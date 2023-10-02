https://ria.ru/20231002/shassi-1899913013.html

Наземные службы аэропорта Пхукета повредили шасси самолета Аэрофлота

Наземные службы аэропорта Пхукета повредили шасси самолета Аэрофлота - РИА Новости, 02.10.2023

Наземные службы аэропорта Пхукета повредили шасси самолета Аэрофлота

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменила рейс Пхукет (Таиланд) - Москва из-за повреждения наземными службами аэропорта Пхукет... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:36

2023-10-02T12:36

2023-10-02T15:30

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменила рейс Пхукет (Таиланд) - Москва из-за повреждения наземными службами аэропорта Пхукет створки шасси самолета, сообщили в пресс-службе перевозчика. "Вылет рейса SU275 Пхукет - Москва от 2.10.2023 отменен по техническим причинам. При подготовке воздушного судна к вылету наземными службами аэропорта Пхукет была повреждена створка шасси. Пассажиры перебронированы на другие ближайшие рейсы",- говорится в сообщении. На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Предоставлено питание и напитки, организовано размещение в гостинице.

https://ria.ru/20230927/samolet-1899016851.html

пхукет (остров)

москва

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, пхукет (остров), москва, таиланд, аэрофлот