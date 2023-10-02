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В Муроме оштрафовали женщину за танцы на мемориале Победы
В Муроме оштрафовали женщину за танцы на мемориале Победы - РИА Новости, 02.10.2023
В Муроме оштрафовали женщину за танцы на мемориале Победы
Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей танцевавшую на мемориале Победы жительницу города Мурома Владимирской области, сообщил Муромский городской суд на своей... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:21
2023-10-02T19:21
2023-10-02T19:21
происшествия
муром
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 2 окт – РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей танцевавшую на мемориале Победы жительницу города Мурома Владимирской области, сообщил Муромский городской суд на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Тридцативосьмилетняя жительница Мурома признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.Судом установлено, что 28 сентября женщина опубликовала на своей странице в "ВКонтакте" видео, на котором она под музыку из кинофильма "Список Шиндлера" танцевала на мемориале Победы "Неизвестному солдату. Вечный огонь" в центре города. Отмечается, что этим она "осуществила распространение… информации, оскорбляющей общественную нравственность, и выразила явное неуважение к обществу". Вину женщина признала, в содеянном раскаялась. "При назначении наказания судом учтено наличие у женщины на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, принесение публичных извинений в социальной сети. Муромлянке назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - отмечает суд. Постановление в законную силу не вступило.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, муром, владимирская область
Происшествия, Муром, Владимирская область
В Муроме оштрафовали женщину за танцы на мемориале Победы
Жительницу Мурома оштрафовали на 30 тысяч рублей за танцы на мемориале Победы