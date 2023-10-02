https://ria.ru/20231002/senator-1900066839.html
Сенатор: США должны помогать своим гражданам, а не коррупции на Украине
Сенатор: США должны помогать своим гражданам, а не коррупции на Украине - РИА Новости, 02.10.2023
Сенатор: США должны помогать своим гражданам, а не коррупции на Украине
США должны помогать своим гражданам, а не отправлять деньги коррумпированному правительству Украины, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T22:27
2023-10-02T22:27
2023-10-02T22:27
в мире
украина
рэнд пол
нато
россия
сергей лавров
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788854134_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1532957c15dd9374ec62ad12595f3f3.jpg
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США должны помогать своим гражданам, а не отправлять деньги коррумпированному правительству Украины, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол. "Миллионы американцев ежедневно страдают, пытаясь свести концы с концами. Справедливо ли отправлять тяжело заработанные деньги коррумпированному иностранному правительству? Моя присяга требует от меня ставить на первое место американцев, а не украинский олигархат", - написал Пол в соцсети Х, комментируя публикацию в американских СМИ выдержек из правительственного документа о том, что восприятие коррупции на Украине может подорвать доверие зарубежных лидеров и привести к прекращению помощи Запада Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1900004743.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788854134_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67bc3815761d8386cf88927388e2a087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, рэнд пол, нато, россия, сергей лавров, сша
В мире, Украина, Рэнд Пол, НАТО, Россия, Сергей Лавров, США
Сенатор: США должны помогать своим гражданам, а не коррупции на Украине
Сенатор Пол: США должны помогать своим гражданам, а не коррупции на Украине