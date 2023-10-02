https://ria.ru/20231002/siriya-1899827953.html
Дамаск и Пекин наращивают сотрудничество, заявили в МИД Сирии
Дамаск и Пекин наращивают сотрудничество, заявили в МИД Сирии - РИА Новости, 02.10.2023
Дамаск и Пекин наращивают сотрудничество, заявили в МИД Сирии
Сирия и Китай наращивают сотрудничество в стратегических областях, Дамаск ожидает, что его результаты проявят себя в ближайшие месяцы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:17
2023-10-02T08:17
2023-10-02T08:20
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ООН, 2 окт - РИА Новости. Сирия и Китай наращивают сотрудничество в стратегических областях, Дамаск ожидает, что его результаты проявят себя в ближайшие месяцы, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах.Как отметил ас-Саббах, совершивший в недавнем прошлом поездку в КНР, его визит стал "историческим событием", а Пекин и Дамаск "активизируют отношения в стратегически значимых сферах"."На мой взгляд, Китай инвестирует в развитие стран, которые страдают от неправильной политики и контроля со стороны западных институтов", - сказал ас-Саббах агентству на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН.На вопрос о том, ожидают ли в Дамаске, что Китай сыграет важную роль в послевоенном восстановлении Сирии, замглавы МИД арабской страны ответил утвердительно."Мы на это рассчитываем", - сказал ас-Саббах.
https://ria.ru/20231002/gegemoniya-1899827594.html
https://ria.ru/20231002/mnogopolyarnost-1899824896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, китай, дамаск (город), оон
В мире, Сирия, Китай, Дамаск (город), ООН
Дамаск и Пекин наращивают сотрудничество, заявили в МИД Сирии
МИД Сирии: Дамаск и Пекин наращивают сотрудничество в стратегических сферах
ООН, 2 окт - РИА Новости. Сирия и Китай наращивают сотрудничество в стратегических областях, Дамаск ожидает, что его результаты проявят себя в ближайшие месяцы, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах.
Как отметил ас-Саббах, совершивший в недавнем прошлом поездку в КНР, его визит стал "историческим событием", а Пекин и Дамаск "активизируют отношения в стратегически значимых сферах".
Развивающиеся страны устали от гегемонии Запада, заявили в МИД Сирии
"На мой взгляд, Китай инвестирует в развитие стран, которые страдают от неправильной политики и контроля со стороны западных институтов", - сказал ас-Саббах агентству на полях завершившейся в Нью-Йорке
недели высокого уровня ГА ООН
.
На вопрос о том, ожидают ли в Дамаске, что Китай сыграет важную роль в послевоенном восстановлении Сирии, замглавы МИД арабской страны ответил утвердительно.
"Мы на это рассчитываем", - сказал ас-Саббах.
МИД Сирии заявил, что переход к многополярному миру уже начался