul LoebХантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Банковские следователи подозревали сына президента США Джо Байдена Хантера в связи с "восточноевропейской сетью секс-торговли людьми" и фальсификации чеков для выплат проституткам, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на документы американского Минфина.
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"Байден отправлял деньги лицам, которые могли быть причастны к сети восточноевропейской проституции", — приводит издание цитату из документа, показанного конфиденциальным источником.

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В статье отмечается, что следователи наблюдали за несколькими клиентами банка Wells Fargo, подозреваемыми в участии в сети незаконной секс-торговли людьми. По данным СМИ, в этой схеме был замешан сын Джо Байдена.
Уточняется, что в документе, который банк Wells Fargo предоставил Минфину США 17 декабря 2019, указаны "25 лиц, связанных с предполагаемой сетью и подозрительные транзакции на почти семь миллионов долларов, несколько из которых включают чеки от Хантера, которые, как они предполагают, могли быть подделаны, чтобы скрыть его платежи проституткам с его делового счета".
Издание пишет, что с сетью связана "находящаяся в Китае компания, в которую отправлялись деньги".
По информации СМИ, за счетами сына Байдена-младшего следили еще в декабре 2019. Это произошло после того, как следователи обнаружили отчисления сына президента США и его компаний предполагаемой "восточноевропейской сети проституции".
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Хантеру Байдену также вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". Это первый в истории случай предъявления обвинений сыну действующего президента США. По официальным данным, Байден-младший не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту. Ему также предъявили отдельное обвинение в том, что в 2018 году он владел пистолетом "Кольт", зная, что использует запрещенные препараты. Максимальное наказание за это — десять лет тюрьмы.
Байден-младший пошел на сделку со следствием по обвинениям в неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Однако судья не стала утверждать сделку.
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