https://ria.ru/20231002/svo-1899944404.html
Путин попросил Меняйло лично следить за поддержкой участников СВО
Путин попросил Меняйло лично следить за поддержкой участников СВО - РИА Новости, 02.10.2023
Путин попросил Меняйло лично следить за поддержкой участников СВО
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло попросил его сохранять личное внимание к вопросам поддержки военнослужащих и их... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:50
2023-10-02T13:50
2023-10-02T13:50
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политика
россия
владимир путин
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло попросил его сохранять личное внимание к вопросам поддержки военнослужащих и их семей. Путин в понедельник провёл рабочую встречу с Меняйло, который доложил ему о социально-экономическом развитии региона и о работе по поддержке участников спецоперации. "Сергей Иванович, я вас прошу сохранять внимание к этой теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и для ребят, которые на передовой находятся, поэтому сохраняйте, пожалуйста, внимание, причем личное внимание", - сказал Путин. Он добавил, что это относится и к семьям военнослужащих. "Обязательно", - пообещал Меняйло. Он также рассказал, что на все возникающие вопросы по этой теме власти реагируют оперативно. "Отлично", - отреагировал президент.
https://ria.ru/20230520/kadyrov-1873122334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин попросил Меняйло лично следить за поддержкой участников СВО
Путин попросил Меняйло сохранять личное внимание к поддержке участников СВО
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло попросил его сохранять личное внимание к вопросам поддержки военнослужащих и их семей.
Путин в понедельник провёл рабочую встречу с Меняйло, который доложил ему о социально-экономическом развитии региона и о работе по поддержке участников спецоперации.
"Сергей Иванович, я вас прошу сохранять внимание к этой теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и для ребят, которые на передовой находятся, поэтому сохраняйте, пожалуйста, внимание, причем личное внимание", - сказал Путин. Он добавил, что это относится и к семьям военнослужащих.
"Обязательно", - пообещал Меняйло. Он также рассказал, что на все возникающие вопросы по этой теме власти реагируют оперативно. "Отлично", - отреагировал президент.
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