https://ria.ru/20231002/stroitelstvo-1899820528.html
Глава РЖД назвал сроки строительства большинства из запланированных ВСМ
Глава РЖД назвал сроки строительства большинства из запланированных ВСМ - РИА Новости, 02.10.2023
Глава РЖД назвал сроки строительства большинства из запланированных ВСМ
Гендиректор РЖД Олег Белозеров к 2043 году ожидает строительства в России большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Об... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T04:35
2023-10-02T04:35
2023-10-02T04:35
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Гендиректор РЖД Олег Белозеров к 2043 году ожидает строительства в России большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Об этом он сообщил в интервью РИА Новости. Глава РЖД 17 августа 2023 на открытии движения по МЦД-3 попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Глава государства поддержал строительство этой пилотной магистрали, а также обозначил еще ряд направлений: от Москвы в Казань и уральские регионы, в Адлер и даже в Минск. Предложил глава государства подумать и о включении в эту систему Луганска и Донецка. "Я уверен, что следующее двадцатилетие будет временем высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте. Через 20 лет будет 2043 год, хотелось бы увидеть большинство из перечисленных ВСМ построенными", - сказал Белозеров. Ранее он сообщил, что ВСМ Москва-Петербург должна появиться до 2030 года. Белозеров предположил, что по другим подобным дорогам до Урала и на Юг до 2030 года будет заделы. "Тем более, что проектная документация по ВСМ Москва-Казань есть по всем этапам строительства. По Москве-Адлеру нужно будет сделать оценку и тоже начать двигаться", - отметил он. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет.
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россия, москва, санкт-петербург, олег белозеров, владимир путин, ржд, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Олег Белозеров, Владимир Путин, РЖД, Экономика
Глава РЖД назвал сроки строительства большинства из запланированных ВСМ
Глава РЖД Белозеров: большинство из запланированных ВСМ построят к 2043 году
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Гендиректор РЖД Олег Белозеров к 2043 году ожидает строительства в России большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Глава РЖД
17 августа 2023 на открытии движения по МЦД-3 попросил президента России Владимира Путина
поддержать строительство ВСМ Москва
- Санкт-Петербург
. Глава государства поддержал строительство этой пилотной магистрали, а также обозначил еще ряд направлений: от Москвы в Казань
и уральские регионы, в Адлер
и даже в Минск
. Предложил глава государства подумать и о включении в эту систему Луганска
и Донецка
.
Глава РЖД ответил на вопрос о замене проводников роботами
"Я уверен, что следующее двадцатилетие будет временем высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте. Через 20 лет будет 2043 год, хотелось бы увидеть большинство из перечисленных ВСМ построенными", - сказал Белозеров.
Ранее он сообщил, что ВСМ Москва-Петербург должна появиться до 2030 года. Белозеров предположил, что по другим подобным дорогам до Урала и на Юг до 2030 года будет заделы. "Тем более, что проектная документация по ВСМ Москва-Казань есть по всем этапам строительства. По Москве-Адлеру нужно будет сделать оценку и тоже начать двигаться", - отметил он.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет.
Глава РЖД ответил на вопрос о цене билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург