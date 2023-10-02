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Осенний дрейф: как меняется работа спасателей на воде со сменой сезона - РИА Новости, 02.10.2023
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09:00 02.10.2023
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Осенний дрейф: как меняется работа спасателей на воде со сменой сезона
Осенний дрейф: как меняется работа спасателей на воде со сменой сезона - РИА Новости, 02.10.2023
Осенний дрейф: как меняется работа спасателей на воде со сменой сезона
Городские водоемы привлекают отдыхающих в черте Москвы не только в жаркий летний сезон, но и на протяжении всего года. С наступлением осени желающих купаться в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:00
2023-10-02T09:00
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москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)
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Городские водоемы привлекают отдыхающих в черте Москвы не только в жаркий летний сезон, но и на протяжении всего года. С наступлением осени желающих купаться в холодных прудах становится гораздо меньше, но им на смену приходят любители sup-бордов, а зимой – любители подледной рыбалки. Все они находятся под чутким присмотром спасателей, которые следят за обстановкой на водных объектах круглые сутки. Как устроена работа одной из станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС), смотрите в галерее РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московская городская поисково-спасательная служба (МГПСС)

Осенний дрейф: как меняется работа спасателей на воде со сменой сезона

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Городские водоемы привлекают отдыхающих в черте Москвы не только в жаркий летний сезон, но и на протяжении всего года. С наступлением осени желающих купаться в холодных прудах становится гораздо меньше, но им на смену приходят любители sup-бордов, а зимой – любители подледной рыбалки. Все они находятся под чутким присмотром спасателей, которые следят за обстановкой на водных объектах круглые сутки. Как устроена работа одной из станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС), смотрите в галерее РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Протяженность береговой линии Большого Строгинского затона – 6 километров. Этот водный объект входит в профилактический район местных спасателей: они патрулируют и на берегу, и на воде. Несмотря на запрет купания в этом водоеме, работа у сотрудников МГПСС есть всегда, рассказывает замначальника поисково-спасательной станции "Строгино" Алексей Шаргалин. "Конечно, летом все купаются. Мы их прогнать не можем. Зимой людей меньше, разумеется. Появляются рыбаки. Но до становления льда работают спортивные школы, которые занимаются яхтингом или сап-бордами. Вот за ними и наблюдаем", – говорит Шаргалин.

Станция Строгино Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах

Протяженность береговой линии Большого Строгинского затона – 6 километров. Этот водный объект входит в профилактический район местных спасателей: они патрулируют и на берегу, и на воде. Несмотря на запрет купания в этом водоеме, работа у сотрудников МГПСС есть всегда, рассказывает замначальника поисково-спасательной станции "Строгино" Алексей Шаргалин. "Конечно, летом все купаются. Мы их прогнать не можем. Зимой людей меньше, разумеется. Появляются рыбаки. Но до становления льда работают спортивные школы, которые занимаются яхтингом или сап-бордами. Вот за ними и наблюдаем", – говорит Шаргалин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Осенью у спасателей начинается подготовка к зиме. Меняются плавсредства, ближе к зиме спускаются на воду суда на воздушной подушке, а также меняется оборудование, в том числе и гидрокостюмы. "Мокрого типа" используется летом, а "сухого типа" зимой. Последние не только позволяют находиться долго в холодной воде, но и помогают водолазу сохранять устойчивость.

Сотрудник станции Строгино Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах

Осенью у спасателей начинается подготовка к зиме. Меняются плавсредства, ближе к зиме спускаются на воду суда на воздушной подушке, а также меняется оборудование, в том числе и гидрокостюмы. "Мокрого типа" используется летом, а "сухого типа" зимой. Последние не только позволяют находиться долго в холодной воде, но и помогают водолазу сохранять устойчивость.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Помимо этого, сотрудники станции круглый год проводят тренировки. Их график составляется заранее. "Например, зимой пилим прорубь – водолазную майну. Возле трапа в воду делаем квадрат два на два и ставим вокруг деревянные настилы. В рамках такой тренировки есть разные задачи. Это поиск манекена или мелкого предмета. Можем опустить на дно бревно или огнетушитель, и водолаз должен найти его и поднять на поверхность", – поясняет Шаргалин.

