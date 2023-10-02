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В годовщину смертельной давки на индонезийском стадионе вспыхнул пожар - РИА Новости, 02.10.2023
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15:13 02.10.2023 (обновлено: 15:19 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/stadion-1899974396.html
В годовщину смертельной давки на индонезийском стадионе вспыхнул пожар
В годовщину смертельной давки на индонезийском стадионе вспыхнул пожар - РИА Новости, 02.10.2023
В годовщину смертельной давки на индонезийском стадионе вспыхнул пожар
Внезапный пожар, вызванный возгоранием сухой травы, произошел на индонезийском стадионе "Канджурухан" в годовщину гибели на этом месте 135 человек, в том числе... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:13
2023-10-02T15:19
в мире
индонезия
маланг
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Внезапный пожар, вызванный возгоранием сухой травы, произошел на индонезийском стадионе "Канджурухан" в годовщину гибели на этом месте 135 человек, в том числе и 40 детей, сообщает индонезийский портал Detik. Год назад, вечером 1 октября 2022 года, 135 человек погибли в одной из самых смертоносных катастроф в истории футбола - давке на индонезийском стадионе "Канджурухан". Полиция Индонезии применила слезоточивый газ, чтобы прекратить выход болельщиков на поле после матча на стадионе, что привело к массовой давке. Среди погибших были 40 детей. Расследование происшествия продолжается до сих пор, что вызывает критику и призывы к правосудию со стороны активистов и родственников жертв катастрофы. "Трава на стадионе "Канджурухан" в Маланге, Восточная Ява, загорелась накануне первой годовщины Канджуруханской трагедии. Причина этого пожара пока не известна", - пишет издание со ссылкой на данные полиции. Уточняется, что в ночь с понедельника на воскресенье на первой годовщине Канджуруханской трагедии присутствовали семьи жертв. Они собрались недалеко от стадиона. Вход на территорию самого объекта был закрыт. "Во время коллективной молитвы участники зажгли сотни свечей. Есть подозрения, что несколько недобросовестных участников прорвались на территорию стадиона", - предположили в полиции. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания травы на стадионе. Власти будут продолжать расследование инцидента. В течение года правительство Индонезии неоднократно подвергалось критике за недостаток усилий в расследовании трагедии и наказании виновных. В деле о давке фигурировали всего пять человек, которые получили тюремные сроки меньше двух лет. В заявлении, опубликованном в сентябре индонезийской правозащитной организацией KontraS, говорится, что "легкие приговоры, вынесенные пятерым фигурантам Канджуруханской трагедии, явно далеки от надежды на справедливость для семей жертв".
https://ria.ru/20230602/davka-1875685577.html
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в мире, индонезия, маланг
В мире, Индонезия, Маланг
В годовщину смертельной давки на индонезийском стадионе вспыхнул пожар

В годовщину смертельной давки на индонезийском стадионе вспыхнул внезапный пожар

© AFP 2023 / Juni KriswantoАкция памяти жертв давки на футбольном стадионе в Маланге
Акция памяти жертв давки на футбольном стадионе в Маланге - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / Juni Kriswanto
Акция памяти жертв давки на футбольном стадионе в Маланге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Внезапный пожар, вызванный возгоранием сухой травы, произошел на индонезийском стадионе "Канджурухан" в годовщину гибели на этом месте 135 человек, в том числе и 40 детей, сообщает индонезийский портал Detik.
Год назад, вечером 1 октября 2022 года, 135 человек погибли в одной из самых смертоносных катастроф в истории футбола - давке на индонезийском стадионе "Канджурухан". Полиция Индонезии применила слезоточивый газ, чтобы прекратить выход болельщиков на поле после матча на стадионе, что привело к массовой давке. Среди погибших были 40 детей. Расследование происшествия продолжается до сих пор, что вызывает критику и призывы к правосудию со стороны активистов и родственников жертв катастрофы.
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«
"Трава на стадионе "Канджурухан" в Маланге, Восточная Ява, загорелась накануне первой годовщины Канджуруханской трагедии. Причина этого пожара пока не известна", - пишет издание со ссылкой на данные полиции.
Уточняется, что в ночь с понедельника на воскресенье на первой годовщине Канджуруханской трагедии присутствовали семьи жертв. Они собрались недалеко от стадиона. Вход на территорию самого объекта был закрыт.
«
"Во время коллективной молитвы участники зажгли сотни свечей. Есть подозрения, что несколько недобросовестных участников прорвались на территорию стадиона", - предположили в полиции. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания травы на стадионе. Власти будут продолжать расследование инцидента.
В течение года правительство Индонезии неоднократно подвергалось критике за недостаток усилий в расследовании трагедии и наказании виновных. В деле о давке фигурировали всего пять человек, которые получили тюремные сроки меньше двух лет. В заявлении, опубликованном в сентябре индонезийской правозащитной организацией KontraS, говорится, что "легкие приговоры, вынесенные пятерым фигурантам Канджуруханской трагедии, явно далеки от надежды на справедливость для семей жертв".
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