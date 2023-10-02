Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи в октябре
Туроператоры рассказали, насколько подешевел отдых в Сочи в октябре
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят недельные туры в Сочи в октябре с питанием "завтрак" и "все включено", тарифы сейчас на 20-40 процентов ниже летних, сообщает АТОР.
Синоптики прогнозируют на черноморских курортах теплый октябрь, пока в Сочи солнечно и комфортные +23-24 градусов. Благоприятная погода вкупе с сезонными скидками на проживание и перелеты стимулировала рост спроса на осенние туры.
Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин оценивает рост продаж Сочи примерно в десять процентов год к году, хотя в целом летний сезон-2023 на направлении оказался ниже ожиданий. В отличие от других краснодарских курортов (рост на 10-15 процентов), количество бронирований курорта увеличилось на пять-семь процентов.
«
"Осенний Сочи пользуется хорошим спросом, но глобально этот всплеск общую картину по летнему сезону не изменит", – поясняет Сергей Ромашкин.
Путешествовать в октябре в Сочи выгодно, единодушно говорят представители компаний "Интурист", Coral Travel, FUN&SUN, "Мультитур", "Русский Экспресс", АЛЕАН, PEGAS Touristik и PAC Group. В большинстве отелей – сезонное снижение цен, причем в ряде случаев проживание может обойтись дешевле, чем перелет.
Как поясняют в FUN&SUN, октябрьские цены в сочинских отелях приближены к маю или началу июня. "Средние цены на заезды в Сочи в октябре на 40 процентов дешевле, чем в июле", – отмечают в "Интуристе". Как добавляют в "Алеане", в октябре тарифы в отелях снижаются относительно сентября еще на десять процентов.
Таким образом, с учетом сезонных скидок и цен на авиаперелет, в зависимости от категории отеля, недельный отдых в морском кластере Сочи в октябре обойдется на 20-40 процентов дешевле, чем на пике летнего сезона. Скидки до 30-40 процентов на размещение действуют в межсезонье и на горных курортах Красной Поляны.
Стоимость туров на неделю на двоих без перелета с завтраками начинается от 23-40 тысяч рублей, с системой питания "Все включено" – от 45-60 тысяч рублей.