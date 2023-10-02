https://ria.ru/20231002/ssha-1899914209.html

США найдут способ возобновить финансовую помощь Украине, считает эксперт

США найдут способ возобновить финансовую помощь Украине, считает эксперт - РИА Новости, 02.10.2023

США найдут способ возобновить финансовую помощь Украине, считает эксперт

Вашингтон найдет способ возобновить финансирование Киева, несмотря на то, что подписанный президентом США Джо Байденом законопроект о финансировании работы... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:38

2023-10-02T12:38

2023-10-02T12:38

в мире

сша

украина

киев

прохор тебин

кевин маккарти

джо байден

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вашингтон найдет способ возобновить финансирование Киева, несмотря на то, что подписанный президентом США Джо Байденом законопроект о финансировании работы правительства на 45 дней не предусматривает выделения средств на нужды Украины, заявил РИА Новости заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Прохор Тебин. "Ничто не помешает американцам принять какой-то промежуточный законопроект или финансовый пакет. Не стоит преувеличить значение всех текущих дискуссий самих по себе и трактовать их против Украины или в пользу Украины", - заявил Тебин. По его словам, финансовая помощь Киеву возобновится, так как она соответствует политике США, а все дискуссии на эту тему носят характер межпартийной внутриполитической борьбы – причем дискуссии идут не только вокруг помощи Украине, но и по многим другим аспектам будущего бюджета. "Дискуссия идет по целому ряду вопросов, происходит размен, поиск компромиссов, согласование позиций… В конгрессе США сейчас, впрочем, как и всегда была, напряженная ситуация. На (спикера палаты представителей Кевина) Маккарти давят с разных сторон. В том числе ему приходится не так просто и в рамках Республиканской партии. И вопрос Украины является лишь одним из очень многих вопросов американской внутриполитической финансовой повестки. Военный бюджет в итоге, несомненно, примут, и помощь Украине в нем будет в том или ином виде. Она может в долгосрочной перспективе сокращаться или наращиваться, но в нынешних условиях никуда не денется", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что американской политической культуре принято публично обсуждать имеющиеся проблемы, и каждый раз это подается как "все пропало, нас ждет катастрофа". "Внутриполитическая борьба напряженная - она прорывается в прессу и используется разными участниками ля достижения своих целей. Но потом в том или ином виде компромисс достигается. Американская политическая система стала менее эффективной (чем раньше), но, тем не менее, она сохраняет огромный потенциал для адаптации, для настройки, для учета и уравновешивания разных мнений", - отметил он. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. Вскоре после этого Байден заявил, что срочно ждет от конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, отдельного законопроекта по помощи Украине, и что США "не могут ни при каких обстоятельствах прервать американскую помощь Украине". "Шатдауном" в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. В правительстве США ранее признали, что "шатдаун" может иметь катастрофические последствия для всей страны.

https://ria.ru/20231002/ssha-1899886694.html

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899842772.html

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899805162.html

сша

украина

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, киев, прохор тебин, кевин маккарти, джо байден, высшая школа экономики (вшэ)