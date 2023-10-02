Жители Хайбуллинского района Башкирии отправили в зону СВО два "УАЗа"
Жители Хайбуллинского района Башкирии отправили на СВО два "УАЗа" и теплые вещи
© Пресс-служба главы администрации Хайбуллинского района Башкирии Рустама ШариповаДва "УАЗа" и теплые вещи отправляют жители Хайбуллинского района Башкирии в зону СВО
© Пресс-служба главы администрации Хайбуллинского района Башкирии Рустама Шарипова
Два "УАЗа" и теплые вещи отправляют жители Хайбуллинского района Башкирии в зону СВО
УФА, 2 окт – РИА Новости. Жители Хайбуллинского района Башкирии отправляют участникам спецоперации два "УАЗа", теплые вещи и личные посылки, сообщил глава администрации района Рустам Шарипов.
"Сегодня отправили очередную партию гуманитарного конвоя для наших военнослужащих. В состав груза вошли индивидуальные посылки от родных, теплые вещи, канистры, изолон, инструменты – все, что просили сами ребята, когда встречались с ними во время отпусков", - написал районный глава в своем Telegram-канале.
© Пресс-служба главы администрации Хайбуллинского района Башкирии Рустама ШариповаДва "УАЗа" и теплые вещи отправляют жители Хайбуллинского района Башкирии в зону СВО
Два "УАЗа" и теплые вещи отправляют жители Хайбуллинского района Башкирии в зону СВО
© Пресс-служба главы администрации Хайбуллинского района Башкирии Рустама Шарипова
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© Пресс-служба главы администрации Хайбуллинского района Башкирии Рустама ШариповаДва "УАЗа" и теплые вещи отправляют жители Хайбуллинского района Башкирии в зону СВО
Два "УАЗа" и теплые вещи отправляют жители Хайбуллинского района Башкирии в зону СВО
© Пресс-служба главы администрации Хайбуллинского района Башкирии Рустама Шарипова
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Два "УАЗа" и теплые вещи отправляют жители Хайбуллинского района Башкирии в зону СВО
© Пресс-служба главы администрации Хайбуллинского района Башкирии Рустама Шарипова
1 из 2
Два "УАЗа" и теплые вещи отправляют жители Хайбуллинского района Башкирии в зону СВО
© Пресс-служба главы администрации Хайбуллинского района Башкирии Рустама Шарипова
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Он отметил, что на передовую также отправляют два "УАЗа".
"Хочу выразить слова благодарности всем нашим предпринимателям, волонтерам и неравнодушным жителям района, которые продолжают вносить свою лепту в это благое дело. Гуманитарная миссия хайбуллинцев будет продолжена. Следующую партию гуманитарной помощи вместе с необходимой техникой в зону специальной военной операции планируем направить в течение этого месяца", - добавил Шарипов.