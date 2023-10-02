https://ria.ru/20231002/sochi-1899940599.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи в октябре

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи в октябре - РИА Новости, 02.10.2023

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи в октябре

Туроператоры рассказали, сколько стоят недельные туры в Сочи в октябре с питанием "завтрак" и "все включено", тарифы сейчас на 20-40 процентов ниже летних,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:24

2023-10-02T16:24

2023-10-02T16:24

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туризм

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адлер

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят недельные туры в Сочи в октябре с питанием "завтрак" и "все включено", тарифы сейчас на 20-40 процентов ниже летних, сообщает АТОР. Синоптики прогнозируют на черноморских курортах теплый октябрь, пока в Сочи солнечно и комфортные +23-24 градусов. Благоприятная погода вкупе с сезонными скидками на проживание и перелеты стимулировала рост спроса на осенние туры.Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин оценивает рост продаж Сочи примерно в десять процентов год к году, хотя в целом летний сезон-2023 на направлении оказался ниже ожиданий. В отличие от других краснодарских курортов (рост на 10-15 процентов), количество бронирований курорта увеличилось на пять-семь процентов."Осенний Сочи пользуется хорошим спросом, но глобально этот всплеск общую картину по летнему сезону не изменит", – поясняет Сергей Ромашкин.Путешествовать в октябре в Сочи выгодно, единодушно говорят представители компаний "Интурист", Coral Travel, FUN&SUN, "Мультитур", "Русский Экспресс", АЛЕАН, PEGAS Touristik и PAC Group. В большинстве отелей – сезонное снижение цен, причем в ряде случаев проживание может обойтись дешевле, чем перелет.Так, по данным Coral Travel, тур на семь ночей в бюджетный отель в Адлере с заездом 10 октября (без питания и перелета) стоит от 13 тысяч рублей на двоих. Билеты из Москвы в Сочи и обратно на эти даты можно купить за 22 тысячи на двоих.Как поясняют в FUN&SUN, октябрьские цены в сочинских отелях приближены к маю или началу июня. "Средние цены на заезды в Сочи в октябре на 40 процентов дешевле, чем в июле", – отмечают в "Интуристе". Как добавляют в "Алеане", в октябре тарифы в отелях снижаются относительно сентября еще на десять процентов.Таким образом, с учетом сезонных скидок и цен на авиаперелет, в зависимости от категории отеля, недельный отдых в морском кластере Сочи в октябре обойдется на 20-40 процентов дешевле, чем на пике летнего сезона. Скидки до 30-40 процентов на размещение действуют в межсезонье и на горных курортах Красной Поляны.Стоимость туров на неделю на двоих без перелета с завтраками начинается от 23-40 тысяч рублей, с системой питания "Все включено" – от 45-60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230923/anapa-1898096103.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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