https://ria.ru/20231002/sputnik-1900049110.html
Обновленный "Спутник V" поступит в медучреждения в декабре
Обновленный "Спутник V" поступит в медучреждения в декабре - РИА Новости, 02.10.2023
Обновленный "Спутник V" поступит в медучреждения в декабре
Обновленная вакцина "Спутник V", которая защитит от актуальных штаммов коронавируса, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря, заявил РИА... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:33
2023-10-02T19:33
2023-10-02T19:55
россия
александр гинцбург
москва
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Обновленная вакцина "Спутник V", которая защитит от актуальных штаммов коронавируса, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее РБК писало, что в частных клиниках Москвы прекратили прививать вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" производства НИЦЭМ имени Гамалеи."Деньги на клинические испытания нового варианта, который давно уже сделан в институте Гамалеи, нового антигенного варианта вакцины, поступили, а сама вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря", - сказал Гинцбург.Он отметил, что "Спутник V" 2 года защищал от уханьского штамма и "дельта"-штамма коронавируса, но когда появились первые три варианта "омикрона", эффективность вирусной нейтрализации вакцины упала в восемь раз, с появлением четвертого и пятого вариантов "омикрона" - почти в 20.По его словам, срок годности первого заказа на "Спутник V" в размере 70-80 миллионов доз истек, и в связи с тем, что вакцина перестала быть эффективной от актуальных штаммов, министерство здравоохранения не стало продлевать заказ.
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россия, александр гинцбург, москва
Россия, Александр Гинцбург, Москва
Обновленный "Спутник V" поступит в медучреждения в декабре
Гинцбург: обновленный Спутник V будет в медучреждениях в первой половине декабря
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Обновленная вакцина "Спутник V", которая защитит от актуальных штаммов коронавируса, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее РБК
писало, что в частных клиниках Москвы
прекратили прививать вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" производства НИЦЭМ имени Гамалеи.
"Деньги на клинические испытания нового варианта, который давно уже сделан в институте Гамалеи, нового антигенного варианта вакцины, поступили, а сама вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что "Спутник V" 2 года защищал от уханьского штамма и "дельта"-штамма коронавируса, но когда появились первые три варианта "омикрона", эффективность вирусной нейтрализации вакцины упала в восемь раз, с появлением четвертого и пятого вариантов "омикрона" - почти в 20.
По его словам, срок годности первого заказа на "Спутник V" в размере 70-80 миллионов доз истек, и в связи с тем, что вакцина перестала быть эффективной от актуальных штаммов, министерство здравоохранения не стало продлевать заказ.
Журнал Vaccines подтвердил эффективность вакцины "Спутник V"