https://ria.ru/20231002/studenty-1900055754.html

Обучение студентов на Кубани выстроят согласно прогнозам развития экономики

Обучение студентов на Кубани выстроят согласно прогнозам развития экономики - РИА Новости, 02.10.2023

Обучение студентов на Кубани выстроят согласно прогнозам развития экономики

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил скорректировать программы обучения студентов в кубанских техникумах, лицеях и колледжах, исходя из... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T20:14

2023-10-02T20:14

2023-10-02T20:14

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

сергей власов

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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил скорректировать программы обучения студентов в кубанских техникумах, лицеях и колледжах, исходя из прогнозов развития экономики в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Нам важно понимать, какие специалисты понадобятся в ближайшее время, чтобы вовремя реагировать на запросы рынка труда. Нужны точные прогнозы развития экономики в регионе, чтобы корректировать программы обучения специалистов в средне-специальных образовательных организациях. Дал соответствующие поручения профильным ведомствам", - написал Кондратьев.Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, губернатор поручил своим заместителям Александру Руппелю и Сергею Власову совместно с предприятиями проработать четкий прогноз востребованности профессий по всем отраслям экономики, чтобы сформировать действенные программы подготовки кадров. С начала года через центры занятости в регионе работу нашли 62 тысячи человек - это каждый седьмой из десяти обратившихся. Для восполнения дефицита кадров проводится профобучение под заявки работодателей, а также расширен формат ярмарок вакансий. До 2027 года также планируется централизация службы занятости с созданием единого управляющего органа. Сейчас в экономике края занято почти 2,9 миллиона человек, добавляют в пресс-службе.

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краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вениамин кондратьев, краснодарский край, сергей власов