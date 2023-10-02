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ВС России уничтожили склады украинской авиации в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 02.10.2023 (обновлено: 16:42 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899960673.html
ВС России уничтожили склады украинской авиации в Днепропетровской области
ВС России уничтожили склады украинской авиации в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.10.2023
ВС России уничтожили склады украинской авиации в Днепропетровской области
Российские подразделения уничтожили хранилища топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:38
2023-10-02T16:42
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили хранилища топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.&quot;На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины&quot;, — говорится в сводке.Помимо этого, в районе Преображенки в Запорожской области удалось ликвидировать станцию постановки помех навигационным приемникам "Анклав". Возле Петровского в ЛНР российские военные нанесли удар по узлу связи 66-й механизированной бригады ВСУ. Всего за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 107 районах.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила три атаки украинских штурмовых отрядов в районах Красногоровки, Невельского и Андреевки в ДНР. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной и 5-й бригады Нацгвардии Украины возле Червоной Дибровы и Белогоровки в ЛНР. Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" во взаимодействии с авиацией, артиллерией, расчетами РСЗО и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику ВСУ возле Боровой в Харьковской области, Нового в ДНР, а также Новоселовского и Макеевки в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские войска при поддержке авиации нанесли удары по живой силе и технике украинских 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах Работино, Малой Токмачки, Новоданиловки и Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку украинских штурмовых отрядов возле Приютного в Запорожской области. В свою очередь, авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, российские военные поразили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:В свою очередь, средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия удалось перехватить два снаряда РСЗО HIMARS, две оперативно-тактические ракеты, а также уничтожить 45 беспилотников.
https://ria.ru/20231002/pomosch-1899832596.html
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россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили склады украинской авиации в Днепропетровской области

Минобороны: на аэродроме Долгинцево уничтожены склады Воздушных сил Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили хранилища топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.
«

"На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке.

Помимо этого, в районе Преображенки в Запорожской области удалось ликвидировать станцию постановки помех навигационным приемникам "Анклав". Возле Петровского в ЛНР российские военные нанесли удар по узлу связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
Всего за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 107 районах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
"Охладеют": Зеленского предупредили о надвигающемся крахе
Вчера, 09:03

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" отразила три атаки украинских штурмовых отрядов в районах Красногоровки, Невельского и Андреевки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 180 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Военнослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном с подвесом для сброса боеприпаса - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
"Приходится платить": в США рассказали, что Россия устроила снайперам ВСУ
Вчера, 10:48

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной и 5-й бригады Нацгвардии Украины возле Червоной Дибровы и Белогоровки в ЛНР.
Потери противника составили:
  • более 60 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • два пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • гаубицу Д-20;
  • гаубицу Д-30.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Европа потерпела сокрушительное поражение в войне с Россией
30 сентября, 08:00

Купянское направление

Группировка войск "Запад" во взаимодействии с авиацией, артиллерией, расчетами РСЗО и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику ВСУ возле Боровой в Харьковской области, Нового в ДНР, а также Новоселовского и Макеевки в Луганской Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 65 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • гаубица М109 "Паладин" и артиллерийская система М777 производства США.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Под Артемовском бойцы ЗВО взяли в плен две группы солдат ВСУ
1 октября, 20:39

Запорожское направление

Российские войска при поддержке авиации нанесли удары по живой силе и технике украинских 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах Работино, Малой Токмачки, Новоданиловки и Вербового в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 35 военнослужащих;
  • три пикапа;
  • две боевые бронированные машины, включая БМП Bradley производства США.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • орудие М-46;
  • гаубицу Д-30;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.
Уничтожение американского бронетранспортера бойцами спецназа Осман - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Cпецназовцы из "Османа" сожгли американский БТР M113 в Запорожской области
Вчера, 11:29

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" отразила атаку украинских штурмовых отрядов возле Приютного в Запорожской области. В свою очередь, авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • два пикапа.
Кроме того, российские военные поразили:
  • гаубицу Д-20;
  • артиллерийскую систему М777 производства США.
Уничтожение живой силы и техники ВСУ системами Солнцепек - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ "Солнцепеками"
Вчера, 13:30

Херсонское направление

Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • два автомобиля.
В свою очередь, средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия удалось перехватить два снаряда РСЗО HIMARS, две оперативно-тактические ракеты, а также уничтожить 45 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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