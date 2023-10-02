https://ria.ru/20231002/svo-1900030489.html

Жители Хайбуллинского района Башкирии отправили в зону СВО два "УАЗа"

Жители Хайбуллинского района Башкирии отправили в зону СВО два "УАЗа" - РИА Новости, 02.10.2023

Жители Хайбуллинского района Башкирии отправили в зону СВО два "УАЗа"

Жители Хайбуллинского района Башкирии отправляют участникам спецоперации два "УАЗа", теплые вещи и личные посылки, сообщил глава администрации района Рустам... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:49

2023-10-02T17:49

2023-10-02T17:49

надежные люди

республика башкортостан

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УФА, 2 окт – РИА Новости. Жители Хайбуллинского района Башкирии отправляют участникам спецоперации два "УАЗа", теплые вещи и личные посылки, сообщил глава администрации района Рустам Шарипов. "Сегодня отправили очередную партию гуманитарного конвоя для наших военнослужащих. В состав груза вошли индивидуальные посылки от родных, теплые вещи, канистры, изолон, инструменты – все, что просили сами ребята, когда встречались с ними во время отпусков", - написал районный глава в своем Telegram-канале. Он отметил, что на передовую также отправляют два "УАЗа". "Хочу выразить слова благодарности всем нашим предпринимателям, волонтерам и неравнодушным жителям района, которые продолжают вносить свою лепту в это благое дело. Гуманитарная миссия хайбуллинцев будет продолжена. Следующую партию гуманитарной помощи вместе с необходимой техникой в зону специальной военной операции планируем направить в течение этого месяца", - добавил Шарипов.

https://ria.ru/20231002/pomosch-1899997182.html

республика башкортостан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика башкортостан