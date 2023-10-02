Рейтинг@Mail.ru
США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/ssha-1899909022.html
США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания
США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 02.10.2023
США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания
Россия не получала предложений от США проверить соблюдение ими моратория на проведение ядерных испытаний, но, в любом случае, позиция Москвы о невозможности... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:26
2023-10-02T12:26
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей рябков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/00/1526440071_0:118:1434:925_1920x0_80_0_0_d963370c1bfb773bc9808e3c531dc335.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия не получала предложений от США проверить соблюдение ими моратория на проведение ядерных испытаний, но, в любом случае, позиция Москвы о невозможности вести сейчас дела с Вашингтоном как обычно в сфере контроля над вооруженными не изменилась, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее агентство Блумберг сообщило, что министерство энергетики США стремится продемонстрировать, что ведомство не нарушает действующий мораторий на испытания ядерного оружия, предложив России и Китаю проверить это, чтобы добиться большей прозрачности и снижения военной напряженности. "Мы не получали никаких приглашений. Я не знаю, на основании чего агентство берет такую информацию, вбрасывает ее в медийное пространство", - сказал Рябков. "Хочу сказать, что наша позиция о невозможности вести дела как обычно с США в сфере стратегической стабильности, в сфере контроля над вооружениями, до тех пор, пока не появятся признаки изменения фундаментально враждебной политики Вашингтона в отношении к России, эта наша позиция неизменна. Она неконъюнктурна и многократно доводилась до американцев на самых разных уровнях. Здесь не может быть коррекции в зависимости от того, поступят те или иные приглашения или не поступят", - добавил он.
https://ria.ru/20230922/dvzyai-1898118369.html
https://ria.ru/20230830/ispytaniya-1893050959.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/00/1526440071_22:0:1413:1043_1920x0_80_0_0_ee58e7f341377394d21726626ffc2693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, В мире
США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания

Рябков: США не предлагали проверить соблюдение моратория на ядерные испытания

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия не получала предложений от США проверить соблюдение ими моратория на проведение ядерных испытаний, но, в любом случае, позиция Москвы о невозможности вести сейчас дела с Вашингтоном как обычно в сфере контроля над вооруженными не изменилась, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что министерство энергетики США стремится продемонстрировать, что ведомство не нарушает действующий мораторий на испытания ядерного оружия, предложив России и Китаю проверить это, чтобы добиться большей прозрачности и снижения военной напряженности.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Россия намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявили в МИД
22 сентября, 20:10
"Мы не получали никаких приглашений. Я не знаю, на основании чего агентство берет такую информацию, вбрасывает ее в медийное пространство", - сказал Рябков.
"Хочу сказать, что наша позиция о невозможности вести дела как обычно с США в сфере стратегической стабильности, в сфере контроля над вооружениями, до тех пор, пока не появятся признаки изменения фундаментально враждебной политики Вашингтона в отношении к России, эта наша позиция неизменна. Она неконъюнктурна и многократно доводилась до американцев на самых разных уровнях. Здесь не может быть коррекции в зависимости от того, поступят те или иные приглашения или не поступят", - добавил он.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
Посол Антонов: Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний первой
30 августа, 05:26
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Сергей РябковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала