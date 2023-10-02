https://ria.ru/20231002/sputnik-1899554252.html

Sputnik пришел на место BBC в Ливане

Sputnik пришел на место BBC в Ливане - РИА Новости, 02.10.2023

Sputnik пришел на место BBC в Ливане

Международное агентство и радио Sputnik запустило круглосуточное вещание на арабском языке из Бейрута. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:00

2023-10-02T09:00

2023-10-02T12:14

ливан

сирия

sputnik arabic

rt arabic

новости агентства

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899551141_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_9ca6006130baab45133d9e4c86692131.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Международное агентство и радио Sputnik запустило круглосуточное вещание на арабском языке из Бейрута.С сегодняшнего дня слушать программы Sputnik можно на частоте, которую раньше использовало радио BBC Arabic – в январе этого года редакция полностью прекратила радиовещание в Ливане из-за недостатка финансирования."Еще в далеком 1938 году, когда BBC запускала радио в Ливане, в качестве слогана она выбрала фразу, которая переводится как "здесь Лондон" или "говорит Лондон". Теперь здесь "говорит Москва"", — рассказал руководитель радио Sputnik в Ливане Дмитрий Тарасов.Кроме того, сигнал радиостанции Sputnik распространяется и на территорию соседней Сирии.Ведущими передач радио Sputnik Arabic станут известные в регионе арабские журналисты. В сетку вещания войдут также передачи из Каира и Москвы самой разнообразной тематики."Главным образом у нас в эфире будет информационно-аналитический контент. Мы будем рассказывать о самых горячих международных темах и о проблемах, затрагивающих ливанское общество, ведь социальные темы находят большой отклик у местной аудитории", — отметила шеф-редактор радио и подкастов Sputnik Arabic Лина Андрейченко.Дополнительно на новой частоте арабской редакции Sputnik будет выходить в эфир ряд передач RT Arabic.Sputnik Arabic начал свою работу 4 февраля 2015 года, в том же году в Каире (Египет) открылся мультимедийный хаб агентства. Редакция расположена в Москве. Sputnik Arabic объединяет интернет-сайт и новостные ленты на арабском языке, радиовещание осуществляется на FM-волнах в Ливане, Ираке и Сирии, а также на официальном сайте в интернете и в мобильных приложениях. Совокупная аудитория страниц Sputnik Arabic в социальных сетях составляет 3 млн человек.

https://ria.ru/20230929/sputnikpro-1899381457.html

https://ria.ru/20230926/stazhirovka-1898637188.html

ливан

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, сирия, sputnik arabic, rt arabic, новости агентства, sputnik