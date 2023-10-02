https://ria.ru/20231002/sneg-1899915410.html

Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе

Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе - РИА Новости, 02.10.2023

Первый снег может выпасть в Москве уже на этой неделе

Первые мелкие снежинки могут появиться в воздухе в Москве на этой неделе, но менять летнюю резину на зимнюю пока рано, сообщила специалист московского Метеобюро РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:43

2023-10-02T12:43

2023-10-02T12:43

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Первые мелкие снежинки могут появиться в воздухе в Москве на этой неделе, но менять летнюю резину на зимнюю пока рано, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Похоже на этой неделе увидим первые снежинки! Если не проспим. Вот так, из августа сразу в октябрь. Так должна вести себя температура воздуха на этой неделе. Это прогноз для центра Москвы. На верхней границе приземного слоя воздуха (около 1,5 километров над землей) в это время будет уже минус 5-6 градусов. Да, да. Именно минус", - заявила она. По ее словам, это значит, что если будут условия для выпадения осадков, то в воздухе появятся мелкие снежинки. "Сразу скажу, что вероятность этого небольшая, всего 12-14 %. Но она есть! И вообще, с 7 по 9 октября будет холодно. Даже у земли, в пониженных местах и на эстакадах, ночью уже нельзя исключить слабую отрицательную температуру", - считает Позднякова. Однако, добавила синоптик, резину менять пока рано, поскольку относительное тепло еще вернется в столицу.

https://ria.ru/20230926/opros-1898678356.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

москва, татьяна позднякова, погода