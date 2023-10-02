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Илон Маск заявил о тестировании системы стриминга в соцсети Х - РИА Новости, 02.10.2023
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13:07 02.10.2023 (обновлено: 13:16 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/striming-1899924933.html
Илон Маск заявил о тестировании системы стриминга в соцсети Х
Илон Маск заявил о тестировании системы стриминга в соцсети Х - РИА Новости, 02.10.2023
Илон Маск заявил о тестировании системы стриминга в соцсети Х
Американский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в принадлежащей ему сосцети Х. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:07
2023-10-02T13:16
технологии
илон маск
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в принадлежащей ему сосцети Х. "Прошлой ночью проверили работу системы стриминга игр в Х. Она работает!" - написал Маск в своем аккаунте в Х. Предприниматель добавил, что проведет в соцсети ночную трансляцию, на которой будет сам играть в компьютер. Согласно ролику о сервисе, который опубликовал Маск, доступ к стримингу получат обладатели платной подписки Х, а трансляции будут вестись прямо на их страницах в соцсети.
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технологии, илон маск
Технологии, Илон Маск
Илон Маск заявил о тестировании системы стриминга в соцсети Х

Илон Маск заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в соцсети Х

© AP Photo / Benjamin FanjoyИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Benjamin Fanjoy
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в принадлежащей ему сосцети Х.
"Прошлой ночью проверили работу системы стриминга игр в Х. Она работает!" - написал Маск в своем аккаунте в Х.
Предприниматель добавил, что проведет в соцсети ночную трансляцию, на которой будет сам играть в компьютер.
Согласно ролику о сервисе, который опубликовал Маск, доступ к стримингу получат обладатели платной подписки Х, а трансляции будут вестись прямо на их страницах в соцсети.
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ТехнологииИлон Маск
 
 
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