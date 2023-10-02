https://ria.ru/20231002/svo-1899944404.html

Путин попросил Меняйло лично следить за поддержкой участников СВО

Путин попросил Меняйло лично следить за поддержкой участников СВО - РИА Новости, 02.10.2023

Путин попросил Меняйло лично следить за поддержкой участников СВО

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло попросил его сохранять личное внимание к вопросам поддержки военнослужащих и их... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:50

2023-10-02T13:50

2023-10-02T13:50

специальная военная операция на украине

политика

россия

владимир путин

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло попросил его сохранять личное внимание к вопросам поддержки военнослужащих и их семей. Путин в понедельник провёл рабочую встречу с Меняйло, который доложил ему о социально-экономическом развитии региона и о работе по поддержке участников спецоперации. "Сергей Иванович, я вас прошу сохранять внимание к этой теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и для ребят, которые на передовой находятся, поэтому сохраняйте, пожалуйста, внимание, причем личное внимание", - сказал Путин. Он добавил, что это относится и к семьям военнослужащих. "Обязательно", - пообещал Меняйло. Он также рассказал, что на все возникающие вопросы по этой теме власти реагируют оперативно. "Отлично", - отреагировал президент.

https://ria.ru/20230520/kadyrov-1873122334.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, ситуация в днр и лнр