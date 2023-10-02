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Римский статут МУС включили в повестку заседания парламента Армении - РИА Новости, 02.10.2023
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17:17 02.10.2023 (обновлено: 17:22 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/statut-1900013908.html
Римский статут МУС включили в повестку заседания парламента Армении
Римский статут МУС включили в повестку заседания парламента Армении - РИА Новости, 02.10.2023
Римский статут МУС включили в повестку заседания парламента Армении
Вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда включен в повестку стартующих во вторник очередных заседаний парламента Армении под пятым... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:17
2023-10-02T17:22
в мире
россия
никол пашинян
международный уголовный суд
вагаршак арутюнян
ереван
справки
армения
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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда включен в повестку стартующих во вторник очередных заседаний парламента Армении под пятым номером, сообщается на сайте законодательного органа. Соответствующее решение было принято советом Национального собрания (парламента) 2 октября. "Руководствуясь регламентом Национального собрания и Конституцией Армении совет Национального собрания установил следующую очередность обсуждения вопросов повестки заседаний, созываемых 3 октября...5. Проект ратификации подписанного 17 июля 1998 года Римского статута МУС и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда", - отмечается в сообщении. Ранее, 28 сентября проект решения о ратификации документа получило положительное заключение профильной комиссии по государственно-правовым вопросам. Глава комиссии по государственно-правовым вопросам армянского парламента Владимир Варданян ранее заявлял, что 98-я статья Римского статута Международного уголовного суда позволяет снять угрозы армяно-российским отношениям после ратификации документа Ереваном. В частности, он сослался на американскую практику заключения на основании 98 статьи двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции суда. По его словам, Армения подписала соглашение с США на основании этой статьи и документ не запрещает заключать такие же соглашения со странами, которые не желают признавать приоритетность суда. По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, Ереван передала российской стороне свои предложения "основывающиеся на логике 98-й статьи" и ожидает ответа. Он уточнил, что одобрение проекта правительством было обусловлено "широкомасштабной агрессией против Армении" в сентябре 2022 года и "рядом грубейших военных преступлений" на армянской территории. Он добавил, что по этой причине был возобновлен процесс ратификации, который ранее был приостановлен в 2004 году. Киракосян уточнил, что предлагается признать юрисдикцию суда начиная с 10 мая 2021 года. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается. Российская сторона не раз выражала неодобрение планами Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".
https://ria.ru/20231001/armeniya-1899776634.html
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в мире, россия, никол пашинян, международный уголовный суд, вагаршак арутюнян, ереван, справки, армения, мария захарова
В мире, Россия, Никол Пашинян, Международный уголовный суд, Вагаршак Арутюнян, Ереван, Справки, Армения, Мария Захарова
Римский статут МУС включили в повестку заседания парламента Армении

Римский статут МУС включен в повестку заседаний парламента Армении пятым пунктом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРим, Италия
Рим, Италия - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Рим, Италия . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда включен в повестку стартующих во вторник очередных заседаний парламента Армении под пятым номером, сообщается на сайте законодательного органа.
Соответствующее решение было принято советом Национального собрания (парламента) 2 октября.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Папа римский призвал к диалогу между Баку и Ереваном
1 октября, 17:14
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"Руководствуясь регламентом Национального собрания и Конституцией Армении совет Национального собрания установил следующую очередность обсуждения вопросов повестки заседаний, созываемых 3 октября...5. Проект ратификации подписанного 17 июля 1998 года Римского статута МУС и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда", - отмечается в сообщении.
Ранее, 28 сентября проект решения о ратификации документа получило положительное заключение профильной комиссии по государственно-правовым вопросам. Глава комиссии по государственно-правовым вопросам армянского парламента Владимир Варданян ранее заявлял, что 98-я статья Римского статута Международного уголовного суда позволяет снять угрозы армяно-российским отношениям после ратификации документа Ереваном. В частности, он сослался на американскую практику заключения на основании 98 статьи двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции суда. По его словам, Армения подписала соглашение с США на основании этой статьи и документ не запрещает заключать такие же соглашения со странами, которые не желают признавать приоритетность суда.
По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, Ереван передала российской стороне свои предложения "основывающиеся на логике 98-й статьи" и ожидает ответа. Он уточнил, что одобрение проекта правительством было обусловлено "широкомасштабной агрессией против Армении" в сентябре 2022 года и "рядом грубейших военных преступлений" на армянской территории. Он добавил, что по этой причине был возобновлен процесс ратификации, который ранее был приостановлен в 2004 году. Киракосян уточнил, что предлагается признать юрисдикцию суда начиная с 10 мая 2021 года.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
МИД предупредил Ереван о последствиях ратификации Римского статута МУС
28 сентября, 16:01
Российская сторона не раз выражала неодобрение планами Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там.
Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Кремле прокомментировали предложение Армении по Римскому статуту МУС
28 сентября, 13:56
 
В миреРоссияНикол ПашинянМеждународный уголовный судВагаршак АрутюнянЕреванСправкиАрменияМария Захарова
 
 
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