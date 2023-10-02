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В Кремле прокомментировали отказ США финансировать Украину - РИА Новости, 02.10.2023
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13:17 02.10.2023 (обновлено: 13:24 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/ssha-1899929685.html
В Кремле прокомментировали отказ США финансировать Украину
В Кремле прокомментировали отказ США финансировать Украину - РИА Новости, 02.10.2023
В Кремле прокомментировали отказ США финансировать Украину
Отказ Вашингтона финансировать Киев - это временное явление, Америка продолжит прямую вовлеченность в конфликт, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:17
2023-10-02T13:24
сша
украина
вашингтон (штат)
в мире
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отказ Вашингтона финансировать Киев - это временное явление, Америка продолжит прямую вовлеченность в конфликт, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева."Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт - фактически прямую вовлеченность", - сказал Песков журналистам, комментируя проект бюджета без помощи Украине.
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сша, украина, вашингтон (штат), в мире
США, Украина, Вашингтон (штат), В мире
В Кремле прокомментировали отказ США финансировать Украину

Песков назвал отказ США финансировать Украину временным явлением

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отказ Вашингтона финансировать Киев - это временное явление, Америка продолжит прямую вовлеченность в конфликт, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
"Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт - фактически прямую вовлеченность", - сказал Песков журналистам, комментируя проект бюджета без помощи Украине.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
США найдут способ возобновить финансовую помощь Украине, считает эксперт
Вчера, 12:38
 
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