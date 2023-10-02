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Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи в октябре - РИА Новости, 02.10.2023
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Туризм
 
16:24 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/sochi-1899940599.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи в октябре
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи в октябре - РИА Новости, 02.10.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи в октябре
Туроператоры рассказали, сколько стоят недельные туры в Сочи в октябре с питанием "завтрак" и "все включено", тарифы сейчас на 20-40 процентов ниже летних,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:24
2023-10-02T16:24
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сочи
адлер
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят недельные туры в Сочи в октябре с питанием "завтрак" и "все включено", тарифы сейчас на 20-40 процентов ниже летних, сообщает АТОР. Синоптики прогнозируют на черноморских курортах теплый октябрь, пока в Сочи солнечно и комфортные +23-24 градусов. Благоприятная погода вкупе с сезонными скидками на проживание и перелеты стимулировала рост спроса на осенние туры.Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин оценивает рост продаж Сочи примерно в десять процентов год к году, хотя в целом летний сезон-2023 на направлении оказался ниже ожиданий. В отличие от других краснодарских курортов (рост на 10-15 процентов), количество бронирований курорта увеличилось на пять-семь процентов."Осенний Сочи пользуется хорошим спросом, но глобально этот всплеск общую картину по летнему сезону не изменит", – поясняет Сергей Ромашкин.Путешествовать в октябре в Сочи выгодно, единодушно говорят представители компаний "Интурист", Coral Travel, FUN&amp;SUN, "Мультитур", "Русский Экспресс", АЛЕАН, PEGAS Touristik и PAC Group. В большинстве отелей – сезонное снижение цен, причем в ряде случаев проживание может обойтись дешевле, чем перелет.Так, по данным Coral Travel, тур на семь ночей в бюджетный отель в Адлере с заездом 10 октября (без питания и перелета) стоит от 13 тысяч рублей на двоих. Билеты из Москвы в Сочи и обратно на эти даты можно купить за 22 тысячи на двоих.Как поясняют в FUN&amp;SUN, октябрьские цены в сочинских отелях приближены к маю или началу июня. "Средние цены на заезды в Сочи в октябре на 40 процентов дешевле, чем в июле", – отмечают в "Интуристе". Как добавляют в "Алеане", в октябре тарифы в отелях снижаются относительно сентября еще на десять процентов.Таким образом, с учетом сезонных скидок и цен на авиаперелет, в зависимости от категории отеля, недельный отдых в морском кластере Сочи в октябре обойдется на 20-40 процентов дешевле, чем на пике летнего сезона. Скидки до 30-40 процентов на размещение действуют в межсезонье и на горных курортах Красной Поляны.Стоимость туров на неделю на двоих без перелета с завтраками начинается от 23-40 тысяч рублей, с системой питания "Все включено" – от 45-60 тысяч рублей.
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, адлер, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Адлер, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, отдых в России, Отдых на море
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи в октябре

Туроператоры рассказали, насколько подешевел отдых в Сочи в октябре

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят недельные туры в Сочи в октябре с питанием "завтрак" и "все включено", тарифы сейчас на 20-40 процентов ниже летних, сообщает АТОР.
Синоптики прогнозируют на черноморских курортах теплый октябрь, пока в Сочи солнечно и комфортные +23-24 градусов. Благоприятная погода вкупе с сезонными скидками на проживание и перелеты стимулировала рост спроса на осенние туры.
Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин оценивает рост продаж Сочи примерно в десять процентов год к году, хотя в целом летний сезон-2023 на направлении оказался ниже ожиданий. В отличие от других краснодарских курортов (рост на 10-15 процентов), количество бронирований курорта увеличилось на пять-семь процентов.
«
"Осенний Сочи пользуется хорошим спросом, но глобально этот всплеск общую картину по летнему сезону не изменит", – поясняет Сергей Ромашкин.
Путешествовать в октябре в Сочи выгодно, единодушно говорят представители компаний "Интурист", Coral Travel, FUN&SUN, "Мультитур", "Русский Экспресс", АЛЕАН, PEGAS Touristik и PAC Group. В большинстве отелей – сезонное снижение цен, причем в ряде случаев проживание может обойтись дешевле, чем перелет.
Так, по данным Coral Travel, тур на семь ночей в бюджетный отель в Адлере с заездом 10 октября (без питания и перелета) стоит от 13 тысяч рублей на двоих. Билеты из Москвы в Сочи и обратно на эти даты можно купить за 22 тысячи на двоих.
Как поясняют в FUN&SUN, октябрьские цены в сочинских отелях приближены к маю или началу июня. "Средние цены на заезды в Сочи в октябре на 40 процентов дешевле, чем в июле", – отмечают в "Интуристе". Как добавляют в "Алеане", в октябре тарифы в отелях снижаются относительно сентября еще на десять процентов.
Таким образом, с учетом сезонных скидок и цен на авиаперелет, в зависимости от категории отеля, недельный отдых в морском кластере Сочи в октябре обойдется на 20-40 процентов дешевле, чем на пике летнего сезона. Скидки до 30-40 процентов на размещение действуют в межсезонье и на горных курортах Красной Поляны.
Стоимость туров на неделю на двоих без перелета с завтраками начинается от 23-40 тысяч рублей, с системой питания "Все включено" – от 45-60 тысяч рублей.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСочиАдлерСергей РомашкинАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьотдых в РоссииОтдых на море
 
 
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