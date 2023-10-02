В Анкаре ответили на обвинения Запада в обходе антироссийских санкций
В Анкаре назвали обвинения Запада в обходе антироссийских санкций беспочвенными
Вид на Анкару. Архивное фото
ДОХА, 2 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Обвинения западных стран в том, что через Турцию якобы поступают в Россию подсанкционные товары, лишены оснований, сами европейские компании ищут выходы на российский рынок через третьи страны, сообщил РИА Новости в понедельник министр торговли Турции Омер Болат.
Он принял участие в презентации участия Турции в международной садоводческой выставке Green Expo, которая откроется в понедельник в Катаре.
"Турция торгует с Россией произведенными в Турции товарами, как в прошлом, без всяких затруднений. Что касается товаров, произведенных в ЕС и США, то они не могут поступать в Россию через Турцию. Что касается обвинений в адрес Турции, каждый имеет возможность беспочвенно обвинять других в чем-либо. Эти обвинения безосновательны", - отметил министр
Он подчеркнул, что с начала конфликта Турция следует только санкциям, которые введены ООН.
При этом, как указал Болат, "многие европейские компании хотят поставлять свои собственные товары в Россию через третьи страны". "Им следует обратить внимание на собственные компании", - посоветовал турецкий министр.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.