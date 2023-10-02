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Наземные службы аэропорта Пхукета повредили шасси самолета Аэрофлота - РИА Новости, 02.10.2023
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Туризм
 
12:36 02.10.2023 (обновлено: 15:30 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/shassi-1899913013.html
Наземные службы аэропорта Пхукета повредили шасси самолета Аэрофлота
Наземные службы аэропорта Пхукета повредили шасси самолета Аэрофлота - РИА Новости, 02.10.2023
Наземные службы аэропорта Пхукета повредили шасси самолета Аэрофлота
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменила рейс Пхукет (Таиланд) - Москва из-за повреждения наземными службами аэропорта Пхукет... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:36
2023-10-02T15:30
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
москва
таиланд
аэрофлот
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменила рейс Пхукет (Таиланд) - Москва из-за повреждения наземными службами аэропорта Пхукет створки шасси самолета, сообщили в пресс-службе перевозчика. "Вылет рейса SU275 Пхукет - Москва от 2.10.2023 отменен по техническим причинам. При подготовке воздушного судна к вылету наземными службами аэропорта Пхукет была повреждена створка шасси. Пассажиры перебронированы на другие ближайшие рейсы",- говорится в сообщении. На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Предоставлено питание и напитки, организовано размещение в гостинице.
https://ria.ru/20230927/samolet-1899016851.html
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новости - туризм, пхукет (остров), москва, таиланд, аэрофлот
Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Москва, Таиланд, Аэрофлот
Наземные службы аэропорта Пхукета повредили шасси самолета Аэрофлота

"Аэрофлот" отменил рейс Пхукет — Москва из-за повреждения створки шасси самолета

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменила рейс Пхукет (Таиланд) - Москва из-за повреждения наземными службами аэропорта Пхукет створки шасси самолета, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Вылет рейса SU275 Пхукет - Москва от 2.10.2023 отменен по техническим причинам. При подготовке воздушного судна к вылету наземными службами аэропорта Пхукет была повреждена створка шасси. Пассажиры перебронированы на другие ближайшие рейсы",- говорится в сообщении.
На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Предоставлено питание и напитки, организовано размещение в гостинице.
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ТуризмНовости - ТуризмПхукет (остров)МоскваТаиландАэрофлот
 
 
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