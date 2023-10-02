https://ria.ru/20231002/sneg-1899915410.html
Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе
Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе - РИА Новости, 02.10.2023
Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе
Первые мелкие снежинки могут появиться в воздухе в Москве на этой неделе, но менять летнюю резину на зимнюю пока рано, сообщила специалист московского Метеобюро РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:43
2023-10-02T12:43
2023-10-02T12:43
москва
татьяна позднякова
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813328453_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8b72ad6b7954818ab46d2dacd08add46.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Первые мелкие снежинки могут появиться в воздухе в Москве на этой неделе, но менять летнюю резину на зимнюю пока рано, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Похоже на этой неделе увидим первые снежинки! Если не проспим. Вот так, из августа сразу в октябрь. Так должна вести себя температура воздуха на этой неделе. Это прогноз для центра Москвы. На верхней границе приземного слоя воздуха (около 1,5 километров над землей) в это время будет уже минус 5-6 градусов. Да, да. Именно минус", - заявила она. По ее словам, это значит, что если будут условия для выпадения осадков, то в воздухе появятся мелкие снежинки. "Сразу скажу, что вероятность этого небольшая, всего 12-14 %. Но она есть! И вообще, с 7 по 9 октября будет холодно. Даже у земли, в пониженных местах и на эстакадах, ночью уже нельзя исключить слабую отрицательную температуру", - считает Позднякова. Однако, добавила синоптик, резину менять пока рано, поскольку относительное тепло еще вернется в столицу.
https://ria.ru/20230926/opros-1898678356.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813328453_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_e268919cc44ac5a212ddc205a4e9d10a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе
Синоптик Позднякова: первые снежинки могут выпасть в Москве на этой неделе
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Первые мелкие снежинки могут появиться в воздухе в Москве на этой неделе, но менять летнюю резину на зимнюю пока рано, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале
.
«
"Похоже на этой неделе увидим первые снежинки! Если не проспим. Вот так, из августа сразу в октябрь. Так должна вести себя температура воздуха на этой неделе. Это прогноз для центра Москвы. На верхней границе приземного слоя воздуха (около 1,5 километров над землей) в это время будет уже минус 5-6 градусов. Да, да. Именно минус", - заявила она.
По ее словам, это значит, что если будут условия для выпадения осадков, то в воздухе появятся мелкие снежинки.
"Сразу скажу, что вероятность этого небольшая, всего 12-14 %. Но она есть! И вообще, с 7 по 9 октября будет холодно. Даже у земли, в пониженных местах и на эстакадах, ночью уже нельзя исключить слабую отрицательную температуру", - считает Позднякова.
Однако, добавила синоптик, резину менять пока рано, поскольку относительное тепло еще вернется в столицу.
Опрос: большинство россиян верят в явление "осенняя хандра"