https://ria.ru/20231002/strakhi-1899848974.html

Синдром самозванца. "Страхи/Детские травмы"

Синдром самозванца. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 02.10.2023

Синдром самозванца. "Страхи/Детские травмы"

"Может, не нужно выбиваться из толпы? Разве у тебя что-то получится? Куда ты лезешь? Зачем рисковать?" — такими вопросами Анастасия задается с детства. Виной всему — страх провала, неудачи. Он преследует Анастасию до сих пор и мешает ей самореализоваться. Как сформировалось мышление "отсутствие провала – это лучше, чем успех" и как его изменить?

2023-10-02T12:00

2023-10-02T12:00

2023-10-02T12:00

страхи

наталья лосева

психология

детство

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Синдром самозванца. "Страхи/Детские травмы" "Может, не нужно выбиваться из толпы? Разве у тебя что-то получится? Куда ты лезешь? Зачем рисковать?" — такими вопросами Анастасия задается с детства. Виной всему — страх провала, неудачи. Он преследует Анастасию до сих пор и мешает ей самореализоваться. Как сформировалось мышление "отсутствие провала – это лучше, чем успех" и как его изменить? audio/mpeg

Синдром самозванца. "Страхи/Детские травмы" "Может, не нужно выбиваться из толпы? Разве у тебя что-то получится? Куда ты лезешь? Зачем рисковать?" — такими вопросами Анастасия задается с детства. Виной всему — страх провала, неудачи. Он преследует Анастасию до сих пор и мешает ей самореализоваться. Как сформировалось мышление "отсутствие провала – это лучше, чем успех" и как его изменить? audio/mpeg

Историю героини Анастасии разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, детство, аудио