https://ria.ru/20231002/shtraf-1899969622.html

Суд оштрафовал экс-военную за поездку в Абхазию

Суд оштрафовал экс-военную за поездку в Абхазию - РИА Новости, 02.10.2023

Суд оштрафовал экс-военную за поездку в Абхазию

Суд в Краснодарском крае назначил штраф в 250 тысяч рублей бывшей военнослужащей из Ростовской области, которая нарушила ограничение на выезд за границу и... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:01

2023-10-02T15:01

2023-10-02T15:01

происшествия

абхазия

краснодарский край

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае назначил штраф в 250 тысяч рублей бывшей военнослужащей из Ростовской области, которая нарушила ограничение на выезд за границу и попала под статью о нарушении требований по защите гостайны, сообщает УФСБ России по области. Оперативники установили, ранее женщина работала в воинской части делопроизводителем и имела допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В октябре 2019 года она уволилась по собственному желанию, но с учетом ее осведомленности в сведениях, составляющих гостайну, руководство войсковой части ограничило ее право на выезд за границу до 2024 года. Однако в октябре 2022 года бывшая военнослужащая выехала в Абхазию. "По результатам рассмотрения материалов уголовного дела мировой суд Адлерского внутригородского района Сочи Краснодарского края признал бывшую военнослужащую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.2 УК России "Нарушение требований по защите государственной тайны". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Статья 283.2 (нарушение требований по защите гостайны) была введена в июле 2022 года, ее максимальная санкция по части 1 - лишение свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20230728/povestka-1886805989.html

https://ria.ru/20230804/putin-1888199131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, абхазия, краснодарский край, россия