Станция Строгино Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах

Помимо этого, сотрудники станции круглый год проводят тренировки. Их график составляется заранее. "Например, зимой пилим прорубь – водолазную майну. Возле трапа в воду делаем квадрат два на два и ставим вокруг деревянные настилы. В рамках такой тренировки есть разные задачи. Это поиск манекена или мелкого предмета. Можем опустить на дно бревно или огнетушитель, и водолаз должен найти его и поднять на поверхность", – поясняет Шаргалин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам эксперта, используются разные методы поиска, под разные задачи.. Иногда отрабатывают помощь спасателю, если он запутался. "Конечно, у водолаза есть с собой специальный фонарь, но во многом это работа на ощупь и не всегда в хорошей видимости. Водолаз исследует дно по всей заданной территории", – указывает замначальника станции.

Станция Строгино Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах

По словам эксперта, используются разные методы поиска, под разные задачи.. Иногда отрабатывают помощь спасателю, если он запутался. "Конечно, у водолаза есть с собой специальный фонарь, но во многом это работа на ощупь и не всегда в хорошей видимости. Водолаз исследует дно по всей заданной территории", – указывает замначальника станции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Основное время в течение смены у сотрудников МГПСС уходит на патрулирование района и профилактические беседы. Это спасает много жизней и предотвращает различные ситуации. "В Строгинском затоне нельзя купаться, но в выходной день летом по всему берегу отдыхают около пяти тысяч человек. Еще около тысячи купается. Запретить мы им не можем, но следим, чтобы они не заплывали далеко. Все по-разному реагируют на замечания и беседы, но часто прислушиваются", – рассказывает Шаргалин.

Сотрудник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах патрулирует водоем

Основное время в течение смены у сотрудников МГПСС уходит на патрулирование района и профилактические беседы. Это спасает много жизней и предотвращает различные ситуации. "В Строгинском затоне нельзя купаться, но в выходной день летом по всему берегу отдыхают около пяти тысяч человек. Еще около тысячи купается. Запретить мы им не можем, но следим, чтобы они не заплывали далеко. Все по-разному реагируют на замечания и беседы, но часто прислушиваются", – рассказывает Шаргалин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Он отмечает, что наиболее дисциплинированно и ответственно ведут себя люди на небольших яхтах, лодках и сапах. Многие из них обращаются к спасателям за помощью, когда их уносит ветром. "Иногда обращаются и купающиеся люди, которые не рассчитали силы или же, к примеру, у них свело ногу. Так как в летний период мы постоянно в воде, то сами видим все и сразу реагируем", – добавляет замначальника станции.

Большой Строгинский затон в Москве

Он отмечает, что наиболее дисциплинированно и ответственно ведут себя люди на небольших яхтах, лодках и сапах. Многие из них обращаются к спасателям за помощью, когда их уносит ветром. "Иногда обращаются и купающиеся люди, которые не рассчитали силы или же, к примеру, у них свело ногу. Так как в летний период мы постоянно в воде, то сами видим все и сразу реагируем", – добавляет замначальника станции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Патрулирования профилактического района бывают не только на мотолодке или гидроцикле, но и пешком по берегу. Это особенно актуально летом. Поэтому в особо жаркий период сотрудники проводят 15-20 пеших патрулирований в день, а осенью и зимой 5-7.

Большой Строгинский затон в Москве

Патрулирования профилактического района бывают не только на мотолодке или гидроцикле, но и пешком по берегу. Это особенно актуально летом. Поэтому в особо жаркий период сотрудники проводят 15-20 пеших патрулирований в день, а осенью и зимой 5-7.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 8
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Зимой основной заботой спасателей становятся рыбаки, многие из которых хорошо знают местность и правила безопасности. По словам Шаргалина, с ними редко случаются инциденты на льду, но профилактических бесед такие рыболовы все равно не избегают. Впрочем, спасатели стараются не допускать людей на лед, если он еще недостаточно толстый. "Мы следим за опасными местами, проводим профилактику. Главная задача - аргументированно объяснить, что рыбачить сейчас не время. Лучше подождать формирования толстого льда", – заключает спасатель.

Большой Строгинский затон в Москве

Зимой основной заботой спасателей становятся рыбаки, многие из которых хорошо знают местность и правила безопасности. По словам Шаргалина, с ними редко случаются инциденты на льду, но профилактических бесед такие рыболовы все равно не избегают. Впрочем, спасатели стараются не допускать людей на лед, если он еще недостаточно толстый. "Мы следим за опасными местами, проводим профилактику. Главная задача - аргументированно объяснить, что рыбачить сейчас не время. Лучше подождать формирования толстого льда", – заключает спасатель.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 8
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоГородское хозяйство МосквыМоскваМосковская городская поисково-спасательная служба (МГПСС)
 
 
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