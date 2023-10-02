https://ria.ru/20231002/ssha-1899909022.html
США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания
США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 02.10.2023
США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания
Россия не получала предложений от США проверить соблюдение ими моратория на проведение ядерных испытаний, но, в любом случае, позиция Москвы о невозможности... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:26
2023-10-02T12:26
2023-10-02T12:26
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сша
вашингтон (штат)
сергей рябков
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия не получала предложений от США проверить соблюдение ими моратория на проведение ядерных испытаний, но, в любом случае, позиция Москвы о невозможности вести сейчас дела с Вашингтоном как обычно в сфере контроля над вооруженными не изменилась, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее агентство Блумберг сообщило, что министерство энергетики США стремится продемонстрировать, что ведомство не нарушает действующий мораторий на испытания ядерного оружия, предложив России и Китаю проверить это, чтобы добиться большей прозрачности и снижения военной напряженности. "Мы не получали никаких приглашений. Я не знаю, на основании чего агентство берет такую информацию, вбрасывает ее в медийное пространство", - сказал Рябков. "Хочу сказать, что наша позиция о невозможности вести дела как обычно с США в сфере стратегической стабильности, в сфере контроля над вооружениями, до тех пор, пока не появятся признаки изменения фундаментально враждебной политики Вашингтона в отношении к России, эта наша позиция неизменна. Она неконъюнктурна и многократно доводилась до американцев на самых разных уровнях. Здесь не может быть коррекции в зависимости от того, поступят те или иные приглашения или не поступят", - добавил он.
https://ria.ru/20230922/dvzyai-1898118369.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, В мире
США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания
Рябков: США не предлагали проверить соблюдение моратория на ядерные испытания
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия не получала предложений от США проверить соблюдение ими моратория на проведение ядерных испытаний, но, в любом случае, позиция Москвы о невозможности вести сейчас дела с Вашингтоном как обычно в сфере контроля над вооруженными не изменилась, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что министерство энергетики США стремится продемонстрировать, что ведомство не нарушает действующий мораторий на испытания ядерного оружия, предложив России и Китаю
проверить это, чтобы добиться большей прозрачности и снижения военной напряженности.
Россия намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявили в МИД
"Мы не получали никаких приглашений. Я не знаю, на основании чего агентство берет такую информацию, вбрасывает ее в медийное пространство", - сказал Рябков.
"Хочу сказать, что наша позиция о невозможности вести дела как обычно с США в сфере стратегической стабильности, в сфере контроля над вооружениями, до тех пор, пока не появятся признаки изменения фундаментально враждебной политики Вашингтона в отношении к России, эта наша позиция неизменна. Она неконъюнктурна и многократно доводилась до американцев на самых разных уровнях. Здесь не может быть коррекции в зависимости от того, поступят те или иные приглашения или не поступят", - добавил он.
Посол Антонов: Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний первой