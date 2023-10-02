https://ria.ru/20231002/seti-1900009469.html

На Алтае мастерицы плетут маскировочные сети благодаря службе занятости

На Алтае мастерицы плетут маскировочные сети благодаря службе занятости - РИА Новости, 02.10.2023

На Алтае мастерицы плетут маскировочные сети благодаря службе занятости

Служба занятости в Алтайском крае сплотила жительниц Каменского района для плетения маскировочных сетей участникам специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:02

2023-10-02T17:02

2023-10-02T17:03

надежные люди

алтайский край

каменский район

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БАРНАУЛ, 2 окт - РИА Новости. Служба занятости в Алтайском крае сплотила жительниц Каменского района для плетения маскировочных сетей участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты региона. "Специалисты управления службы занятости населения Каменского района плетут новую партию маскировочных сетей для участников СВО. Неравнодушные граждане тоже в свободное время приходят в управление, чтобы провести его с пользой - внести свой вклад в плетение сетей для наших бойцов", - говорится в сообщении. Судя по фото, женщины плетут зимние маскировочные сети белого цвета.

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899860342.html

алтайский край

каменский район

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алтайский край, каменский район