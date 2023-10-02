https://ria.ru/20231002/serbiya-1900066275.html

Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии

Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии - РИА Новости, 02.10.2023

Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу CNN заявил, что вступление страны в ЕС является для него приоритетом. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T22:17

2023-10-02T22:17

2023-10-02T22:17

в мире

сербия

приштина

белград (город)

александр вучич

альбин курти

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу CNN заявил, что вступление страны в ЕС является для него приоритетом. "Да", - ответил Вучич на предположение ведущей о приоритетной важности вступления в ЕС. Кроме того, говоря о переговорах с Приштиной, Вучич отметил, что Сербия была конструктивным партнером по диалогу и шла на уступки, при этом вторая сторона проводила "постепенные этнический чистки". Вучич добавил, что достижение мира соответствует интересам Сербии и всего региона, Белград не хочет играть ни в какие "игры" и привержен переговорам. Президент отметил, что открыт к обсуждению всех вопросов и контактам с партнерами, в том числе "европейским и американским друзьям". "Мы очень, мы всегда очень готовы к переговорам. Мы очень конструктивны и такими останемся. Но есть что-то, что все в ЕС уже осознали, это то, что Приштина не готова создавать сообщество сербских общин. Это крупнейшее препятствие", - заключил президент Сербии. В Брюсселе 14 сентября прошли переговоры Вучича с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. По окончанию раунда сербский лидер заявил, что Сербия приняла компромиссное предложение ЕС, но Курти не захотел его принять, и встреча была завершена без результата. Диалог ранее зашел в тупик на фоне обострения в крае, на раунде 22 июня в Брюсселе Вучич и Курти даже не стали встречаться друг с другом. Сербский лидер в начале сентября заявил, что в Косово после прихода Курти к власти в марте 2021 года произошло 401 нападение на местных сербов и их имущество, и неоднократно повторял, что поедет на новый раунд диалога лишь потому, что это "обязанность Белграда, который выступает за поиск мирного пути".

https://ria.ru/20231002/kosovo-1900055931.html

https://ria.ru/20230927/kosovo-1899071104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, приштина, белград (город), александр вучич, альбин курти, жозеп боррель, евросоюз