Рейтинг@Mail.ru
На Алтае мастерицы плетут маскировочные сети благодаря службе занятости - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
17:02 02.10.2023 (обновлено: 17:03 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/seti-1900009469.html
На Алтае мастерицы плетут маскировочные сети благодаря службе занятости
На Алтае мастерицы плетут маскировочные сети благодаря службе занятости - РИА Новости, 02.10.2023
На Алтае мастерицы плетут маскировочные сети благодаря службе занятости
Служба занятости в Алтайском крае сплотила жительниц Каменского района для плетения маскировочных сетей участникам специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:02
2023-10-02T17:03
надежные люди
алтайский край
каменский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900007977_0:332:1099:950_1920x0_80_0_0_49da64ee64e7acffb97da6ad22d68669.jpg
БАРНАУЛ, 2 окт - РИА Новости. Служба занятости в Алтайском крае сплотила жительниц Каменского района для плетения маскировочных сетей участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты региона. "Специалисты управления службы занятости населения Каменского района плетут новую партию маскировочных сетей для участников СВО. Неравнодушные граждане тоже в свободное время приходят в управление, чтобы провести его с пользой - внести свой вклад в плетение сетей для наших бойцов", - говорится в сообщении. Судя по фото, женщины плетут зимние маскировочные сети белого цвета.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899860342.html
алтайский край
каменский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900007977_0:229:1099:1053_1920x0_80_0_0_7350d94d337108d892b4b86e5d1493c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, каменский район
Надежные люди, Алтайский край, Каменский район
На Алтае мастерицы плетут маскировочные сети благодаря службе занятости

На Алтае служба занятости объединила мастериц для плетения маскировочных сетей

© Фото предоставлено пресс-службой министерства социальной защиты Алтайского краяЖительницы Алтайского края плетут зимние маскировочные сети
Жительницы Алтайского края плетут зимние маскировочные сети
© Фото предоставлено пресс-службой министерства социальной защиты Алтайского края
Жительницы Алтайского края плетут зимние маскировочные сети
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 2 окт - РИА Новости. Служба занятости в Алтайском крае сплотила жительниц Каменского района для плетения маскировочных сетей участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты региона.
"Специалисты управления службы занятости населения Каменского района плетут новую партию маскировочных сетей для участников СВО. Неравнодушные граждане тоже в свободное время приходят в управление, чтобы провести его с пользой - внести свой вклад в плетение сетей для наших бойцов", - говорится в сообщении.
Судя по фото, женщины плетут зимние маскировочные сети белого цвета.
Полевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Магаданцы собрали больше 600 тысяч рублей в поддержку участников СВО
Вчера, 11:02
 
Надежные людиАлтайский крайКаменский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала