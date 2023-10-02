https://ria.ru/20231002/spasatel-1899394860.html

Осенний дрейф: как меняется работа спасателей на воде со сменой сезона

Осенний дрейф: как меняется работа спасателей на воде со сменой сезона - РИА Новости, 02.10.2023

Осенний дрейф: как меняется работа спасателей на воде со сменой сезона

Городские водоемы привлекают отдыхающих в черте Москвы не только в жаркий летний сезон, но и на протяжении всего года. С наступлением осени желающих купаться в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:00

2023-10-02T09:00

2023-10-02T09:00

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москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)

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Городские водоемы привлекают отдыхающих в черте Москвы не только в жаркий летний сезон, но и на протяжении всего года. С наступлением осени желающих купаться в холодных прудах становится гораздо меньше, но им на смену приходят любители sup-бордов, а зимой – любители подледной рыбалки. Все они находятся под чутким присмотром спасателей, которые следят за обстановкой на водных объектах круглые сутки. Как устроена работа одной из станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС), смотрите в галерее РИА Новости.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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