https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899960673.html

ВС России уничтожили склады украинской авиации в Днепропетровской области

ВС России уничтожили склады украинской авиации в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.10.2023

ВС России уничтожили склады украинской авиации в Днепропетровской области

Российские подразделения уничтожили хранилища топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:38

2023-10-02T14:38

2023-10-02T16:42

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили хранилища топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны."На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке.Помимо этого, в районе Преображенки в Запорожской области удалось ликвидировать станцию постановки помех навигационным приемникам "Анклав". Возле Петровского в ЛНР российские военные нанесли удар по узлу связи 66-й механизированной бригады ВСУ. Всего за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 107 районах.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила три атаки украинских штурмовых отрядов в районах Красногоровки, Невельского и Андреевки в ДНР. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной и 5-й бригады Нацгвардии Украины возле Червоной Дибровы и Белогоровки в ЛНР. Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" во взаимодействии с авиацией, артиллерией, расчетами РСЗО и тяжелых огнеметных систем поразила живую силу и технику ВСУ возле Боровой в Харьковской области, Нового в ДНР, а также Новоселовского и Макеевки в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские войска при поддержке авиации нанесли удары по живой силе и технике украинских 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах Работино, Малой Токмачки, Новоданиловки и Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку украинских штурмовых отрядов возле Приютного в Запорожской области. В свою очередь, авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, российские военные поразили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:В свою очередь, средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия удалось перехватить два снаряда РСЗО HIMARS, две оперативно-тактические ракеты, а также уничтожить 45 беспилотников.

https://ria.ru/20231002/pomosch-1899832596.html

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Наталья Макарова

россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)