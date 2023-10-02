https://ria.ru/20231002/striming-1899924933.html

Илон Маск заявил о тестировании системы стриминга в соцсети Х

Илон Маск заявил о тестировании системы стриминга в соцсети Х - РИА Новости, 02.10.2023

Илон Маск заявил о тестировании системы стриминга в соцсети Х

Американский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в принадлежащей ему сосцети Х. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:07

2023-10-02T13:07

2023-10-02T13:16

технологии

илон маск

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в принадлежащей ему сосцети Х. "Прошлой ночью проверили работу системы стриминга игр в Х. Она работает!" - написал Маск в своем аккаунте в Х. Предприниматель добавил, что проведет в соцсети ночную трансляцию, на которой будет сам играть в компьютер. Согласно ролику о сервисе, который опубликовал Маск, доступ к стримингу получат обладатели платной подписки Х, а трансляции будут вестись прямо на их страницах в соцсети.

https://ria.ru/20230929/mask-1899379275.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, илон маск