https://ria.ru/20231002/shvydkoy-1899953947.html
Врачи рассказали о состоянии сына Михаила Швыдкого
Врачи рассказали о состоянии сына Михаила Швыдкого - РИА Новости, 02.10.2023
Врачи рассказали о состоянии сына Михаила Швыдкого
Сын специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр находится в реанимации в тяжелом... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:21
2023-10-02T14:21
2023-10-02T16:11
происшествия
россия
михаил швыдкой
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сын специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Пациент находится в реанимации, общее состояние тяжелое, дышит самостоятельно", — сказал собеседник агентства.Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что 43-летнего сына Швыдкого госпитализировали с переломами и открытой черепно-мозговой травмой в Москве. По информации канала, находясь в сознании, Александр рассказал полиции, что упал с лестницы в подъезде дома на Большой Грузинской в Пресненском районе столицы, но правоохранители якобы не исключают версию об избиении.
https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899437453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, михаил швыдкой
Происшествия, Россия, Михаил Швыдкой
Врачи рассказали о состоянии сына Михаила Швыдкого
Сын Михаила Швыдкого находится в реанимации в тяжелом состоянии
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сын специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.
«
"Пациент находится в реанимации, общее состояние тяжелое, дышит самостоятельно", — сказал собеседник агентства.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что 43-летнего сына Швыдкого госпитализировали с переломами и открытой черепно-мозговой травмой в Москве
.
По информации канала, находясь в сознании, Александр рассказал полиции, что упал с лестницы в подъезде дома на Большой Грузинской в Пресненском районе столицы, но правоохранители якобы не исключают версию об избиении.
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