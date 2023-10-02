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Власти Мордовии пообещали заменить школьные сухпайки с червяками - РИА Новости, 02.10.2023
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13:03 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/sukhpayki-1899922993.html
Власти Мордовии пообещали заменить школьные сухпайки с червяками
Власти Мордовии пообещали заменить школьные сухпайки с червяками - РИА Новости, 02.10.2023
Власти Мордовии пообещали заменить школьные сухпайки с червяками
Поставщик в Мордовии, выдавший семьям школьников-инвалидов сухпайки с некачественной продукцией, заменит их, сообщила министр образования региона Елена... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:03
2023-10-02T13:03
саранск
республика мордовия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 2 окт – РИА Новости. Поставщик в Мордовии, выдавший семьям школьников-инвалидов сухпайки с некачественной продукцией, заменит их, сообщила министр образования региона Елена Солдатова в телеграм-канале. Ранее в Telegram-канале Mash было опубликовано сообщение о том, что в Саранске больше 150 семей с детьми-инвалидами получили в качестве сухпайков пачки с рисом и гречкой, в которых были червяки. В прокуратуре Мордовии РИА Новости сообщали об организации проверки. "Кейтеринговая компания заменит все выданные пакеты в течение двух рабочих дней. Поставщику выставлена претензия, от его услуг компания отказалась", - написала Солдатова.Он отметила, что проверку по инциденту также проводит региональный Роспотребнадзор. "В школьные столовые эта партия риса не направлялась. В самое ближайшее время представители компании проведут встречу с инициативной группой родителей по отработке состава ежемесячных продуктовых наборов, в том числе, с учётом сезонности. Ещё раз приношу извинения. Держу ситуацию на личном контроле", - добавила региональный министр.
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саранск, республика мордовия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Саранск, Республика Мордовия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Власти Мордовии пообещали заменить школьные сухпайки с червяками

Власти Мордовии: школьные сухпайки, в которых нашли рис с червяками, заменят

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 2 окт – РИА Новости. Поставщик в Мордовии, выдавший семьям школьников-инвалидов сухпайки с некачественной продукцией, заменит их, сообщила министр образования региона Елена Солдатова в телеграм-канале.
Ранее в Telegram-канале Mash было опубликовано сообщение о том, что в Саранске больше 150 семей с детьми-инвалидами получили в качестве сухпайков пачки с рисом и гречкой, в которых были червяки.
В прокуратуре Мордовии РИА Новости сообщали об организации проверки.
"Кейтеринговая компания заменит все выданные пакеты в течение двух рабочих дней. Поставщику выставлена претензия, от его услуг компания отказалась", - написала Солдатова.
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Он отметила, что проверку по инциденту также проводит региональный Роспотребнадзор.
"В школьные столовые эта партия риса не направлялась. В самое ближайшее время представители компании проведут встречу с инициативной группой родителей по отработке состава ежемесячных продуктовых наборов, в том числе, с учётом сезонности. Ещё раз приношу извинения. Держу ситуацию на личном контроле", - добавила региональный министр.
 
СаранскРеспублика МордовияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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