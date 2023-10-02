https://ria.ru/20231002/spasenie-1899822358.html

Российский боец вытащил раненого украинца под обстрелами ВСУ

Российский боец вытащил раненого украинца под обстрелами ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023

Российский боец вытащил раненого украинца под обстрелами ВСУ

Военнослужащий Южной группировки войск Вооруженных сил России из Екатеринбурга с позывным "Кортес" сообщил журналистам, что вынес на себе раненого украинца с... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T05:25

2023-10-02T05:25

2023-10-02T08:27

специальная военная операция на украине

екатеринбург

кортес

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899828454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32824dd801fa61875e8e8476ac678f74.jpg

ДОНЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Военнослужащий Южной группировки войск Вооруженных сил России из Екатеринбурга с позывным "Кортес" сообщил журналистам, что вынес на себе раненого украинца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения ВСУ.В распоряжении РИА появилось видео с эвакуацией бойца ВСУ, на них видно, что во время отхода "Кортеса" вместе с раненым украинцем артиллерия противника постоянно вела огонь по нему, пытаясь его уничтожить. Несмотря на удары, боец оказал пленному первую помощь."Поступил приказ, нужно было забирать пленного. Как там выдвигаться к пленному, как там, что там - засада там будет, не будет засады — никто не знал. Ребята на переднем краю прикрывали. Моя задача была прийти, выяснить, засада это или не засада, и забрать пленного. По ходу выяснилось, что он (пленный) сильно ранен. Нужно было оказывать ему помощь. У него были побиты пальцы, пришлось затянуть посильнее жгут и поставить обезболивающее. После этого он совсем поплыл", - сказал "Кортес". Он добавил, что из-за плохого состояния пленного эвакуационной группе пришлось выдвинуться ближе к передовой линии, чем планировалось, чтобы помочь нести раненого. В этот момент ВСУ начали обстрел группы.По словам "Кортеса", в какой-то момент снаряды стали ложиться совсем рядом с группой, и она оставила раненого и отступила, однако после того как обстрел закончился, вернулась за ним, в итоге пленный остался жив."Он оставался жив, он был ранен, неважно (что обстреливают), есть приказ, надо выполнять. Когда я его увидел, у него была такая ненависть в глазах, видно, что человек был измотан и измучен. Донес сколько мог. Нет, не жалко было (обезболивающего), жалко было уже самого человека. Когда я его видел (после эвакуации), он был жив. Дальнейшая судьба мне его неизвестна", - говорит он. По словам "Кортеса", чтобы сохранить жизнь раненому и уговорить его сдаться в плен, он заговорил с ним на украинском языке, он, по всей видимости, решил, что за ним пришла группа эвакуации ВСУ и согласился встать. "Он в шоке был, что в плен попал. Як на ридной мове с ним забалакали, он подумал свои, а тут я стою... Ну да, я сам с тех краев, корни оттуда… Как в детстве вспомнил слова, на самом деле это не украинский, а суржик… Я почему торопился забрать его — на той стороне никого не жалеют. Нас-то, понятно, они и своих не жалеют. Мог начаться минометный обстрел…", - рассказал боец.

https://ria.ru/20230913/svo-1896217017.html

https://ria.ru/20230714/boets-1884199919.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский боец о том, как вытащил раненого украинца Боец Южной группы войск из Екатеринбурга рассказал, что на себе вытащил раненого украинца. В момент эвакуации ВСУ обстреляло группу с целью добить своего, но российский солдат все равно вернулся за ним. 2023-10-02T05:25 true PT2M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, кортес, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире