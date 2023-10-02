Осенний дрейф: как меняется работа спасателей на воде со сменой сезона

Протяженность береговой линии Большого Строгинского затона – 6 километров. Этот водный объект входит в профилактический район местных спасателей: они патрулируют и на берегу, и на воде. Несмотря на запрет купания в этом водоеме, работа у сотрудников МГПСС есть всегда, рассказывает замначальника поисково-спасательной станции "Строгино" Алексей Шаргалин. "Конечно, летом все купаются. Мы их прогнать не можем. Зимой людей меньше, разумеется. Появляются рыбаки. Но до становления льда работают спортивные школы, которые занимаются яхтингом или сап-бордами. Вот за ними и наблюдаем", – говорит Шаргалин.
Протяженность береговой линии Большого Строгинского затона – 6 километров. Этот водный объект входит в профилактический район местных спасателей: они патрулируют и на берегу, и на воде. Несмотря на запрет купания в этом водоеме, работа у сотрудников МГПСС есть всегда, рассказывает замначальника поисково-спасательной станции "Строгино" Алексей Шаргалин. "Конечно, летом все купаются. Мы их прогнать не можем. Зимой людей меньше, разумеется. Появляются рыбаки. Но до становления льда работают спортивные школы, которые занимаются яхтингом или сап-бордами. Вот за ними и наблюдаем", – говорит Шаргалин.
Осенью у спасателей начинается подготовка к зиме. Меняются плавсредства, ближе к зиме спускаются на воду суда на воздушной подушке, а также меняется оборудование, в том числе и гидрокостюмы. "Мокрого типа" используется летом, а "сухого типа" зимой. Последние не только позволяют находиться долго в холодной воде, но и помогают водолазу сохранять устойчивость.
Осенью у спасателей начинается подготовка к зиме. Меняются плавсредства, ближе к зиме спускаются на воду суда на воздушной подушке, а также меняется оборудование, в том числе и гидрокостюмы. "Мокрого типа" используется летом, а "сухого типа" зимой. Последние не только позволяют находиться долго в холодной воде, но и помогают водолазу сохранять устойчивость.
Помимо этого, сотрудники станции круглый год проводят тренировки. Их график составляется заранее. "Например, зимой пилим прорубь – водолазную майну. Возле трапа в воду делаем квадрат два на два и ставим вокруг деревянные настилы. В рамках такой тренировки есть разные задачи. Это поиск манекена или мелкого предмета. Можем опустить на дно бревно или огнетушитель, и водолаз должен найти его и поднять на поверхность", – поясняет Шаргалин.
Помимо этого, сотрудники станции круглый год проводят тренировки. Их график составляется заранее. "Например, зимой пилим прорубь – водолазную майну. Возле трапа в воду делаем квадрат два на два и ставим вокруг деревянные настилы. В рамках такой тренировки есть разные задачи. Это поиск манекена или мелкого предмета. Можем опустить на дно бревно или огнетушитель, и водолаз должен найти его и поднять на поверхность", – поясняет Шаргалин.
По словам эксперта, используются разные методы поиска, под разные задачи.. Иногда отрабатывают помощь спасателю, если он запутался. "Конечно, у водолаза есть с собой специальный фонарь, но во многом это работа на ощупь и не всегда в хорошей видимости. Водолаз исследует дно по всей заданной территории", – указывает замначальника станции.
По словам эксперта, используются разные методы поиска, под разные задачи.. Иногда отрабатывают помощь спасателю, если он запутался. "Конечно, у водолаза есть с собой специальный фонарь, но во многом это работа на ощупь и не всегда в хорошей видимости. Водолаз исследует дно по всей заданной территории", – указывает замначальника станции.
Основное время в течение смены у сотрудников МГПСС уходит на патрулирование района и профилактические беседы. Это спасает много жизней и предотвращает различные ситуации. "В Строгинском затоне нельзя купаться, но в выходной день летом по всему берегу отдыхают около пяти тысяч человек. Еще около тысячи купается. Запретить мы им не можем, но следим, чтобы они не заплывали далеко. Все по-разному реагируют на замечания и беседы, но часто прислушиваются", – рассказывает Шаргалин.
Основное время в течение смены у сотрудников МГПСС уходит на патрулирование района и профилактические беседы. Это спасает много жизней и предотвращает различные ситуации. "В Строгинском затоне нельзя купаться, но в выходной день летом по всему берегу отдыхают около пяти тысяч человек. Еще около тысячи купается. Запретить мы им не можем, но следим, чтобы они не заплывали далеко. Все по-разному реагируют на замечания и беседы, но часто прислушиваются", – рассказывает Шаргалин.
Он отмечает, что наиболее дисциплинированно и ответственно ведут себя люди на небольших яхтах, лодках и сапах. Многие из них обращаются к спасателям за помощью, когда их уносит ветром. "Иногда обращаются и купающиеся люди, которые не рассчитали силы или же, к примеру, у них свело ногу. Так как в летний период мы постоянно в воде, то сами видим все и сразу реагируем", – добавляет замначальника станции.
Он отмечает, что наиболее дисциплинированно и ответственно ведут себя люди на небольших яхтах, лодках и сапах. Многие из них обращаются к спасателям за помощью, когда их уносит ветром. "Иногда обращаются и купающиеся люди, которые не рассчитали силы или же, к примеру, у них свело ногу. Так как в летний период мы постоянно в воде, то сами видим все и сразу реагируем", – добавляет замначальника станции.
Патрулирования профилактического района бывают не только на мотолодке или гидроцикле, но и пешком по берегу. Это особенно актуально летом. Поэтому в особо жаркий период сотрудники проводят 15-20 пеших патрулирований в день, а осенью и зимой 5-7.
Патрулирования профилактического района бывают не только на мотолодке или гидроцикле, но и пешком по берегу. Это особенно актуально летом. Поэтому в особо жаркий период сотрудники проводят 15-20 пеших патрулирований в день, а осенью и зимой 5-7.
Зимой основной заботой спасателей становятся рыбаки, многие из которых хорошо знают местность и правила безопасности. По словам Шаргалина, с ними редко случаются инциденты на льду, но профилактических бесед такие рыболовы все равно не избегают. Впрочем, спасатели стараются не допускать людей на лед, если он еще недостаточно толстый. "Мы следим за опасными местами, проводим профилактику. Главная задача - аргументированно объяснить, что рыбачить сейчас не время. Лучше подождать формирования толстого льда", – заключает спасатель.
Зимой основной заботой спасателей становятся рыбаки, многие из которых хорошо знают местность и правила безопасности. По словам Шаргалина, с ними редко случаются инциденты на льду, но профилактических бесед такие рыболовы все равно не избегают. Впрочем, спасатели стараются не допускать людей на лед, если он еще недостаточно толстый. "Мы следим за опасными местами, проводим профилактику. Главная задача - аргументированно объяснить, что рыбачить сейчас не время. Лучше подождать формирования толстого льда", – заключает спасатель.