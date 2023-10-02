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В Кавказском заповеднике рассказали подробности гибели туристки в горах - РИА Новости, 02.10.2023
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Туризм
 
12:18 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/sochi-1899843037.html
В Кавказском заповеднике рассказали подробности гибели туристки в горах
В Кавказском заповеднике рассказали подробности гибели туристки в горах - РИА Новости, 02.10.2023
В Кавказском заповеднике рассказали подробности гибели туристки в горах
В пресс-службе Кавказского заповедника сообщили подробности о гибели туристки на горе Псеашхо в минувшие выходные. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:18
2023-10-02T12:18
туризм
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туризм
туристы
кавказский заповедник
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В пресс-службе Кавказского заповедника сообщили подробности о гибели туристки на горе Псеашхо в минувшие выходные.Трагедия произошла 30 сентября. Группа туристов, отклонившись от маршрута, решила покорить трехтысячник Псеашхо, расположенный на закрытой для посещения территории.Двое мужчин и девушка оформили пропуска на маршрут №8а до лагеря Холодный. По информации отдела туризма, эта группа забронировала места на ночевку в альпийской хижине на Бзерпинском карнизе. На следующий день, вместо того, чтобы отправиться дальше по маршруту к лагерю Холодный, туристы свернули в сторону горного массива Псеашхо.Как позже рассказал госинспекторам Кавказского заповедника один из участников туристической группы, по дороге они решили отдохнуть. Девушка, не снимая рюкзака, присела на камень на краю тропы. В какой-то момент под весом рюкзака она потеряла равновесие и покатилась вниз по склону.Как сообщили участники этих событий, туристка пролетела около 100 метров. В результате падения она получила ссадины и ушибы, двигаться дальше девушка не могла. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, вызвали спасателей, соорудили над девушкой импровизированный навес.С каждым часом туристке становилось все хуже. Когда глубокой ночью до группы добрались спасатели, было уже слишком поздно, девушка скончалась. В воскресенье тело туристки транспортировали в Красную Поляну сотрудники "Кубань-спас".Это не первый трагический случай на горном массиве Псеашхо за последние годы. Сам по себе рельеф очень сложен для подъема. Вершины представляют собой лишенные растительности скальные участки с резкими обрывами. Высота горных вершин более 3000 метров над уровнем моря и здесь многие могут чувствовать признаки горной болезни.По этой и ряду других причин ни туристический маршрут, ни радиальный выход на Псеашхо не предусмотрен. Территория закрыта для посещения туристами. Специалисты по горному туризму отмечают, что для похода по таким сложным участкам необходимо хорошее знание местности, опыт восхождений и хорошая подготовка. Ни первым, ни вторым, ни третьим люди, получившие травмы на горном массиве, не обладали.
https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html
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новости - туризм, туризм, туристы, кавказский заповедник
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кавказский заповедник
В Кавказском заповеднике рассказали подробности гибели туристки в горах

В Кавказском заповеднике сообщили подробности гибели туристки на горе Псеашхо

CC BY-SA 4.0 / Sergei Kazantsev / Стадо западнокавказских туров на склонах горы Псеашхо / Cropped imageГоры Псеашхо
Горы Псеашхо - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Sergei Kazantsev / Стадо западнокавказских туров на склонах горы Псеашхо / Cropped image
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В пресс-службе Кавказского заповедника сообщили подробности о гибели туристки на горе Псеашхо в минувшие выходные.
Трагедия произошла 30 сентября. Группа туристов, отклонившись от маршрута, решила покорить трехтысячник Псеашхо, расположенный на закрытой для посещения территории.
Двое мужчин и девушка оформили пропуска на маршрут №8а до лагеря Холодный. По информации отдела туризма, эта группа забронировала места на ночевку в альпийской хижине на Бзерпинском карнизе. На следующий день, вместо того, чтобы отправиться дальше по маршруту к лагерю Холодный, туристы свернули в сторону горного массива Псеашхо.
Как позже рассказал госинспекторам Кавказского заповедника один из участников туристической группы, по дороге они решили отдохнуть. Девушка, не снимая рюкзака, присела на камень на краю тропы. В какой-то момент под весом рюкзака она потеряла равновесие и покатилась вниз по склону.
Как сообщили участники этих событий, туристка пролетела около 100 метров. В результате падения она получила ссадины и ушибы, двигаться дальше девушка не могла. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, вызвали спасателей, соорудили над девушкой импровизированный навес.
С каждым часом туристке становилось все хуже. Когда глубокой ночью до группы добрались спасатели, было уже слишком поздно, девушка скончалась. В воскресенье тело туристки транспортировали в Красную Поляну сотрудники "Кубань-спас".
Это не первый трагический случай на горном массиве Псеашхо за последние годы. Сам по себе рельеф очень сложен для подъема. Вершины представляют собой лишенные растительности скальные участки с резкими обрывами. Высота горных вершин более 3000 метров над уровнем моря и здесь многие могут чувствовать признаки горной болезни.
По этой и ряду других причин ни туристический маршрут, ни радиальный выход на Псеашхо не предусмотрен. Территория закрыта для посещения туристами. Специалисты по горному туризму отмечают, что для похода по таким сложным участкам необходимо хорошее знание местности, опыт восхождений и хорошая подготовка. Ни первым, ни вторым, ни третьим люди, получившие травмы на горном массиве, не обладали.
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