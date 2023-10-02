https://ria.ru/20231002/sputnik-1900049110.html

Обновленный "Спутник V" поступит в медучреждения в декабре

Обновленный "Спутник V" поступит в медучреждения в декабре - РИА Новости, 02.10.2023

Обновленный "Спутник V" поступит в медучреждения в декабре

Обновленная вакцина "Спутник V", которая защитит от актуальных штаммов коронавируса, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря, заявил РИА... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T19:33

2023-10-02T19:33

2023-10-02T19:55

россия

александр гинцбург

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772244324_0:215:2236:1472_1920x0_80_0_0_a8e2842b0bcbe4515cd30db8be52474e.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Обновленная вакцина "Спутник V", которая защитит от актуальных штаммов коронавируса, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее РБК писало, что в частных клиниках Москвы прекратили прививать вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" производства НИЦЭМ имени Гамалеи."Деньги на клинические испытания нового варианта, который давно уже сделан в институте Гамалеи, нового антигенного варианта вакцины, поступили, а сама вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря", - сказал Гинцбург.Он отметил, что "Спутник V" 2 года защищал от уханьского штамма и "дельта"-штамма коронавируса, но когда появились первые три варианта "омикрона", эффективность вирусной нейтрализации вакцины упала в восемь раз, с появлением четвертого и пятого вариантов "омикрона" - почти в 20.По его словам, срок годности первого заказа на "Спутник V" в размере 70-80 миллионов доз истек, и в связи с тем, что вакцина перестала быть эффективной от актуальных штаммов, министерство здравоохранения не стало продлевать заказ.

https://ria.ru/20230110/vaktsiny-1843856584.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр гинцбург, москва