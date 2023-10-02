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МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 02.10.2023 (обновлено: 12:10 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/ssha-1899886694.html
МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины
МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины - РИА Новости, 02.10.2023
МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины
В России не считают, что принятие временного бюджета в США, в который не заложены средства на поддержку Украины, что-то изменит в позиции Вашингтона, все... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:42
2023-10-02T12:10
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
сергей рябков
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В России не считают, что принятие временного бюджета в США, в который не заложены средства на поддержку Украины, что-то изменит в позиции Вашингтона, все происходящее - шоу на публику, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да все равно. Хоть с помощью Украине, хоть без помощи Украине, они (США) будут продолжать поддержку", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают принятие временного бюджета в США, в который не вошли средства на поддержку Украины."Не надо думать, что от этого что-то меняется, это просто шоу на публику. Это трескотня. Фундаментально нацеленность Вашингтона на поддержку клиентов в Киеве не меняется. Межпартийные дрязги сами по себе, поддержка сама по себе. Найдут они деньги", - добавил Рябков.
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сша, украина, в мире, сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Сергей Рябков, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины

Рябков назвал временный бюджет США без средств для Украины игрой на публику

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В России не считают, что принятие временного бюджета в США, в который не заложены средства на поддержку Украины, что-то изменит в позиции Вашингтона, все происходящее - шоу на публику, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да все равно. Хоть с помощью Украине, хоть без помощи Украине, они (США) будут продолжать поддержку", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают принятие временного бюджета в США, в который не вошли средства на поддержку Украины.
"Не надо думать, что от этого что-то меняется, это просто шоу на публику. Это трескотня. Фундаментально нацеленность Вашингтона на поддержку клиентов в Киеве не меняется. Межпартийные дрязги сами по себе, поддержка сама по себе. Найдут они деньги", - добавил Рябков.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Лед тронулся. США сворачивают поддержку Украины
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреСергей РябковРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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