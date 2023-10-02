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Обучение студентов на Кубани выстроят согласно прогнозам развития экономики
Обучение студентов на Кубани выстроят согласно прогнозам развития экономики - РИА Новости, 02.10.2023
Обучение студентов на Кубани выстроят согласно прогнозам развития экономики
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил скорректировать программы обучения студентов в кубанских техникумах, лицеях и колледжах, исходя из... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:14
2023-10-02T20:14
2023-10-02T20:14
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
сергей власов
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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил скорректировать программы обучения студентов в кубанских техникумах, лицеях и колледжах, исходя из прогнозов развития экономики в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Нам важно понимать, какие специалисты понадобятся в ближайшее время, чтобы вовремя реагировать на запросы рынка труда. Нужны точные прогнозы развития экономики в регионе, чтобы корректировать программы обучения специалистов в средне-специальных образовательных организациях. Дал соответствующие поручения профильным ведомствам", - написал Кондратьев.Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, губернатор поручил своим заместителям Александру Руппелю и Сергею Власову совместно с предприятиями проработать четкий прогноз востребованности профессий по всем отраслям экономики, чтобы сформировать действенные программы подготовки кадров. С начала года через центры занятости в регионе работу нашли 62 тысячи человек - это каждый седьмой из десяти обратившихся. Для восполнения дефицита кадров проводится профобучение под заявки работодателей, а также расширен формат ярмарок вакансий. До 2027 года также планируется централизация службы занятости с созданием единого управляющего органа. Сейчас в экономике края занято почти 2,9 миллиона человек, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20231002/vyplaty-1900054191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодарский край, сергей власов
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Сергей Власов