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Захарова прокомментировала слова Бербок о ЕС от "Лиссабона до Луганска"
Захарова прокомментировала слова Бербок о ЕС от "Лиссабона до Луганска" - РИА Новости, 02.10.2023
Захарова прокомментировала слова Бербок о ЕС от "Лиссабона до Луганска"
Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала в Telegram-канале высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о расширении... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:42
2023-10-02T14:42
2023-10-02T16:07
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мария захарова
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анналена бербок
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала в Telegram-канале высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о расширении Евросоюза."Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала она, намекая на заявление немецкого дипломата, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир.В понедельник Бербок заявила на выездном заседании министров иностранных дел, что "будущее Украины находится в ЕС, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска".В начале 2010-х российские власти предлагали Евросоюзу вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока.
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Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Анналена Бербок, Владимир Путин, Лиссабон (город), В мире, Германия, Москва
Захарова прокомментировала слова Бербок о ЕС от "Лиссабона до Луганска"
Захарова шуткой прокомментировала слова Бербок про Евросоюз