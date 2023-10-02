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Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии - РИА Новости, 02.10.2023
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22:17 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/serbiya-1900066275.html
Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии
Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии - РИА Новости, 02.10.2023
Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии
Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу CNN заявил, что вступление страны в ЕС является для него приоритетом. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T22:17
2023-10-02T22:17
в мире
сербия
приштина
белград (город)
александр вучич
альбин курти
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу CNN заявил, что вступление страны в ЕС является для него приоритетом. "Да", - ответил Вучич на предположение ведущей о приоритетной важности вступления в ЕС. Кроме того, говоря о переговорах с Приштиной, Вучич отметил, что Сербия была конструктивным партнером по диалогу и шла на уступки, при этом вторая сторона проводила "постепенные этнический чистки". Вучич добавил, что достижение мира соответствует интересам Сербии и всего региона, Белград не хочет играть ни в какие "игры" и привержен переговорам. Президент отметил, что открыт к обсуждению всех вопросов и контактам с партнерами, в том числе "европейским и американским друзьям". "Мы очень, мы всегда очень готовы к переговорам. Мы очень конструктивны и такими останемся. Но есть что-то, что все в ЕС уже осознали, это то, что Приштина не готова создавать сообщество сербских общин. Это крупнейшее препятствие", - заключил президент Сербии. В Брюсселе 14 сентября прошли переговоры Вучича с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. По окончанию раунда сербский лидер заявил, что Сербия приняла компромиссное предложение ЕС, но Курти не захотел его принять, и встреча была завершена без результата. Диалог ранее зашел в тупик на фоне обострения в крае, на раунде 22 июня в Брюсселе Вучич и Курти даже не стали встречаться друг с другом. Сербский лидер в начале сентября заявил, что в Косово после прихода Курти к власти в марте 2021 года произошло 401 нападение на местных сербов и их имущество, и неоднократно повторял, что поедет на новый раунд диалога лишь потому, что это "обязанность Белграда, который выступает за поиск мирного пути".
https://ria.ru/20231002/kosovo-1900055931.html
https://ria.ru/20230927/kosovo-1899071104.html
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в мире, сербия, приштина, белград (город), александр вучич, альбин курти, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Сербия, Приштина, Белград (город), Александр Вучич, Альбин Курти, Жозеп Боррель, Евросоюз
Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии

Вучич: Сербия готова к переговорам и считает вступление в ЕС своим приоритетом

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу CNN заявил, что вступление страны в ЕС является для него приоритетом.
«
"Да", - ответил Вучич на предположение ведущей о приоритетной важности вступления в ЕС.
Кроме того, говоря о переговорах с Приштиной, Вучич отметил, что Сербия была конструктивным партнером по диалогу и шла на уступки, при этом вторая сторона проводила "постепенные этнический чистки".
Вучич добавил, что достижение мира соответствует интересам Сербии и всего региона, Белград не хочет играть ни в какие "игры" и привержен переговорам. Президент отметил, что открыт к обсуждению всех вопросов и контактам с партнерами, в том числе "европейским и американским друзьям".
Полиция и солдаты KFOR на севере Косово - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Вучич выступил за усиление присутствия KFOR в Косово
Вчера, 20:15
«
"Мы очень, мы всегда очень готовы к переговорам. Мы очень конструктивны и такими останемся. Но есть что-то, что все в ЕС уже осознали, это то, что Приштина не готова создавать сообщество сербских общин. Это крупнейшее препятствие", - заключил президент Сербии.
В Брюсселе 14 сентября прошли переговоры Вучича с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. По окончанию раунда сербский лидер заявил, что Сербия приняла компромиссное предложение ЕС, но Курти не захотел его принять, и встреча была завершена без результата.
Диалог ранее зашел в тупик на фоне обострения в крае, на раунде 22 июня в Брюсселе Вучич и Курти даже не стали встречаться друг с другом. Сербский лидер в начале сентября заявил, что в Косово после прихода Курти к власти в марте 2021 года произошло 401 нападение на местных сербов и их имущество, и неоднократно повторял, что поедет на новый раунд диалога лишь потому, что это "обязанность Белграда, который выступает за поиск мирного пути".
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Вучич призвал сербов в Косово добиваться своих прав мирным путем
27 сентября, 23:15
 
В миреСербияПриштинаБелград (город)Александр ВучичАльбин КуртиЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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