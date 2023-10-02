https://ria.ru/20231002/standarty-1899996679.html

США призывают украинские войска принимать стандарты НАТО, пишут СМИ

США призывают украинские войска принимать стандарты НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023

США призывают украинские войска принимать стандарты НАТО, пишут СМИ

США хотят, чтобы украинские войска приняли стандарты НАТО, несмотря на то, что альянс далек от разрешения вступления Киева, пишет издание Politico со ссылкой на РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:19

2023-10-02T16:19

2023-10-02T16:19

украина

владимир зеленский

нато

politico

дмитрий песков

киев

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США хотят, чтобы украинские войска приняли стандарты НАТО, несмотря на то, что альянс далек от разрешения вступления Киева, пишет издание Politico со ссылкой на засекреченную часть документа "Комплексная стратегия страны". "Хотя военный альянс НАТО не близок к разрешению Украине вступить, американская стратегия часто говорит о желании заставить украинских военных принять стандарты НАТО", - говорится в сообщении издания со ссылкой на документ, рассекреченная часть которого была ранее опубликована госдепом. Вашингтон хочет, чтобы украинское минобороны "создало корпусы профессиональных младших офицеров и унтер-офицеров по принципам стандартам доктрины НАТО", говорится в полной версии документа. Кроме того, даже формат и содержание украинских военных документов должен будет "отражать терминологию НАТО". Кроме того, из документа следует, что США помогают Украине создать возможности для судебного преследования якобы военных преступлений в рамках украинской правовой системы, добавляет издание. Вашингтон хотел бы, чтобы на Украине выбрали более двух тысяч новых судей и избавились от накопившихся нерассмотренных более девяти тысяч дел о неправомерных действиях судей. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html

https://ria.ru/20231001/razmeschenie-1899752351.html

украина

киев

россия

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украина, владимир зеленский, нато, politico, дмитрий песков, киев, россия