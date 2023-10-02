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Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе - РИА Новости, 02.10.2023
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12:43 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/sneg-1899915410.html
Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе
Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе - РИА Новости, 02.10.2023
Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе
Первые мелкие снежинки могут появиться в воздухе в Москве на этой неделе, но менять летнюю резину на зимнюю пока рано, сообщила специалист московского Метеобюро РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:43
2023-10-02T12:43
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Первые мелкие снежинки могут появиться в воздухе в Москве на этой неделе, но менять летнюю резину на зимнюю пока рано, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Похоже на этой неделе увидим первые снежинки! Если не проспим. Вот так, из августа сразу в октябрь. Так должна вести себя температура воздуха на этой неделе. Это прогноз для центра Москвы. На верхней границе приземного слоя воздуха (около 1,5 километров над землей) в это время будет уже минус 5-6 градусов. Да, да. Именно минус", - заявила она. По ее словам, это значит, что если будут условия для выпадения осадков, то в воздухе появятся мелкие снежинки. "Сразу скажу, что вероятность этого небольшая, всего 12-14 %. Но она есть! И вообще, с 7 по 9 октября будет холодно. Даже у земли, в пониженных местах и на эстакадах, ночью уже нельзя исключить слабую отрицательную температуру", - считает Позднякова. Однако, добавила синоптик, резину менять пока рано, поскольку относительное тепло еще вернется в столицу.
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москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе

Синоптик Позднякова: первые снежинки могут выпасть в Москве на этой неделе

© РИА Новости / Евгения НовоженинаСобака гуляет в московском районе Ясенево
Собака гуляет в московском районе Ясенево - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Собака гуляет в московском районе Ясенево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Первые мелкие снежинки могут появиться в воздухе в Москве на этой неделе, но менять летнюю резину на зимнюю пока рано, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
«
"Похоже на этой неделе увидим первые снежинки! Если не проспим. Вот так, из августа сразу в октябрь. Так должна вести себя температура воздуха на этой неделе. Это прогноз для центра Москвы. На верхней границе приземного слоя воздуха (около 1,5 километров над землей) в это время будет уже минус 5-6 градусов. Да, да. Именно минус", - заявила она.
По ее словам, это значит, что если будут условия для выпадения осадков, то в воздухе появятся мелкие снежинки.
"Сразу скажу, что вероятность этого небольшая, всего 12-14 %. Но она есть! И вообще, с 7 по 9 октября будет холодно. Даже у земли, в пониженных местах и на эстакадах, ночью уже нельзя исключить слабую отрицательную температуру", - считает Позднякова.
Однако, добавила синоптик, резину менять пока рано, поскольку относительное тепло еще вернется в столицу.
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