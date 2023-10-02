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Сирия призвала Турцию вывести войска с территории страны - РИА Новости, 02.10.2023
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05:14 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/siriya-1899822008.html
Сирия призвала Турцию вывести войска с территории страны
Сирия призвала Турцию вывести войска с территории страны - РИА Новости, 02.10.2023
Сирия призвала Турцию вывести войска с территории страны
Сирия считает нахождение турецких войск на своей территории незаконной оккупацией: Турция должна вывести военный контингент, при ином раскладе нормализация... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T05:14
2023-10-02T05:14
сирия
турция
дамаск (город)
башар асад
яшар гюлер
оон
в мире
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ООН, 2 окт - РИА Новости. Сирия считает нахождение турецких войск на своей территории незаконной оккупацией: Турция должна вывести военный контингент, при ином раскладе нормализация отношений между странами невозможна, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах. По словам ас-Саббаха, есть ряд резолюций Совбеза ООН, призывающих уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Кроме того, аналогичные заявления звучали и в рамках астанинского формата, частью которого является Турция, отметил он. "Турция должна вывести свои войска. Мы, конечно же, готовы обсуждать с ними любые другие аспекты, но они не должны настаивать на том, чтобы (войска) оставались. Это нелегальная оккупация, и это заблокирует любые попытки к установлению любого рода контактов и отношений с Турцией", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН. Министр национальной безопасности страны Яшар Гюлер в конце сентября говорил, что Турция выведет свои войска из Сирии только после создания безопасной обстановки. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников сирийского президента Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
https://ria.ru/20230928/peregovory-1899305917.html
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сирия, турция, дамаск (город), башар асад, яшар гюлер, оон, в мире
Сирия, Турция, Дамаск (город), Башар Асад, Яшар Гюлер, ООН, В мире
Сирия призвала Турцию вывести войска с территории страны

МИД САР: без вывода Турцией войск из Сирии нормализация отношений невозможна

© AP PhotoТанки турецкой армии в провинции Идлиб
Танки турецкой армии в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo
Танки турецкой армии в провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 окт - РИА Новости. Сирия считает нахождение турецких войск на своей территории незаконной оккупацией: Турция должна вывести военный контингент, при ином раскладе нормализация отношений между странами невозможна, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах.
По словам ас-Саббаха, есть ряд резолюций Совбеза ООН, призывающих уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Кроме того, аналогичные заявления звучали и в рамках астанинского формата, частью которого является Турция, отметил он.
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"Турция должна вывести свои войска. Мы, конечно же, готовы обсуждать с ними любые другие аспекты, но они не должны настаивать на том, чтобы (войска) оставались. Это нелегальная оккупация, и это заблокирует любые попытки к установлению любого рода контактов и отношений с Турцией", - сказал ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН.
Министр национальной безопасности страны Яшар Гюлер в конце сентября говорил, что Турция выведет свои войска из Сирии только после создания безопасной обстановки.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников сирийского президента Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
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