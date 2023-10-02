https://ria.ru/20231002/ssha-1899909022.html

США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания

США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 02.10.2023

США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания

Россия не получала предложений от США проверить соблюдение ими моратория на проведение ядерных испытаний, но, в любом случае, позиция Москвы о невозможности... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:26

2023-10-02T12:26

2023-10-02T12:26

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сша

вашингтон (штат)

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия не получала предложений от США проверить соблюдение ими моратория на проведение ядерных испытаний, но, в любом случае, позиция Москвы о невозможности вести сейчас дела с Вашингтоном как обычно в сфере контроля над вооруженными не изменилась, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее агентство Блумберг сообщило, что министерство энергетики США стремится продемонстрировать, что ведомство не нарушает действующий мораторий на испытания ядерного оружия, предложив России и Китаю проверить это, чтобы добиться большей прозрачности и снижения военной напряженности. "Мы не получали никаких приглашений. Я не знаю, на основании чего агентство берет такую информацию, вбрасывает ее в медийное пространство", - сказал Рябков. "Хочу сказать, что наша позиция о невозможности вести дела как обычно с США в сфере стратегической стабильности, в сфере контроля над вооружениями, до тех пор, пока не появятся признаки изменения фундаментально враждебной политики Вашингтона в отношении к России, эта наша позиция неизменна. Она неконъюнктурна и многократно доводилась до американцев на самых разных уровнях. Здесь не может быть коррекции в зависимости от того, поступят те или иные приглашения или не поступят", - добавил он.

https://ria.ru/20230922/dvzyai-1898118369.html

https://ria.ru/20230830/ispytaniya-1893050959.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, в мире