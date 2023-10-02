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В Анкаре ответили на обвинения Запада в обходе антироссийских санкций - РИА Новости, 02.10.2023
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14:39 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899960952.html
В Анкаре ответили на обвинения Запада в обходе антироссийских санкций
В Анкаре ответили на обвинения Запада в обходе антироссийских санкций - РИА Новости, 02.10.2023
В Анкаре ответили на обвинения Запада в обходе антироссийских санкций
Обвинения западных стран в том, что через Турцию якобы поступают в Россию подсанкционные товары, лишены оснований, сами европейские компании ищут выходы на... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:39
2023-10-02T14:39
турция
россия
евросоюз
оон
катар
в мире
экономика
санкции в отношении россии
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ДОХА, 2 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Обвинения западных стран в том, что через Турцию якобы поступают в Россию подсанкционные товары, лишены оснований, сами европейские компании ищут выходы на российский рынок через третьи страны, сообщил РИА Новости в понедельник министр торговли Турции Омер Болат. Он принял участие в презентации участия Турции в международной садоводческой выставке Green Expo, которая откроется в понедельник в Катаре. "Турция торгует с Россией произведенными в Турции товарами, как в прошлом, без всяких затруднений. Что касается товаров, произведенных в ЕС и США, то они не могут поступать в Россию через Турцию. Что касается обвинений в адрес Турции, каждый имеет возможность беспочвенно обвинять других в чем-либо. Эти обвинения безосновательны", - отметил министр Он подчеркнул, что с начала конфликта Турция следует только санкциям, которые введены ООН. При этом, как указал Болат, "многие европейские компании хотят поставлять свои собственные товары в Россию через третьи страны". "Им следует обратить внимание на собственные компании", - посоветовал турецкий министр. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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турция, россия, евросоюз, оон, катар, в мире, экономика, санкции в отношении россии
Турция, Россия, Евросоюз, ООН, Катар, В мире, Экономика, Санкции в отношении России
В Анкаре ответили на обвинения Запада в обходе антироссийских санкций

В Анкаре назвали обвинения Запада в обходе антироссийских санкций беспочвенными

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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ДОХА, 2 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Обвинения западных стран в том, что через Турцию якобы поступают в Россию подсанкционные товары, лишены оснований, сами европейские компании ищут выходы на российский рынок через третьи страны, сообщил РИА Новости в понедельник министр торговли Турции Омер Болат.
Он принял участие в презентации участия Турции в международной садоводческой выставке Green Expo, которая откроется в понедельник в Катаре.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Европейская магия антироссийских санкций
Вчера, 08:00
"Турция торгует с Россией произведенными в Турции товарами, как в прошлом, без всяких затруднений. Что касается товаров, произведенных в ЕС и США, то они не могут поступать в Россию через Турцию. Что касается обвинений в адрес Турции, каждый имеет возможность беспочвенно обвинять других в чем-либо. Эти обвинения безосновательны", - отметил министр
Он подчеркнул, что с начала конфликта Турция следует только санкциям, которые введены ООН.
При этом, как указал Болат, "многие европейские компании хотят поставлять свои собственные товары в Россию через третьи страны". "Им следует обратить внимание на собственные компании", - посоветовал турецкий министр.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ТурцияРоссияЕвросоюзООНКатарВ миреЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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