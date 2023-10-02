https://ria.ru/20231002/ssha-1899886694.html

МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины

МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины - РИА Новости, 02.10.2023

МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины

В России не считают, что принятие временного бюджета в США, в который не заложены средства на поддержку Украины, что-то изменит в позиции Вашингтона, все... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:42

2023-10-02T11:42

2023-10-02T12:10

специальная военная операция на украине

сша

украина

в мире

сергей рябков

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В России не считают, что принятие временного бюджета в США, в который не заложены средства на поддержку Украины, что-то изменит в позиции Вашингтона, все происходящее - шоу на публику, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да все равно. Хоть с помощью Украине, хоть без помощи Украине, они (США) будут продолжать поддержку", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают принятие временного бюджета в США, в который не вошли средства на поддержку Украины."Не надо думать, что от этого что-то меняется, это просто шоу на публику. Это трескотня. Фундаментально нацеленность Вашингтона на поддержку клиентов в Киеве не меняется. Межпартийные дрязги сами по себе, поддержка сама по себе. Найдут они деньги", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20230930/ukraina-1899378910.html

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Кирилл Волков

сша, украина, в мире, сергей рябков, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр