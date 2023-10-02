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Синдром самозванца. "Страхи/Детские травмы"
Синдром самозванца. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 02.10.2023
Синдром самозванца. "Страхи/Детские травмы"
"Может, не нужно выбиваться из толпы? Разве у тебя что-то получится? Куда ты лезешь? Зачем рисковать?" — такими вопросами Анастасия задается с детства. Виной всему — страх провала, неудачи. Он преследует Анастасию до сих пор и мешает ей самореализоваться. Как сформировалось мышление "отсутствие провала – это лучше, чем успех" и как его изменить?
2023-10-02T12:00
2023-10-02T12:00
2023-10-02T12:00
страхи
наталья лосева
психология
детство
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Синдром самозванца. "Страхи/Детские травмы"
"Может, не нужно выбиваться из толпы? Разве у тебя что-то получится? Куда ты лезешь? Зачем рисковать?" — такими вопросами Анастасия задается с детства. Виной всему — страх провала, неудачи. Он преследует Анастасию до сих пор и мешает ей самореализоваться. Как сформировалось мышление "отсутствие провала – это лучше, чем успех" и как его изменить?
audio/mpeg
Синдром самозванца. "Страхи/Детские травмы"
"Может, не нужно выбиваться из толпы? Разве у тебя что-то получится? Куда ты лезешь? Зачем рисковать?" — такими вопросами Анастасия задается с детства. Виной всему — страх провала, неудачи. Он преследует Анастасию до сих пор и мешает ей самореализоваться. Как сформировалось мышление "отсутствие провала – это лучше, чем успех" и как его изменить?
audio/mpeg
Историю героини Анастасии разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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наталья лосева, психология, детство, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, детство
Синдром самозванца. "Страхи/Детские травмы"
"Может, не нужно выбиваться из толпы? Разве у тебя что-то получится? Куда ты лезешь? Зачем рисковать?" — такими вопросами Анастасия задается с детства. Виной всему — страх провала, неудачи. Он преследует Анастасию до сих пор и мешает ей самореализоваться. Как сформировалось мышление "отсутствие провала – это лучше, чем успех" и как его изменить?