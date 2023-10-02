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Захарова прокомментировала слова Бербок о ЕС от "Лиссабона до Луганска" - РИА Новости, 02.10.2023
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14:42 02.10.2023 (обновлено: 16:07 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/shutka-1899962322.html
Захарова прокомментировала слова Бербок о ЕС от "Лиссабона до Луганска"
Захарова прокомментировала слова Бербок о ЕС от "Лиссабона до Луганска" - РИА Новости, 02.10.2023
Захарова прокомментировала слова Бербок о ЕС от "Лиссабона до Луганска"
Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала в Telegram-канале высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о расширении... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:42
2023-10-02T16:07
россия
мария захарова
евросоюз
анналена бербок
владимир путин
лиссабон (город)
в мире
германия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала в Telegram-канале высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о расширении Евросоюза.&quot;Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов&quot;, — написала она, намекая на заявление немецкого дипломата, что Москва может повернуться на &quot;360 градусов&quot; и осчастливить весь мир.В понедельник Бербок заявила на выездном заседании министров иностранных дел, что "будущее Украины находится в ЕС, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска".В начале 2010-х российские власти предлагали Евросоюзу вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока.
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россия, мария захарова, евросоюз, анналена бербок, владимир путин, лиссабон (город), в мире, германия, москва
Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Анналена Бербок, Владимир Путин, Лиссабон (город), В мире, Германия, Москва
Захарова прокомментировала слова Бербок о ЕС от "Лиссабона до Луганска"

Захарова шуткой прокомментировала слова Бербок про Евросоюз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала в Telegram-канале высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о расширении Евросоюза.
«

"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала она, намекая на заявление немецкого дипломата, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир.

В понедельник Бербок заявила на выездном заседании министров иностранных дел, что "будущее Украины находится в ЕС, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска".
В начале 2010-х российские власти предлагали Евросоюзу вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока.

Луганск как столица ЛНР вошел в состав России наряду с ДНР, Херсонской и Запорожской областями в конце сентября прошлого года по итогам проведенных в новых регионах референдумов.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Бербок назвала труднопреодолимое условие для вступления Украины в Евросоюз
21 июня, 21:40
 
РоссияМария ЗахароваЕвросоюзАнналена БербокВладимир ПутинЛиссабон (город)В миреГерманияМосква
 
 
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