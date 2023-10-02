https://ria.ru/20231002/svyaz-1900071314.html

СМИ: сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли

СМИ: сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли - РИА Новости, 02.10.2023

СМИ: сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли

Банковские следователи подозревали сына президента США Джо Байдена Хантера в связи с "восточноевропейской сетью секс-торговли людьми" и фальсификации чеков для... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T23:16

2023-10-02T23:16

2023-10-02T23:37

в мире

сша

хантер байден

президентские выборы в сша

китай

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_699:10:2429:983_1920x0_80_0_0_809cf3b65296053440e8f7164d5811ac.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Банковские следователи подозревали сына президента США Джо Байдена Хантера в связи с "восточноевропейской сетью секс-торговли людьми" и фальсификации чеков для выплат проституткам, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на документы американского Минфина. "Байден отправлял деньги лицам, которые могли быть причастны к сети восточноевропейской проституции", — приводит издание цитату из документа, показанного конфиденциальным источником.В статье отмечается, что следователи наблюдали за несколькими клиентами банка Wells Fargo, подозреваемыми в участии в сети незаконной секс-торговли людьми. По данным СМИ, в этой схеме был замешан сын Джо Байдена.Уточняется, что в документе, который банк Wells Fargo предоставил Минфину США 17 декабря 2019, указаны "25 лиц, связанных с предполагаемой сетью и подозрительные транзакции на почти семь миллионов долларов, несколько из которых включают чеки от Хантера, которые, как они предполагают, могли быть подделаны, чтобы скрыть его платежи проституткам с его делового счета". Издание пишет, что с сетью связана "находящаяся в Китае компания, в которую отправлялись деньги". По информации СМИ, за счетами сына Байдена-младшего следили еще в декабре 2019. Это произошло после того, как следователи обнаружили отчисления сына президента США и его компаний предполагаемой "восточноевропейской сети проституции". Хантеру Байдену также вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". Это первый в истории случай предъявления обвинений сыну действующего президента США. По официальным данным, Байден-младший не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту. Ему также предъявили отдельное обвинение в том, что в 2018 году он владел пистолетом "Кольт", зная, что использует запрещенные препараты. Максимальное наказание за это — десять лет тюрьмы. Байден-младший пошел на сделку со следствием по обвинениям в неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Однако судья не стала утверждать сделку.

https://ria.ru/20230927/bayden-1899006018.html

https://ria.ru/20230914/obvineniya-1896419775.html

https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, хантер байден, президентские выборы в сша, китай, технологии