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Sputnik пришел на место BBC в Ливане - РИА Новости, 02.10.2023
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09:00 02.10.2023 (обновлено: 12:14 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/sputnik-1899554252.html
Sputnik пришел на место BBC в Ливане
Sputnik пришел на место BBC в Ливане - РИА Новости, 02.10.2023
Sputnik пришел на место BBC в Ливане
Международное агентство и радио Sputnik запустило круглосуточное вещание на арабском языке из Бейрута. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:00
2023-10-02T12:14
ливан
сирия
sputnik arabic
rt arabic
новости агентства
sputnik
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Международное агентство и радио Sputnik запустило круглосуточное вещание на арабском языке из Бейрута.С сегодняшнего дня слушать программы Sputnik можно на частоте, которую раньше использовало радио BBC Arabic – в январе этого года редакция полностью прекратила радиовещание в Ливане из-за недостатка финансирования."Еще в далеком 1938 году, когда BBC запускала радио в Ливане, в качестве слогана она выбрала фразу, которая переводится как "здесь Лондон" или "говорит Лондон". Теперь здесь "говорит Москва"", — рассказал руководитель радио Sputnik в Ливане Дмитрий Тарасов.Кроме того, сигнал радиостанции Sputnik распространяется и на территорию соседней Сирии.Ведущими передач радио Sputnik Arabic станут известные в регионе арабские журналисты. В сетку вещания войдут также передачи из Каира и Москвы самой разнообразной тематики."Главным образом у нас в эфире будет информационно-аналитический контент. Мы будем рассказывать о самых горячих международных темах и о проблемах, затрагивающих ливанское общество, ведь социальные темы находят большой отклик у местной аудитории", — отметила шеф-редактор радио и подкастов Sputnik Arabic Лина Андрейченко.Дополнительно на новой частоте арабской редакции Sputnik будет выходить в эфир ряд передач RT Arabic.Sputnik Arabic начал свою работу 4 февраля 2015 года, в том же году в Каире (Египет) открылся мультимедийный хаб агентства. Редакция расположена в Москве. Sputnik Arabic объединяет интернет-сайт и новостные ленты на арабском языке, радиовещание осуществляется на FM-волнах в Ливане, Ираке и Сирии, а также на официальном сайте в интернете и в мобильных приложениях. Совокупная аудитория страниц Sputnik Arabic в социальных сетях составляет 3 млн человек.
https://ria.ru/20230929/sputnikpro-1899381457.html
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ливан, сирия, sputnik arabic, rt arabic, новости агентства, sputnik
Ливан, Сирия, Sputnik Arabic, RT Arabic, Новости агентства, Sputnik

Sputnik пришел на место BBC в Ливане

© Sputnik / Нина ЗотинаМеждународное агентство и радио Sputnik запустило круглосуточное вещание на арабском языке из Бейрута
Международное агентство и радио Sputnik запустило круглосуточное вещание на арабском языке из Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Sputnik / Нина Зотина
Международное агентство и радио Sputnik запустило круглосуточное вещание на арабском языке из Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Международное агентство и радио Sputnik запустило круглосуточное вещание на арабском языке из Бейрута.
С сегодняшнего дня слушать программы Sputnik можно на частоте, которую раньше использовало радио BBC Arabic – в январе этого года редакция полностью прекратила радиовещание в Ливане из-за недостатка финансирования.
"Еще в далеком 1938 году, когда BBC запускала радио в Ливане, в качестве слогана она выбрала фразу, которая переводится как "здесь Лондон" или "говорит Лондон". Теперь здесь "говорит Москва"", — рассказал руководитель радио Sputnik в Ливане Дмитрий Тарасов.
Кроме того, сигнал радиостанции Sputnik распространяется и на территорию соседней Сирии.
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Ведущими передач радио Sputnik Arabic станут известные в регионе арабские журналисты. В сетку вещания войдут также передачи из Каира и Москвы самой разнообразной тематики.
"Главным образом у нас в эфире будет информационно-аналитический контент. Мы будем рассказывать о самых горячих международных темах и о проблемах, затрагивающих ливанское общество, ведь социальные темы находят большой отклик у местной аудитории", — отметила шеф-редактор радио и подкастов Sputnik Arabic Лина Андрейченко.
Дополнительно на новой частоте арабской редакции Sputnik будет выходить в эфир ряд передач RT Arabic.
Sputnik Arabic начал свою работу 4 февраля 2015 года, в том же году в Каире (Египет) открылся мультимедийный хаб агентства. Редакция расположена в Москве. Sputnik Arabic объединяет интернет-сайт и новостные ленты на арабском языке, радиовещание осуществляется на FM-волнах в Ливане, Ираке и Сирии, а также на официальном сайте в интернете и в мобильных приложениях. Совокупная аудитория страниц Sputnik Arabic в социальных сетях составляет 3 млн человек.
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