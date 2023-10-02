https://ria.ru/20231002/stroitelstvo-1899820528.html

Глава РЖД назвал сроки строительства большинства из запланированных ВСМ

Глава РЖД назвал сроки строительства большинства из запланированных ВСМ - РИА Новости, 02.10.2023

Глава РЖД назвал сроки строительства большинства из запланированных ВСМ

Гендиректор РЖД Олег Белозеров к 2043 году ожидает строительства в России большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Об... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T04:35

2023-10-02T04:35

2023-10-02T04:35

россия

москва

санкт-петербург

олег белозеров

владимир путин

ржд

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/68/1556316801_0:261:2712:1787_1920x0_80_0_0_165b8b35dd892e3b530368f970f1de4d.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Гендиректор РЖД Олег Белозеров к 2043 году ожидает строительства в России большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Об этом он сообщил в интервью РИА Новости. Глава РЖД 17 августа 2023 на открытии движения по МЦД-3 попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Глава государства поддержал строительство этой пилотной магистрали, а также обозначил еще ряд направлений: от Москвы в Казань и уральские регионы, в Адлер и даже в Минск. Предложил глава государства подумать и о включении в эту систему Луганска и Донецка. "Я уверен, что следующее двадцатилетие будет временем высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте. Через 20 лет будет 2043 год, хотелось бы увидеть большинство из перечисленных ВСМ построенными", - сказал Белозеров. Ранее он сообщил, что ВСМ Москва-Петербург должна появиться до 2030 года. Белозеров предположил, что по другим подобным дорогам до Урала и на Юг до 2030 года будет заделы. "Тем более, что проектная документация по ВСМ Москва-Казань есть по всем этапам строительства. По Москве-Адлеру нужно будет сделать оценку и тоже начать двигаться", - отметил он. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет.

https://ria.ru/20231002/roboty-1899817504.html

https://ria.ru/20231002/tsena-1899820281.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, олег белозеров, владимир путин, ржд, экономика