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МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины
МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины - РИА Новости, 02.10.2023
МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины
В России не считают, что принятие временного бюджета в США, в который не заложены средства на поддержку Украины, что-то изменит в позиции Вашингтона, все... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:42
2023-10-02T11:42
2023-10-02T12:10
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
сергей рябков
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В России не считают, что принятие временного бюджета в США, в который не заложены средства на поддержку Украины, что-то изменит в позиции Вашингтона, все происходящее - шоу на публику, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да все равно. Хоть с помощью Украине, хоть без помощи Украине, они (США) будут продолжать поддержку", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают принятие временного бюджета в США, в который не вошли средства на поддержку Украины."Не надо думать, что от этого что-то меняется, это просто шоу на публику. Это трескотня. Фундаментально нацеленность Вашингтона на поддержку клиентов в Киеве не меняется. Межпартийные дрязги сами по себе, поддержка сама по себе. Найдут они деньги", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899378910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины
Рябков назвал временный бюджет США без средств для Украины игрой на публику