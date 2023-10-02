https://ria.ru/20231002/shtraf-1899969622.html
Суд оштрафовал экс-военную за поездку в Абхазию
Суд оштрафовал экс-военную за поездку в Абхазию - РИА Новости, 02.10.2023
Суд оштрафовал экс-военную за поездку в Абхазию
Суд в Краснодарском крае назначил штраф в 250 тысяч рублей бывшей военнослужащей из Ростовской области, которая нарушила ограничение на выезд за границу и... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:01
2023-10-02T15:01
2023-10-02T15:01
происшествия
абхазия
краснодарский край
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае назначил штраф в 250 тысяч рублей бывшей военнослужащей из Ростовской области, которая нарушила ограничение на выезд за границу и попала под статью о нарушении требований по защите гостайны, сообщает УФСБ России по области. Оперативники установили, ранее женщина работала в воинской части делопроизводителем и имела допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В октябре 2019 года она уволилась по собственному желанию, но с учетом ее осведомленности в сведениях, составляющих гостайну, руководство войсковой части ограничило ее право на выезд за границу до 2024 года. Однако в октябре 2022 года бывшая военнослужащая выехала в Абхазию. "По результатам рассмотрения материалов уголовного дела мировой суд Адлерского внутригородского района Сочи Краснодарского края признал бывшую военнослужащую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.2 УК России "Нарушение требований по защите государственной тайны". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Статья 283.2 (нарушение требований по защите гостайны) была введена в июле 2022 года, ее максимальная санкция по части 1 - лишение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20230728/povestka-1886805989.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, абхазия, краснодарский край, россия
Происшествия, Абхазия, Краснодарский край, Россия
Суд оштрафовал экс-военную за поездку в Абхазию
Суд оштрафовал экс-военную из Ростовской области за поездку в Абхазию
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае назначил штраф в 250 тысяч рублей бывшей военнослужащей из Ростовской области, которая нарушила ограничение на выезд за границу и попала под статью о нарушении требований по защите гостайны, сообщает УФСБ России по области.
Оперативники установили, ранее женщина работала в воинской части делопроизводителем и имела допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В октябре 2019 года она уволилась по собственному желанию, но с учетом ее осведомленности в сведениях, составляющих гостайну, руководство войсковой части ограничило ее право на выезд за границу до 2024 года. Однако в октябре 2022 года бывшая военнослужащая выехала в Абхазию.
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"По результатам рассмотрения материалов уголовного дела мировой суд Адлерского внутригородского района Сочи
Краснодарского края признал бывшую военнослужащую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.2 УК России "Нарушение требований по защите государственной тайны". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Статья 283.2 (нарушение требований по защите гостайны) была введена в июле 2022 года, ее максимальная санкция по части 1 - лишение свободы на срок до трех лет.
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