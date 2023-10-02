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Наземные службы аэропорта Пхукета повредили шасси самолета Аэрофлота
Наземные службы аэропорта Пхукета повредили шасси самолета Аэрофлота - РИА Новости, 02.10.2023
Наземные службы аэропорта Пхукета повредили шасси самолета Аэрофлота
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменила рейс Пхукет (Таиланд) - Москва из-за повреждения наземными службами аэропорта Пхукет... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:36
2023-10-02T12:36
2023-10-02T15:30
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменила рейс Пхукет (Таиланд) - Москва из-за повреждения наземными службами аэропорта Пхукет створки шасси самолета, сообщили в пресс-службе перевозчика. "Вылет рейса SU275 Пхукет - Москва от 2.10.2023 отменен по техническим причинам. При подготовке воздушного судна к вылету наземными службами аэропорта Пхукет была повреждена створка шасси. Пассажиры перебронированы на другие ближайшие рейсы",- говорится в сообщении. На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Предоставлено питание и напитки, организовано размещение в гостинице.
https://ria.ru/20230927/samolet-1899016851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, пхукет (остров), москва, таиланд, аэрофлот
Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Москва, Таиланд, Аэрофлот
Наземные службы аэропорта Пхукета повредили шасси самолета Аэрофлота
"Аэрофлот" отменил рейс Пхукет — Москва из-за повреждения створки шасси самолета
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменила рейс Пхукет (Таиланд) - Москва из-за повреждения наземными службами аэропорта Пхукет створки шасси самолета, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Вылет рейса SU275 Пхукет - Москва от 2.10.2023 отменен по техническим причинам. При подготовке воздушного судна к вылету наземными службами аэропорта Пхукет была повреждена створка шасси. Пассажиры перебронированы на другие ближайшие рейсы",- говорится в сообщении.
На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Предоставлено питание и напитки, организовано размещение в гостинице.
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