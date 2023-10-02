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Российский боец вытащил раненого украинца под обстрелами ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:25 02.10.2023 (обновлено: 08:27 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/spasenie-1899822358.html
Российский боец вытащил раненого украинца под обстрелами ВСУ
Российский боец вытащил раненого украинца под обстрелами ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023
Российский боец вытащил раненого украинца под обстрелами ВСУ
Военнослужащий Южной группировки войск Вооруженных сил России из Екатеринбурга с позывным "Кортес" сообщил журналистам, что вынес на себе раненого украинца с... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T05:25
2023-10-02T08:27
специальная военная операция на украине
екатеринбург
кортес
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Военнослужащий Южной группировки войск Вооруженных сил России из Екатеринбурга с позывным "Кортес" сообщил журналистам, что вынес на себе раненого украинца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения ВСУ.В распоряжении РИА появилось видео с эвакуацией бойца ВСУ, на них видно, что во время отхода "Кортеса" вместе с раненым украинцем артиллерия противника постоянно вела огонь по нему, пытаясь его уничтожить. Несмотря на удары, боец оказал пленному первую помощь."Поступил приказ, нужно было забирать пленного. Как там выдвигаться к пленному, как там, что там - засада там будет, не будет засады — никто не знал. Ребята на переднем краю прикрывали. Моя задача была прийти, выяснить, засада это или не засада, и забрать пленного. По ходу выяснилось, что он (пленный) сильно ранен. Нужно было оказывать ему помощь. У него были побиты пальцы, пришлось затянуть посильнее жгут и поставить обезболивающее. После этого он совсем поплыл", - сказал "Кортес". Он добавил, что из-за плохого состояния пленного эвакуационной группе пришлось выдвинуться ближе к передовой линии, чем планировалось, чтобы помочь нести раненого. В этот момент ВСУ начали обстрел группы.По словам "Кортеса", в какой-то момент снаряды стали ложиться совсем рядом с группой, и она оставила раненого и отступила, однако после того как обстрел закончился, вернулась за ним, в итоге пленный остался жив."Он оставался жив, он был ранен, неважно (что обстреливают), есть приказ, надо выполнять. Когда я его увидел, у него была такая ненависть в глазах, видно, что человек был измотан и измучен. Донес сколько мог. Нет, не жалко было (обезболивающего), жалко было уже самого человека. Когда я его видел (после эвакуации), он был жив. Дальнейшая судьба мне его неизвестна", - говорит он. По словам "Кортеса", чтобы сохранить жизнь раненому и уговорить его сдаться в плен, он заговорил с ним на украинском языке, он, по всей видимости, решил, что за ним пришла группа эвакуации ВСУ и согласился встать. "Он в шоке был, что в плен попал. Як на ридной мове с ним забалакали, он подумал свои, а тут я стою... Ну да, я сам с тех краев, корни оттуда… Как в детстве вспомнил слова, на самом деле это не украинский, а суржик… Я почему торопился забрать его — на той стороне никого не жалеют. Нас-то, понятно, они и своих не жалеют. Мог начаться минометный обстрел…", - рассказал боец.
https://ria.ru/20230913/svo-1896217017.html
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Российский боец о том, как вытащил раненого украинца
Боец Южной группы войск из Екатеринбурга рассказал, что на себе вытащил раненого украинца. В момент эвакуации ВСУ обстреляло группу с целью добить своего, но российский солдат все равно вернулся за ним.
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екатеринбург, кортес, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Екатеринбург, Кортес, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Российский боец вытащил раненого украинца под обстрелами ВСУ

Боец Южной группировки войск вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ

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ДОНЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Военнослужащий Южной группировки войск Вооруженных сил России из Екатеринбурга с позывным "Кортес" сообщил журналистам, что вынес на себе раненого украинца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения ВСУ.
В распоряжении РИА появилось видео с эвакуацией бойца ВСУ, на них видно, что во время отхода "Кортеса" вместе с раненым украинцем артиллерия противника постоянно вела огонь по нему, пытаясь его уничтожить. Несмотря на удары, боец оказал пленному первую помощь.
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«
"Поступил приказ, нужно было забирать пленного. Как там выдвигаться к пленному, как там, что там - засада там будет, не будет засады — никто не знал. Ребята на переднем краю прикрывали. Моя задача была прийти, выяснить, засада это или не засада, и забрать пленного. По ходу выяснилось, что он (пленный) сильно ранен. Нужно было оказывать ему помощь. У него были побиты пальцы, пришлось затянуть посильнее жгут и поставить обезболивающее. После этого он совсем поплыл", - сказал "Кортес".
Он добавил, что из-за плохого состояния пленного эвакуационной группе пришлось выдвинуться ближе к передовой линии, чем планировалось, чтобы помочь нести раненого. В этот момент ВСУ начали обстрел группы.
По словам "Кортеса", в какой-то момент снаряды стали ложиться совсем рядом с группой, и она оставила раненого и отступила, однако после того как обстрел закончился, вернулась за ним, в итоге пленный остался жив.
"Он оставался жив, он был ранен, неважно (что обстреливают), есть приказ, надо выполнять. Когда я его увидел, у него была такая ненависть в глазах, видно, что человек был измотан и измучен. Донес сколько мог. Нет, не жалко было (обезболивающего), жалко было уже самого человека. Когда я его видел (после эвакуации), он был жив. Дальнейшая судьба мне его неизвестна", - говорит он.
По словам "Кортеса", чтобы сохранить жизнь раненому и уговорить его сдаться в плен, он заговорил с ним на украинском языке, он, по всей видимости, решил, что за ним пришла группа эвакуации ВСУ и согласился встать.
"Он в шоке был, что в плен попал. Як на ридной мове с ним забалакали, он подумал свои, а тут я стою... Ну да, я сам с тех краев, корни оттуда… Как в детстве вспомнил слова, на самом деле это не украинский, а суржик… Я почему торопился забрать его — на той стороне никого не жалеют. Нас-то, понятно, они и своих не жалеют. Мог начаться минометный обстрел…", - рассказал боец.
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Специальная военная операция на УкраинеЕкатеринбургКортесВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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