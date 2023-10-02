https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899960673.html
ВС России уничтожили склады украинской авиации в Днепропетровской области
ВС России уничтожили склады украинской авиации в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.10.2023
ВС России уничтожили склады украинской авиации в Днепропетровской области
Российские подразделения уничтожили хранилища топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:38
2023-10-02T14:38
2023-10-02T16:42
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780906086_113:319:1467:1080_1920x0_80_0_0_7344f96859c138a527ac6879ade9aa76.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили хранилища топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны."На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке.Помимо этого, в районе Преображенки в Запорожской области удалось ликвидировать станцию постановки помех навигационным приемникам "Анклав". Возле Петровского в ЛНР российские военные нанесли удар по узлу связи 66-й механизированной бригады ВСУ. Всего за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 107 районах.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила три атаки украинских штурмовых отрядов в районах Красногоровки, Невельского и Андреевки в ДНР. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной и 5-й бригады Нацгвардии Украины возле Червоной Дибровы и Белогоровки в ЛНР. Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" во взаимодействии с авиацией, артиллерией, расчетами РСЗО и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику ВСУ возле Боровой в Харьковской области, Нового в ДНР, а также Новоселовского и Макеевки в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские войска при поддержке авиации нанесли удары по живой силе и технике украинских 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах Работино, Малой Токмачки, Новоданиловки и Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку украинских штурмовых отрядов возле Приютного в Запорожской области. В свою очередь, авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, российские военные поразили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:В свою очередь, средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия удалось перехватить два снаряда РСЗО HIMARS, две оперативно-тактические ракеты, а также уничтожить 45 беспилотников.
https://ria.ru/20231002/pomosch-1899832596.html
https://ria.ru/20231002/snayper-1899855433.html
https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html
https://ria.ru/20231001/plen-1899798661.html
https://ria.ru/20231002/m113-1899877985.html
https://ria.ru/20231002/solntsepek-1899935595.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780906086_222:222:1365:1080_1920x0_80_0_0_e8aaba2bec5b27ab11d59f67be1a5f56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Российские подразделения уничтожили хранилища топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, сообщило
Минобороны.
«
"На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке.
Помимо этого, в районе Преображенки в Запорожской области
удалось ликвидировать станцию постановки помех навигационным приемникам "Анклав". Возле Петровского в ЛНР
российские военные нанесли удар по узлу связи 66-й механизированной бригады ВСУ
.
Всего за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 107 районах.
"Охладеют": Зеленского предупредили о надвигающемся крахе
Группировка войск "Юг" отразила три атаки украинских штурмовых отрядов в районах Красногоровки
, Невельского и Андреевки в ДНР
.
Потери противника составили:
- до 180 военнослужащих убитыми и ранеными;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
"Приходится платить": в США рассказали, что Россия устроила снайперам ВСУ
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной и 5-й бригады Нацгвардии Украины возле Червоной Дибровы и Белогоровки в ЛНР.
Потери противника составили:
- более 60 военнослужащих убитыми и ранеными;
- два пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку "Акация";
- гаубицу Д-20;
- гаубицу Д-30.
Европа потерпела сокрушительное поражение в войне с Россией
Группировка войск "Запад" во взаимодействии с авиацией, артиллерией, расчетами РСЗО и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику ВСУ возле Боровой в Харьковской области
, Нового в ДНР, а также Новоселовского и Макеевки
в Луганской Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 65 военнослужащих;
- два автомобиля;
- гаубица М109 "Паладин" и артиллерийская система М777 производства США.
Под Артемовском бойцы ЗВО взяли в плен две группы солдат ВСУ
Российские войска при поддержке авиации нанесли удары по живой силе и технике украинских 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах Работино, Малой Токмачки, Новоданиловки и Вербового в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 35 военнослужащих;
- три пикапа;
- две боевые бронированные машины, включая БМП Bradley производства США.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
- орудие М-46;
- гаубицу Д-30;
- радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.
Cпецназовцы из "Османа" сожгли американский БТР M113 в Запорожской области
Группировка войск "Восток" отразила атаку украинских штурмовых отрядов возле Приютного в Запорожской области. В свою очередь, авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки
в ДНР.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- два пикапа.
Кроме того, российские военные поразили:
- гаубицу Д-20;
- артиллерийскую систему М777 производства США.
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ "Солнцепеками"
Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- два автомобиля.
В свою очередь, средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия удалось перехватить два снаряда РСЗО HIMARS, две оперативно-тактические ракеты, а также уничтожить 45 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине