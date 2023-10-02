В годовщину смертельной давки на индонезийском стадионе вспыхнул пожар
В годовщину смертельной давки на индонезийском стадионе вспыхнул внезапный пожар
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Внезапный пожар, вызванный возгоранием сухой травы, произошел на индонезийском стадионе "Канджурухан" в годовщину гибели на этом месте 135 человек, в том числе и 40 детей, сообщает индонезийский портал Detik.
Год назад, вечером 1 октября 2022 года, 135 человек погибли в одной из самых смертоносных катастроф в истории футбола - давке на индонезийском стадионе "Канджурухан". Полиция Индонезии применила слезоточивый газ, чтобы прекратить выход болельщиков на поле после матча на стадионе, что привело к массовой давке. Среди погибших были 40 детей. Расследование происшествия продолжается до сих пор, что вызывает критику и призывы к правосудию со стороны активистов и родственников жертв катастрофы.
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"Трава на стадионе "Канджурухан" в Маланге, Восточная Ява, загорелась накануне первой годовщины Канджуруханской трагедии. Причина этого пожара пока не известна", - пишет издание со ссылкой на данные полиции.
Уточняется, что в ночь с понедельника на воскресенье на первой годовщине Канджуруханской трагедии присутствовали семьи жертв. Они собрались недалеко от стадиона. Вход на территорию самого объекта был закрыт.
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"Во время коллективной молитвы участники зажгли сотни свечей. Есть подозрения, что несколько недобросовестных участников прорвались на территорию стадиона", - предположили в полиции. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания травы на стадионе. Власти будут продолжать расследование инцидента.
В течение года правительство Индонезии неоднократно подвергалось критике за недостаток усилий в расследовании трагедии и наказании виновных. В деле о давке фигурировали всего пять человек, которые получили тюремные сроки меньше двух лет. В заявлении, опубликованном в сентябре индонезийской правозащитной организацией KontraS, говорится, что "легкие приговоры, вынесенные пятерым фигурантам Канджуруханской трагедии, явно далеки от надежды на справедливость для семей жертв".